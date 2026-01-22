Compromís y Guanyar también cargan contra Sanidad por la visita del conseller a Alcoy

Veinticuatro horas después de la visita del conseller de Sanidad, Marciano Gómez, a Alcoy, sigue generando controversia. Y es que el Ayuntamiento ha denunciado que no se le notificó ni invitó para este acto en el Hospital de Alcoy, y se siguen sin dar pasos claros para llevar a cabo la ampliación de este centro.

Si el PSOE cargó ya el miércoles contra Gómez, este jueves ha sido su socio de gobierno Compromís por un lado, y Guanyar por otro.

Juani Ruz

La formación valencianista ha denunciado el “postureo” del conseller de Sanidad, que "visita Alcoi sin avisar mientras continúa sin responder a una solicitud de reunión".

Y es que Compromís ha denunciado públicamente que hace más de un mes que espera una respuesta de la Conselleria de Sanidad para poder mantener una reunión en la cual abordar varias cuestiones sanitarias que afectan la ciudadanía de Alcoy, entre ellas la situación del nuevo consultorio de la Zona Alta".

Es incomprensible que visite la ciudad para hacer postureo y hacerse fotos, mientras se ignoran las solicitudes formales de reunión para tratar problemas reales que afectan directamente la ciudadanía Carles Sansalvador — Concejal de Salud Pública de Alcoy

Desde la formación valencianista lamentan especialmente que, "mientras continúan esperando esta contestación oficial a sus reiteradas peticiones, el conseller de Sanidad visitó ayer la ciudad de Alcoi sin avisar ni contactar con los representantes municipales".

El edil de Salud Pública, Carles Sansalvador (Compromís), afirma que “es incomprensible que visite la ciudad para hacer postureo y hacerse fotos, mientras se ignoran las solicitudes formales de reunión para tratar problemas reales que afectan directamente la ciudadanía”.

Compromís considera esta actitud una muestra de desinterés hacia las necesidades sanitarias de Alcoy. Entre las principales temáticas a tratar, destaca el nuevo consultorio de la Zona Alta, puesto que Sansalvador explica que “después de haber comprado los dos nuevos locales, ahora hay que hablar con conselleria para abordar la reforma y el cambio de ubicación”.

Si fuera por este conseller, nuestro hospital no sería universitario Àlex Cerradelo — Vicealcalde de Alcoy

El vicealcalde de la ciudad, Àlex Cerradelo (Compromís), también ha recordado que “si fuera por este conseller, nuestro hospital no sería universitario”, en referencia a la actitud del gobierno de la Generalitat respecto al Grado de Medicina de la UA.

Cerradelo y Sansalvador han concluido defendiendo que “menos postureo y más apostar por la sanidad de Alcoi, con inversiones como el Consultorio de la Zona Alta, la ampliación de La Bassa o la declaración de la ciudad como zona de difícil cobertura”.

Guanyar

Por su parte desde Guanyar su edil mari Carmen Paredes ha explicado en un artículo de opinion que "el conseller de Sanidad vuelve a hablar de modernización al Área de Salud de Alcoi con nuevos anuncios sobre el Hospital Virgen de los Lirios. Se habla de una inversión próxima a los 30 millones de euros, de reformas internas y de la construcción de nuevos edificios para consultas externas, servicios administrativos y logística. Sobre el papel, el proyecto puede parecer ambicioso, lejos del 80 que estaban anteriormente presupuestados".

No se ha hecho pública la documentación técnica, ni los proyectos redactados, ni los plazos reales de ejecución Mari Carmen Paredes — Concejal de Guanyar Alcoi

"Aun así, la realidad es bien diferente. No se ha hecho pública la documentación técnica, ni los proyectos redactados, ni los plazos reales de ejecución. Sin concreción ni compromisos claros, estos anuncios vuelven a generar desconfianza en una área de salud agotada de promesas incumplidas, fotos y titulares vacíos", ha señalado Paredes.

La edil ha continuado recordando que "mientras tanto, el hospital y los centros de salud continúan sufriendo carencias estructurales graves: déficit de personal, instalaciones deterioradas y condiciones de trabajo precarias. A todo esto se suma una realidad que afecta directamente la ciudadanía: pacientes que son doblemente pacientes, por su enfermedad y para tener que soportar espacios reducidos y sin intimidad, una alimentación a menudo precaria y otras deficiencias que vulneran su dignidad".