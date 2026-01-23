La ruta con pozas, cascadas y molinos que también puede hacerse en invierno en la provincia de Alicante

El senderismo no es solo para cuando hace buen tiempo. En la provincia de Alicante, donde el clima es suave incluso en invierno, salir a caminar por la montaña sigue siendo una excelente opción. Las temperaturas, aunque frescas en las primeras horas del día, se suavizan en cuanto sale el sol, permitiendo disfrutar de rutas naturales sin el agobio del calor. Para los amantes de la naturaleza, esta época tiene además el atractivo añadido de paisajes verdes, cielos despejados y una afluencia mucho menor de visitantes.

Barranco de la Encantada

Uno de los mejores ejemplos de ruta para disfrutar en invierno es el Barranco de la Encantada, un paraje natural situado en el interior montañoso de la provincia de Alicante, junto a la localidad de Planes. Allí, las pozas, cascadas, molinos antiguos y la vegetación de ribera forman un entorno idóneo para caminar durante varias horas. Pero lo que realmente convierte este barranco en un lugar único es la combinación de belleza natural, accesibilidad y leyenda: se dice que una doncella encantada custodia allí un tesoro oculto que aparece solo una vez cada cien años.

El encanto del Barranc de l' Encantada en Planes / Juani Ruz

Características de la ruta

El sendero del Barranc de la Encantada es un recorrido circular de 12 kilómetros, sin gran dificultad técnica, que se puede completar en unas 4 o 5 horas a ritmo moderado, dependiendo del número de paradas. La ruta comienza en el casco antiguo de Planes, un pintoresco pueblo con encanto medieval. Antes de iniciar la caminata, vale la pena visitar el acueducto histórico, la Font Nova, el lavadero público y subir hasta la Ermita del Santo Cristo, desde donde se obtienen vistas panorámicas espectaculares del entorno y del embalse de Beniarrés.

A partir de ahí, el camino desciende y se interna en el barranco siguiendo senderos entre olivos, almendros y cerezos. El plato fuerte de la ruta es el Gorg del Salt, una impresionante poza natural de aguas frías y claras, rodeada de altas paredes de roca y con una cascada que en los meses más lluviosos cae con fuerza sobre la piscina. Aunque no es momento de baño, sí es ideal para descansar, almorzar o simplemente disfrutar del sonido del agua y la tranquilidad del entorno.

Barranco de la Encantada Ruta de senderismo por el barranco de la Encantada

El acceso al Gorg del Salt, hasta hace poco posible en coche, está ahora restringido a residentes, lo que ha permitido una mejor conservación del entorno. Aun así, se puede llegar caminando desde la pista forestal tras dejar el coche en la zona señalizada. En esta parte del recorrido es importante llevar calzado de montaña adecuado y algo de comida y bebida, ya que no hay servicios en plena ruta.

Más allá del Gorg del Salt, el barranco ofrece otras pozas más pequeñas y escondidas, como el Charco del Corralet, el Estret o el de la Pau, todas con un encanto especial y accesibles con algo más de esfuerzo. En esta parte del trayecto el paisaje se vuelve más cerrado, el barranco se encajona y aparecen ruinas de antiguos molinos harineros, como el Molí de l’Encantada, testigos de un pasado agrícola ligado al aprovechamiento del agua.

Planes

Tras dejar atrás las ruinas, el sendero asciende suavemente para abandonar el barranco y regresar a Planes bordeando la Sierra del Cantalar. A lo largo del camino, se vuelve a caminar entre terrazas agrícolas y bancales tradicionales. El regreso al pueblo permite callejear por su casco antiguo o subir a los restos del castillo musulmán que corona el municipio.

El Barranco de la Encantada es una ruta circular entre pozas, cascadas y gargantas por donde pasa el agua. / INFORMACIÓN

La leyenda del barranco de la Encantada

Y para quienes creen en las leyendas, este barranco tiene su propia magia. La tradición cuenta que una doncella encantada aparece cada cien años custodiando un tesoro escondido por los moriscos antes de su expulsión. Puede que no todo el mundo la vea, pero quienes hacen la ruta y se adentran en este paraje casi místico coinciden en algo: el verdadero tesoro es la experiencia de caminar por el Barranco de la Encantada. Y lo mejor es que, incluso en invierno, sigue esperando a ser descubierto.