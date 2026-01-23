El caribeño mar Mediterráneo: así bate récords Alicante a lomos del cambio climático en 2025

El frío de las últimas semanas de una navidad gélida no hacen olvidar el calor que ha hecho durante 2025. Un año en el que junio y agosto fueron abrasadores en la provincia de Alicante, como consecuencia, una vez más, del cambio climático.

Así lo confirma el balance climatológico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). En la Comunidad Valenciana ha sido el cuarto ejercicio más cálido de la historia, con una temperatura media de 16,7 grados, solo superado por los tres anteriores.

Jose Navarro

Esto ha sido en parte por el calentamiento del agua del mar, que ha batido récords. Y es que se ha registrado la temperatura media más alta desde que hay registros (1940) en el litoral de la Comunidad Valenciana.

La media ha sido de 20,5 grados, lo que ha hecho que las mínimas en la costa no hayan bajado de los 20 grados en prácticamente todo el verano y que por ejemplo Alicante capital haya superado por primera vez el centenar de noches tropicales. La boya frente al Puerto de Alicante registró el pasado verano su récord histórico, con 30,47 grados el 7 de julio. Valores más propios del mar Caribe.

Noches tórridas y danas

Además, un mar tan caldeado contribuye no solo a que haya noches tórridas en verano, sino que hace que en caso de una dana, esta pueda ser más torrencial al actuar esa energía acumulada como combustible para los temporales.

Desde Aemet han explicado que 2025 "ha sido un año que extremadamente cálido y muy húmedo en la Comunitat Valenciana, en el que la temperatura media de 2025 fue 1,2 °C superior a la del promedio climático normal y la precipitación un 30 % superior. Es el cuarto año más cálido desde que hay registros y el undécimo más húmedo".

Eso sí, hay que destacar que las precipitaciones se han concentrado en las provincias de Castellón y Valencia, mientras que en Alicante entran dentro de la normalidad, dejando atrás dos años de una gran sequía.

La playa del Postiguet el pasado verano, cuando el agua rondó los 30 grados / ALEX DOMÍNGUEZ

Los cuatro años más cálidos en la Comunidad Valenciana son los cuatro últimos, por este orden de más a menos cálido: 2024, 2022, 2023 y 2025. Y de los diez años más cálidos, todos son años del siglo XXI, de los cuales nueve a partir de 2014. El año del siglo XX más cálido fue 1994, que es el duodécimo de la serie.

De esta forma, 2025 ha tenido en la Comunidad Valenciana un mes extremadamente cálido (junio) siete muy cálidos (enero, febrero, abril, julio, agosto, septiembre y octubre), tres con carácter cálido (mayo, noviembre y diciembre) y uno frío, marzo.

El 25 de diciembre, el día más frío del año

Y hay que destacar que el día más frío del año fue el 25 de diciembre, sobre todo por las temperaturas diurnas, que tuvieron una temperatura media de 6 grados más bajas de lo normal. Fue el día de Navidad más frío desde el año 2010.

Junio tórrido

El carácter extremadamente cálido de junio fue muy significativo. Sin un gran pico cálido, las temperaturas se mantuvieron de forma persistente muy por encima de los valores normales. La temperatura media del mes fue incluso más alta que la de un mes de julio o agosto normal.

Y también hay que destacar que "en agosto hubo una larga ola de calor que se extendió entre los días 3 y 18, con dos picos, el primero centrado en el día 11 y el segundo, más intenso, centrado en los días 17 y 18. Los días 16, 17 y 18 se activaron avisos rojos por temperaturas máximas en los litorales de Valencia y sur de Alicante.

Las precipitaciones han regresado a valores normales tras dos ejercicios de sequía, salvo en el Alto Vinalopó

Los valores más altos se registraron el día 16 en Sumacàrcer, con 45,5 °C, 44,5 en Carcaixent y 43,7 en Xàtiva. El día 18 fue muy cálido en el sur de Alicante. Se llegaron a registrar 44,9 °C en Orihuela y más de 42 en otros muchos observatorios de la Vega Baja y el Medio y Baix Vinalopó.

Aumento de los días de calor

Desde Aemet han apuntado que los datos que se vienen recogiendo "muestran una de las consecuencias más evidentes del cambio climático: el incremento del número de días cálidos y, consecuentemente, la mayor frecuencia y duración de los episodios de calor. Justo lo contrario ocurre con los días fríos, que disminuyen notablemente, al igual que la frecuencia y duración de los episodios fríos".

Además de estas anomalías en la temperatura del aire, "también se han registrado en la temperatura superficial del agua del mar que, a su vez, ha sido uno de los factores que influyeron en que las temperaturas mínimas fuesen tan altas durante el verano. En aguas costeras de la Comunidad Valenciana (20 millas mar adentro), la temperatura media anual ha sido 20,5 ºC, el año con las aguas más cálidas en nuestro litoral desde, al menos, 1940, superando los registros de 2022".

Rafa Arjones

En concreto, según los datos de Puertos del Estado de la boya situada frente al Puerto de Alicante el 7 de julio se registró su máximo anual y también histórico, con 30,47 grados. Además, es muy llamativo que este pico ocurriera a principios de julio, debido al calor continuado de junio, ya que normalmente el techo se alcanza en agosto.

La anterior marca más alta fue en 2023 con 30,25 grados, seguido de 2022 con 30,08, cuando por primera vez se superaron los 30 grados. En 2024 la máxima fue de 29,76 grados. Todas estas en agosto.

Precipitaciones

En cuanto a las lluvias, destaca para bien El Comtat, donde ha habido un 23 % más de la media del periodo 1991-2020, y en el Alto Vinalopó para mal, con un déficit del 13 %. Del resto de comarcas hay que apuntar que ha llovido más de la media en el Baix Vinalopó (+10 %), la Marina Alta (+7 %), l'Alacantí (+4 %) y la Marina Baixa (+ 3 %). En el Medio Vinalopó se ha clavado la media de los últimos 30 años, mientras que ha habido déficit en l'Alcoià (-1 %).

Hay que destacar en Alicante que los máximos acumulados se registraron en Benissili (La Vall de Gallinera), con 1256,8 litros por metro cuadrado en 2025 y en l’Orxa, con 1210,1. En el otro extremo, en la zona de mínimos, la precipitación acumulada en 2025 fue inferior a 250 litros en localidades del Valle del Vinalopó como Villena (207), Elche (237) o Elda (239,8).

Juani Ruz

Así, tras unos años 2023 y 2024 con déficits de hasta el 42 % en las lluvias, y que en el año hidrológico -que va del 1 de octubre al 31 de septiembre del año siguiente- ha llegado a superar el 70 % de déficit en la zona donde más llueve de la provincia, la Marina Alta, la provincia recupera valores normales. Eso sí, sigue arrastrando problemas de recarga de acuíferos por la pertinaz sequía pasada, por lo que se necesita que siga lloviendo.

Insolación

El balance de Aemet también refleja la anomalía del mes de marzo, cuando hubo más horas de sol en ciudades europeas como París, Bruselas, Berlín, Ginebra, Londres o Praga, donde se superaron las 200 horas de sol en marzo, que en Alicante, donde hubo 194,4 horas, Castelló de la Plana, con 156,5, o València, donde con 136,9 horas de sol.