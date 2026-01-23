Estos son los investigadores de la Universitat Politècnica en Alcoy que figuran entre los más influyentes del mundo

El campus en Alcoy de la Universitat Politècnica de València (UPV) cuenta con cinco investigadores reconocidos entre el 2 % de los científicos más influyentes a nivel mundial. Así, en la última actualización del Ranking of the World Scientists: World’s Top 2 % Scientists, elaborado por la Universidad de Stanford, figuran Ángel Juan, Luis Quiles, Rafael Balart, Daniel García y David Cuesta.

Este prestigioso ranking internacional identifica al 2 % de investigadores con mayor impacto científico global a partir de indicadores bibliométricos estandarizados, como el número de citas y otros parámetros que miden la relevancia y proyección académica de la actividad investigadora.

Juani Ruz

La inclusión de estos cinco docentes e investigadores pone de relieve la excelencia y el impacto internacional de la investigación desarrollada en el Campus de Alcoy, así como su alineación con los grandes retos científicos, tecnológicos y sociales actuales, según han destacado este viernes desde la UPV.

Electrónica

En el ámbito de la electrónica y el procesamiento avanzado de señales, David Cuesta centra su investigación en el desarrollo de dispositivos electrónicos a medida para aplicaciones médicas, aeronáuticas e industriales, así como en el reconocimiento de patrones y la clasificación de datos.

El investigador David Cuesta / INFORMACIÓN

Entre sus principales aportaciones destaca la propuesta de una nueva medida no lineal, Slope Entropy, actualmente utilizada por numerosos grupos de investigación internacionales en el análisis de series temporales.

Biopolímeros

Por su parte, Daniel García desarrolla su labor investigadora en el ámbito de los biopolímeros y los materiales compuestos avanzados, a partir de la valorización de residuos agroindustriales y subproductos naturales.

El docente de la UPV Daniel García / INFORMACIÓN

Su trabajo se orienta a la obtención de materiales funcionales y biodegradables con propiedades mejoradas, contribuyendo a soluciones tecnológicas alineadas con la sostenibilidad, la economía circular y las necesidades del sector productivo.

En esta misma línea, Luis Quiles investiga el desarrollo de materiales poliméricos sostenibles mediante la revalorización de residuos y subproductos agroalimentarios, empleados tanto como materias primas como en la obtención de aditivos, plastificantes y componentes activos para envases.

Luis Quiles, investigador del Campus de Alcoy de la UPV / INFORMACIÓN

Su investigación se apoya en el uso de biopolímeros y tecnologías de procesado industrial con un claro enfoque en la reducción del impacto ambiental.

La investigación del Dr. Rafael Antonio Balart Gimeno presenta un marcado carácter sostenible, centrado en la síntesis, fabricación y caracterización de plásticos biodegradables para el sector del envase y embalaje.

El profesor Rafael Balart / INFORMACIÓN

Así mismo, trabaja en el aprovechamiento de residuos agroindustriales para la obtención de aditivos, cargas y refuerzos renovables aplicables a plásticos industriales, contribuyendo activamente a la transición de modelos económicos lineales hacia modelos circulares.

Inteligencia artificial

Finalmente, el catedrático Àngel A. Juan desarrolla su actividad investigadora en los ámbitos de la optimización, la analítica de datos y la inteligencia artificial aplicada a la toma de decisiones.

El investigador Ángel Juan / INFORMACIÓN

Su trabajo se centra en el diseño de algoritmos y modelos para la resolución de problemas reales en sectores como el transporte, la producción o las finanzas, combinando metaheurísticas, simulación y aprendizaje automático desde una perspectiva aplicada. Es director del grupo consolidado ICSO Meta y miembro fundador de la Decision Science Alliance.

La clasificación elaborada por la Universidad de Stanford organiza a los investigadores en 22 grandes áreas científicas y 174 subcampos, utilizando datos procedentes de Scopus, proporcionados por Elsevier a través del ICSR Lab de la propia universidad.

Desde el Campus de Alcoy de la UPV han querido este viernes "trasladar la enhorabuena a los investigadores por este importante reconocimiento, que refuerza la proyección internacional de la investigación desarrollada en el campus y consolida su posicionamiento como referente en excelencia científica".