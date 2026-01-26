Compromís asegura que el informe sobre el polígono Alcoi Sud reafirma su rechazo

"El informe nos da la razón en nuestro posicionamiento contrario al polígono industrial de La Canal”. Así de contundente se ha manifestado el vicealcalde de Alcoy y líder de Compromís, Àlex Cerradelo, tras el informe municipal que pone serios reparos al polémico proyecto Alcoi Sud que promueve la Generalitat.

El regidor ha destacado en un comunicado, tras la rueda de prensa ofrecida por el alcalde para dar a conocer el contenido del documento, que “el informe es claro en un aspecto que Compromís ha señalado desde el primer momento: no se ha hecho un estudio real de alternativas”.

Y ha añadido que “desde Compromís siempre hemos defendido que hay más de 700.000 metros cuadrados de suelo industrial contemplados en el nuevo Plan General y que, por lo tanto, no tiene sentido apostar por La Canal”.

La edil de Industria, Elisa Guillem, ha confirmado este posicionamiento y destaca que “la Generalitat y el PP pretenden impulsar un polígono industrial inviable mientras han recortado las inversiones en los polígonos que ya existen en Alcoy”.

Y también ha explicado que “desde Compromís apostamos, desde el gobierno local, por nuestra industria, a la que La Canal no les serviría absolutamente de nada por las grandes limitaciones existentes”.

Cerradelo ha apuntado que “este informe confirma todas las ideas que Compromís está defendiendo desde dentro del gobierno local”. Uno de los aspectos más graves que destaca el informe es la afección directa al acuífero del Molinar, puesto que "cualquier vertido o accidente en el sistema podría contaminar el agua en cuestión de días".

Además, la solución planteada para garantizar el denominado “vertido cero” se basa en infraestructuras extraordinariamente complejas, costosas y difíciles de mantener, como grandes balsas y sistemas de bombeo. El informe concluye que no está garantizada ni la viabilidad técnica ni económica de estas soluciones, ni tampoco su funcionamiento seguro a largo plazo, según ha explicado Compromís.

Desde esta formación han explicado que el proyecto “también presenta graves impactos sobre el territorio y el medio natural”. De hecho, el informe advierte que la transformación de este espacio en un polígono industrial supondría una fragmentación del territorio, una pérdida de conectividad ecológica y un impacto paisajístico muy elevado.

Por todo esto, Compromís considera que “este informe confirma aquello que venimos afirmando desde hace años: La Canal, Alcoi Sud o como se le quiera llamar es un proyecto inviable. Apostamos por el desarrollo industrial bien hecho, aprovechando el suelo ya planificado y los polígonos existentes”. Y por eso, consideran que “se demuestra que Compromís es necesario para trabajar, sin cortinas de humo, por nuestra industria”.