La licitación de la recogida de basuras y limpieza viaria de Alcoy entra en su recta final

La licitación de dos servicios claves para Alcoy entra en su recta final. El Ayuntamiento de Alcoy ha dado un paso más en el procedimiento para la adjudicación del nuevo servicio de recogida de residuos y limpieza viaria, el contrato de mayor cuantía económica del Consistorio, que en esta ocasión se ha dividido en dos.

Una vez finalizado el plazo de presentación de proposiciones, la mesa de contratación ha procedido a la apertura de los sobres administrativos, confirmando la concurrencia de varias mercantiles interesadas en asumir la gestión de este servicio fundamental para la ciudad.

En concreto, se han presentado un total de tres empresas para el lote correspondiente a la recogida de residuos sólidos urbanos.

El nuevo contrato nos permitirá disponer de más personal en la calle y aumentar las frecuencias de paso, algo esencial para dar el salto de calidad que la ciudadanía pide Toni Francés — Alcalde de Alcoy

Por otro lado, para el lote destinado a la limpieza viaria, han sido dos las compañías que han formalizado su propuesta, siendo estas mismas empresas parte de las que también optan al servicio de recogida.

"Esta pluralidad de ofertas garantiza la competencia en el proceso y permitirá a los técnicos municipales evaluar diferentes propuestas para seleccionar la que mejor se adapte a las necesidades actuales de Alcoy", han apuntado este jueves desde el Consistorio.

Una transformación integral

Cabe recordar que este nuevo contrato supondrá una transformación integral del servicio, con un presupuesto anual que ronda los 6,7 millones de euros, lo que representa un incremento notable respecto a la anterior licitación.

Esta mayor dotación económica tiene como objetivo principal la modernización de la maquinaria, la implantación de nuevos sistemas tecnológicos como el cierre electrónico del contenedor marrón y, muy especialmente, el aumento de la plantilla, que pasará de 78 a 104 trabajadores para reforzar la presencia en los barrios.

El alcalde de Alcoy, Toni Francés, ha destacado la importancia de este momento administrativo para el futuro de la ciudad: "Valoramos el interés que han mostrado las empresas por gestionar este servicio en Alcoy, ya que nos encontramos ante el contrato más importante del Ayuntamiento y es vital contar con propuestas solventes que nos permitan dar el salto de calidad que la ciudadanía pide".

Contrato estratégico

El primer edil ha recordado que "estamos ante un contrato estratégico que supondrá una mejora muy significativa y transformadora en la recogida de residuos y la limpieza de la ciudad, ya que nos permitirá disponer de más personal en la calle y aumentar las frecuencias de paso, algo esencial para dar el salto de calidad que la ciudadanía pide".

El primer edil también ha incidido en los beneficios directos que conllevará la nueva adjudicación una vez finalice el proceso de evaluación técnica y económica.

En este sentido, Francés ha señalado que "el objetivo final de todo este proceso administrativo es conseguir un Alcoy más limpio, más sostenible y con un servicio eficiente que llegue a todos los rincones de nuestra ciudad, mejorando el día a día de los vecinos y vecinas mediante una gestión moderna y adaptada a las normativas medioambientales".

Los datos

El lote de la limpieza viaria representa 3,6 millones al año, con una duración de dos anualidades, prorrogables hasta un máximo de tres años más. Y el de recogida de residuos tiene un precio de salida de 3,1 millones y una duración de 5 años, sin posibilidad de prórrogas. El presupuesto conjunto asciende a 6.699.337,56 euros.

En materia de residuos, la principal novedad será la implantación de sistemas tecnológicos avanzados. Todas las islas de contenedores estarán formadas por cinco unidades, incorporando el contenedor marrón con cerradura electrónica para la fracción orgánica.

Esto permitirá implementar la Tasa por Generación, un sistema voluntario en el que la ciudadanía, mediante una aplicación móvil o un llavero, podrá registrar sus aportaciones. Aquellos usuarios que realicen un mínimo de 60 aportaciones anuales podrán acogerse a beneficios fiscales, fomentando así un reciclaje responsable.

Otras mejoras

El servicio también contempla mejoras sustanciales como la recogida puerta a puerta del cartón comercial, la expansión de la orgánica en el sector terciario hasta 245 establecimientos y la recogida de voluminosos también en horario de tarde.

Además, se actuará específicamente en los polígonos industriales con recogida puerta a puerta de diversas fracciones y sensores de pesaje en los vehículos para aplicar el pago por generación a las empresas. La limpieza de los contenedores se adaptará a la estacionalidad, intensificándose durante los meses de verano hasta cuatro veces al mes para la fracción resto y orgánica para evitar malos olores.

Refuerzo

En cuanto a la limpieza viaria, el contrato introduce una mejora global con el objetivo de garantizar un servicio constante. Se refuerza el barrido manual hasta los 26 operarios y se establece un servicio los domingos y festivos con siete efectivos, asegurando la limpieza durante toda la semana.

Entre las novedades destaca la creación de brigadas especializadas para áreas recreativas, la limpieza de ubicaciones de contenedores, servicios de agua a presión para pavimentos y un operario dedicado exclusivamente al barrio de Batoi. También se incluye la limpieza mensual del estanque del río y un dispositivo reforzado para las fiestas.