Un incendio calcina parte de una nave de reciclaje de chatarra de Ibi

Un incendio de madrugada ha calcinado parte de una nave industrial en Ibi. El siniestro se ha declarado sobre las 2:00 horas de este viernes por causas que se investigan, siendo controlado 50 minutos después por parte de los efectivos de extinción, que seguían trabajando esta mañana.

El fuego ha ocurrido en el número 50 de la avenida Azorín, en una zona industrial. Se trata de una nave industrial de almacenamiento y reciclaje de chatarra. Y el fuego se ha declarado en el interior de su nave, afectando a gran parte de su superficie y generando llamas y mucho humo, según han informado desde el Consorcio Provincial de Bomberos.

Los bomberos en el incendio de Ibi / INFORMACIÓN

Los efectivos de extinción se han personado rápidamente en la zona, evitando su posible propagación a naves y vegetación colindantes. El incendio además de afectar al interior, también ha dañado unos enseres situados en el exterior de la nave, pero sin llegar a extenderse a una nave vecina.

Así, las mismas fuentes han confirmado que no se han producido heridos. Los medios usados han sido una unidad mando jefatura, dos bombas urbanas pesadas una bomba nodriza urbana, una bomba rural pesada y un furgón de transporte de personal, siendo los efectivos desplazados un suboficial, un sargento, dos cabos y diez bomberos de los parques de Ibi y Cocentaina.