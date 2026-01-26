El pueblo de montaña en Alicante con 132 habitantes y casas por 50.000 o por medio millón de euros

En la comarca de El Comtat, en la vertiente meridional de la sierra de Almudaina se encuentra el pequeño pueblo de Balones. A 663 metros de altitud y junto a Frares de la Serrella este municipio tiene el típico aspecto de un pueblo de montaña con sus calles en pendiente, cuestas y pequeñas plazas.

Sus 132 habitantes viven en un municipio rodeado de parajes naturales e ideales para el senderismo donde se pueden visitar lugares tan singulares como la Creueta, les Coves, el Castell, varias fuentes y la carrasca de Costurera.

Pero en lo que a patrimonio se refiere, en Balones podemos encontrar una fortaleza de origen musulmán: el Castillo de la Costurera. En la actualidad quedan en pie restos de muralla y torres pero con un gran atractivo.

Si acudes a Balones no puedes dejar de probar algunos de sus platos típicos como la pericana (a base de pimentó y bacalao), l’espencat (a base de tomate y bacalao) y el mincho (una base de harina al horno con guarnición). Si eres más de dulce tienes que probar los pastissos de moniato, els bunyols, la torta d’ametla y els carguinyols, todos con una base de almendra.

Mapa de Balones

Comprar una casa en Balones

A la hora de buscar qué precio tenían las casas en Balones, nos ha llamado la atención la disparidad de precios. Lo cierto es que tampoco hay mucha oferta, pero sí hay todo tipo de viviendas en el portal Idealista.

El más económico es un chalet pareado con tres plantas, seis habitaciones, dos baños y 144 metros cuadrados. Se trata de una vivienda que data de 1920 y que tiene un precio de 50.000 euros. También puedes comprar una antigua oficina bancaria en planta baja. Tiene 153 metros cuadrados, tres habitaciones y se vende por 62.000 euros.

El pueblo de Balones / Ayuntamiento de Balones

Otro chalet adosado en Balones tiene 170 metros cuadrados construidos y cuenta con un salón con chimenea, sala de estar, cocina y una habitación en la planta baja. En la primera planta tiene tres dormitorios y un baño completo. La segunda planta es un espacio diáfano y el sótano cuenta con una pequeña bodega. La vivienda data de 1900 y cuesta 70.000 euros.

Más alejado del pueblo hay un chalet a la venta con 280 metros cuadrados, cuatro habitaciones, dos barbacoas, una zona de bar, una pequeña piscina y una casa de invitados de 40 metros cuadrados. Su precio es de 325.000 euros.

Por último se vende un chalet con piscina de 430 metros cuadrados y cinco habitaciones con unas vistas espectaculares. La parcela tiene 15.000 metros cuadrados, una casa de invitados cerca de la piscina y una zona de ocio anexa a la vivienda, ideal para barbacoas y comidas en familia o amigos. Su precio es de 495.000 euros.