Esta es la advertencia de Alcoy a la Generalitat sobre el polígono de La Canal y su impacto en el Molinar

La documentación aportada por ahora por la Generalitat para el desarrollo del polígono industrial Alcoi Sud, en La Canal, es insuficiente y no garantiza que no afecte al acuífero de El Molinar. Por ello el Ayuntamiento pide una evaluación ambiental ordinaria para el proyecto, para garantizar la máxima protección del entorno, en lugar de una tramitación simplificada.

El Consistorio ha presentado el informe elaborado por el personal técnico del Departamento de Transición Ecológica y Medio Ambiente en respuesta al documento inicial del parque empresarial Alcoi Sud, un proyecto tramitado conjuntamente con la Generalitat y la Cámara de Comercio de Alcoy y que ha generado el rechazo de ecologistas, Guanyar y Compromís, socio de gobierno del PSOE.

Terrenos de la zona de La Canal junto a la A-7, en la linde con Ibi, en cuyo entorno se proyecta el polígono Alcoi Sud / Juani Ruz

El informe municipal, que ya ha sido remitido a la Conselleria de Medio Ambiente, descarta el procedimiento de evaluación ambiental estratégica simplificada propuesto por la promotora, que es la propia Generalitat Valenciana, y solicita que el proyecto se someta a una evaluación ambiental ordinaria, según han dado a conocer el alcalde Toni Francés y la edil de Urbanismo, Vanessa Moltó, ambos del PSOE, en una rueda de prensa.

Alcoy necesita una gran zona industrial pero esto no supone un cheque en blanco Toni Francés — Alcalde de Alcoy

Una decisión que "responde a la necesidad de contar con estudios más exhaustivos que garanticen la viabilidad real de la actuación y la protección del patrimonio natural de la ciudad", han explicado desde el ejecutivo municipal.

El análisis realizado por los técnicos municipales, solicitado a instancias de la Generalitat, señala que la documentación presentada hasta el momento "es claramente insuficiente para valorar el impacto de una zona industrial de un millón de metros cuadrados".

Un momento de la marcha ecologista contra el proyecto en La Canal / INFORMACIÓN

Entre las principales carencias detectadas, el informe destaca la falta de garantías respecto a la protección del acuífero del Molinar, considerado una línea roja innegociable para el gobierno local y gran preocupación de los colectivos ecologistas, Guanyar y Compromís, que se oponen al proyecto ante el riesgo de que pueda afectar al agua de este enclave, que constituye el principal abastecimiento hídrico de la ciudad.

Así mismo, el estudio alerta de la falta de estudios detallados sobre el impacto paisajístico, la conectividad ecológica de la zona próxima al Parque Natural de la Font Roja y a la red Natura 2000, y la protección de la fauna autóctona.

Un proyecto necesario

El alcalde de Alcoy, Toni Francés, ha subrayado la importancia de mantener la prudencia en esta fase inicial del proceso. "Alcoy necesita una gran zona industrial para dar respuesta a las necesidades de nuestras empresas, atraer nuevas inversiones y continuar impulsando nuestro modelo de ciudad industrial, pero esto no supone un cheque en blanco".

Si la preservación del medio ambiente no está totalmente garantizada, este gobierno no apoyará la actuación Toni Francés — Alcalde de Alcoy

Así, ha insistido en que "queremos que se estudie la viabilidad con el máximo rigor posible y siempre poniendo como línea roja la preservación de nuestro entorno natural. Si la preservación del medio ambiente no está totalmente garantizada, este gobierno no apoyará la actuación", según ha explicado el alcalde.

El alcalde ha insistido en el carácter garantista del informe emitido por el Ayuntamiento, ya que "estamos ante un informe muy duro, exigente y exhaustivo porque la zona lo merece".

Y Moltó ha destacado que "el proyecto solo puede avanzar si se subsanan todas las deficiencias detectadas y se demuestra con datos que no existe ningún riesgo de vertido sobre el acuífero o impactos significativos en la sensibilidad ecológica del entorno".

Lluvias intensas

Y ha señalado en cuanto a la documentación aportada por la Generalitat que "no se aportan cálculos del dimensionado de los depósitos de pluviales ni garantías de funcionamiento ante posibles episodios de lluvias intensivas".

El proyecto solo puede avanzar si se subsanan todas las deficiencias detectadas y se demuestra con datos que no existe ningún riesgo de vertido sobre el acuífero o impactos significativos en la sensibilidad ecológica del entorno Vanessa Moltó — Concejal de Urbanismo de Alcoy

Así mismo "hay un impacto ambiental significativo. Es una zona de sensibilidad ecológica del Parque Natural de la Font Roja y de espacios de la Red Natura. Y no se evalúa el impacto sobre la fauna ni la conectividad ecológica. Por lo tanto, en cuestión de impacto paisajístico, las medidas que se han aportado en este primer documento son insuficientes y habrá que tener en consideración que el suelo a día de hoy donde pretende ubicarse es un suelo no urbanizable de especial protección", cuestión esta última que quedará "corregida" con el nuevo Plan General de Ordenación Urbana que se tramita.

Moltó ha recordado que "lo que buscamos es un equilibrio real que permita el desarrollo económico sin poner en riesgo los recursos vitales de Alcoy".

Tal como ha explicado el alcalde, "el Ayuntamiento de Alcoy espera ahora que la Generalitat Valenciana, como impulsora del proyecto supramunicipal, incorpore una partida económica importante en los presupuestos de 2026 para poder desarrollar todos los estudios y correcciones que requiere Alcoi Sud".

"El proceso continuará con la recepción de informes de otras administraciones competentes, y será en ese momento cuando se podrá tomar una decisión definitiva sobre la viabilidad de un parque empresarial que debe nacer desde el consenso técnico y la seguridad jurídica y ambiental".