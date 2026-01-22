Este pueblo de Alicante de 150 habitantes tuvo la primera alcaldesa de España y ahora puedes comprar una casa de campo por menos de 40.000 euros

Se llamaba Matilde Pérez Molla y en 1924 fue elegida alcaldesa de un pequeño municipio de la provincia de Alicante: Quatretondeta. Doña Matilde fue elegida por el entonces gobernador de la provincia para ser la primera edil y pasar a la historia de nuestro país. Ostentó este cargo hasta el 1 de enero de 1930.

La historia de los alcaldes de Quatretondeta no queda ahí ya que en 2011, el socialitas Jordi García se convirtió en el segundo regidor más joven de España al coger la vara de mando a sus 22 años.

Ahora Quatretondeta es un pequeño municipio de poco más de 130 habitantes que se encuentra en un entorno envidiable, a los pies de la sierra de la Serrella, en el interior de la comarca de El Comtat. Esta localidad es de las más pequeñas de la provincia y es punto de encuentro para senderistas y amantes de la naturaleza que les gusta recorrer las montañas alicantinas.

Quatretondeta

En Quatretondeta también podrás encontrar un pozo de nieve que data del siglo XVII y que se conoce como Nevero del Pla de la Casa, una construcción histórica utilizada para almacenar nieve. Si vienes de visita no puedes dejar de ver la iglesia o la fuente de la Viñeta.

Si quieres disfrutar de su gastronomía, en la web del Ayuntamiento te recomiendan el bar del pueblo donde puedes tomar capellanets, abisinia, papas con anchoas, sangueta, arroz al horno o carnes a la brasa, todo ello regado con un vermú de montaña o de garrafa o un café licor.

Quatretondeta, en una imagen reciente / Juani Ruz

Comprar una casa de campo en Quatretondeta

Si Quatretondeta se ha convertido en el lugar que buscas para comprar una casa de campo en la que vivir, pasar días de vacaciones o simplemente acudir a disfrutar de la naturaleza, tienes algunas buenas oportunidades.

En el portal Idealista hay dos casas de pueblo a la venta por menos de 40.000 euros pero que tendrás que reformar. La primera de ellas tiene cuatro plantas y se encuentra en pleno corazón del municipio. Según el anuncio tiene 122 metros cuadrados y opción de tener cuatro habitaciones tras la reforma. Su precio es de 29.000 euros.

La segunda, también para reformar, tiene 250 metros cuadrados, acceso con vehículo hasta la puerta, sótano, planta baja y dos pisos, el último de ellos con terraza. El anuncio indica que el tejado está reformado y su precio es de 39.000 euros.

Si buscas alguna vivienda que no necesite una reforma desde cero pero que siga siendo grande también hay algunas casas disponibles. Por ejemplo, hay una casa de 396 metros cuadrados con cuatro habitaciones y dos baños. Según el anuncio “está lista para entrar a vivir aunque siempre se puede ir mejorando”.