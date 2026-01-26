El pleno aprueba dar 15 días a la concesionaria para reabrir el parking de La Rosaleda

El pleno ha rechazado este lunes las alegaciones presentadas por la concesionaria del parking de La Rosaleda, que alertaba de deficiencias que le impedían abrir la instalación. Y le da 15 días para reabrir, o en caso contrario procederá a iniciar la rescisión del contrato por incumplimiento de la UTE Rosaleda, formada por las empresas Ortiz y Auplasa.

Esta instalación debería estar en funcionamiento desde septiembre tras la reforma de esta plaza. Y el equipo de gobierno ha llevado a pleno esta propuesta, que ha sido respaldada por PSOE, Compromís y Guanyar, y la abstención de PP y Vox, en una fugaz sesión plenaria en la que no se han hecho declaración sobre este tema.

Juani Ruz

La pasada semana la concejala de Contratación, Lorena Zamorano, anunció la convocatoria de este pleno extraordinario para desestimar las "excusas de la empresa", tras avalar los informes técnicos municipales que las instalaciones están aptas para el servicio y además se presentaron fuera del plazo legal correspondiente.

La concesionaria había presentado varios escritos para retrasar la apertura, argumentando problemas como humedades, falta de limpieza o la inexistencia de licencia de actividad.

Juani Ruz

Es más, a principios de diciembre, tras advertir el Ayuntamiento de que la responsabilidad de estas deficiencias era la mercantil, la empresa advirtió de que si no las subsanaba el Consistorio, pediría la rescisión del contrato al considerar que no podía reabrir.

Informes técnicos

Los informes de los técnicos municipales y de la dirección facultativa de la obra "desmontan estos argumentos", manifestó el Consistorio. Zamorano señaló la pasada semana que "no hay ninguna causa justificada para que, a estas alturas, el parking esté sin actividad. Las deficiencias que alegan son menores, como la falta de papeleras o cuestiones de limpieza ordinaria que corresponden al mantenimiento diario del concesionario, y no impiden en absoluto la prestación del servicio".

Respecto a la licencia y la seguridad, los técnicos municipales han confirmado que la licencia sigue vigente y que "no existe ningún riesgo estructural ni de estabilidad a corto ni medio plazo", apuntando que hay unas humedades desde la apertura hace 25 años de la instalación que podrían provocarlo a largo plazo. Y tal como explican los informes técnicos, es la empresa concesionaria, que a su vez fue la constructora, la que debe realizar la actuación, al responsable de la obra y de su mantenimiento, que de cualquier forma no es urgente ni obstaculiza la reapertura.