¿Qué artefacto persigue a los buitres en plena nidificación en la Sierra de Mariola?

Buitres amenazados por un dron en plena época de nidificación en la Sierra de Mariola. El Ayuntamiento de Alcoy ha denunciado este jueves el vuelo ilegal de un dron que perseguía buitres en el Barranc del Cint, del que había un vídeo en redes sociales que ya ha sido borrado.

Por ello, el Consistorio ha trasladado los hechos al Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) y a los agentes medioambientales para identificar al autor e iniciar el expediente sancionador.

El Ayuntamiento de Alcoy ha puesto en conocimiento de las autoridades competentes un episodio de vuelo ilegal de un dron en el entorno del Barranc del Cint y el Pont de les Set Llunes.

Una captura del vídeo grabado por un dron que ha sido facilitada por el Ayuntamiento, y que ha sido eliminado de redes socialesa ha estat eliminat / INFORMACIÓN

Los departamentos municipales de Policía Local, Protección Civil y Emergencia Climática tuvieron constancia este pasado martes de la existencia de un vídeo publicado en redes sociales donde se observaba el dispositivo persiguiendo buitres. En una captura del vídeo facilitada por el Ayuntamiento se pueden ver siete ejemplares en un risco, aparentemente muy cerca del dron.

Los hechos, que presumiblemente tuvieron lugar durante el fin de semana, suponen un grave peligro para la colonia, especialmente porque se encuentran actualmente en pleno periodo de nidificación, cuando se estima que puede haber unos 200 ejemplares en Mariola y su entorno. Cabe destacar que dicho vídeo ya ha sido eliminado este jueves de las plataformas sociales.

Ante la gravedad de las imágenes, el Ayuntamiento ha actuado de manera coordinada para recopilar toda la información y trasladarla inmediatamente al Seprona de la Guardia Civil de Ibi y a los agentes medioambientales de la Generalitat Valenciana.

Estos cuerpos tienen la competencia específica para investigar el caso, identificar al piloto responsable e iniciar el correspondiente expediente sancionador por el incumplimiento de la normativa aérea y medioambiental.

Normativa

Cabe recordar que para volar drones en espacios naturales protegidos es obligatorio solicitar un permiso específico, dado que se trata de Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA). Además de estas acciones inmediatas, el Consistorio está valorando solicitar al organismo competente, AENA, la declaración de una zona de exclusión aérea sobre el área de nidificación de los buitres para evitar futuros incidentes que puedan alterar el ecosistema.

Así es la importante colonia de buitres de Mariola En el parque natural de Mariola viven unos 60 buitres, después del trabajo realizado en los últimos años en la zona para la recuperación de esta especie. Y esta cifra se eleva hasta los 200 ejemplares en esta época de nidificación, al venir a la zona ejemplares de otras latitudes para reproducirse. El Departamento de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Alcoy continúa llevando adelante el proyecto Canyet de reintroducción del buitre común (Gyps Fulvus) en la zona. Se trata de un proyecto, que inició la Fundación Fapas, que encaja perfectamente dentro de los criterios generales de sostenibilidad así como dentro de las pautas (planes y proyectos de actuación) que marca la Auditoría Ambiental Municipal de Alcoy en lo relacionado con la “Conservación del Patrimonio Natural” y, más concretamente, en el mantenimiento de este patrimonio y de la biodiversidad. En el año 2005 la Conselleria de Territorio y Vivienda declaró reserva de fauna del Canyet de les Pedreres de Sant Cristòfol (de propiedad municipal de Alcoy) y se aprobaron las normas de protección así como las limitaciones de uso de esta reserva. Gracias a la perseverancia y al trabajo continuado, se ha conseguido que la población de buitres de Mariola sea un referente en toda España.

El concejal de Emergencia Climática y Seguridad, Raül Llopis, ha destacado la importancia de la colaboración ciudadana y la rápida respuesta de los departamentos municipales para proteger el patrimonio natural.

"Nuestra responsabilidad es velar por la protección de nuestro entorno natural, uno de los grandes patrimonios que tenemos como ciudad y que nos define. Actuaciones imprudentes como esta ponen en riesgo la fauna y no se pueden permitir, por eso actuamos con determinación para garantizar que se respete la normativa y se preserve la biodiversidad que, con tanto esfuerzo, se ha logrado consolidar en nuestras montañas".