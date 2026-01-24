Els Enfarinats de Ibi sorprenden en Madrid
Un grupo de aproximadamente personas protagoniza la representación de la tradicional toma de poder que cada 28 de diciembre se celebra en la localidad
La plaza de Callao de Madrid ha sido el escenario de una insólita y llamativa recreación festiva llegada desde Ibi. Un grupo de aproximadamente 30 miembros de Els Enfarinats y de la Oposición protagonizó una representación de la tradicional toma de poder que cada 28 de diciembre se celebra en la localidad.
La acción, organizada con motivo de Fitur, contó con el apoyo de Costa Blanca, que convirtió por unas horas este emblemático espacio madrileño en un escaparate para mostrar la esencia de una celebración en la que la sátira, el humor y la participación popular son protagonistas.
Santos Inocentes
En Ibi, esta fiesta culmina cada año con una simbólica batalla de harina, huevos y pólvora tras la toma ficticia del poder local durante un día. La representación realizada en Madrid incluyó algunos de los momentos más característicos de la fiesta, como la carrera del alcalde, la toma del poder por el nuevo gobierno, el juicio popular y la proclamación de bandos, despertando la curiosidad y el asombro de quienes transitaban por la plaza en ese momento.
Els Enfarinats estuvieron acompañados por la vicealcaldesa y teniente de alcalde de Turismo, Fiestas y Tradiciones de Ibi, Aitana Gandia, quien respaldó esta iniciativa de promoción cultural y turística. La puesta en escena, logró captar la atención de madrileños y visitantes, convirtiéndose en una acción directa y visual para dar a conocer esta tradición centenaria.
