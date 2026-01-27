Así completa Alcoy la renovación de los elementos ornamentales de los Moros y Cristianos

El Ayuntamiento de Alcoy ha finalizado los trabajos de repintado integral de la Enramada de las Fiestas de Moros y Cristianos. Una intervención que se ha realizado con el objetivo de que todos los elementos ornamentales luzcan en perfecto estado de cara a las celebraciones de 2026, un año de gran relevancia histórica al conmemorarse el 750 Aniversario del Patronazgo de San Jorge en la ciudad.

Esta mejora se suma a la estrategia de mantenimiento y modernización del patrimonio festivo que el Consistorio ha ejecutado de manera progresiva, según han explicado desde el Consistorio.

La celebración del 750 Aniversario del Patronazgo de Sant Jordi es un evento excepcional que merece que nuestra la escenografía festera presente su mejor imagen Jordi Martínez — Concejal de Fiestas de Alcoy

Para los festejos del pasado año el Ayuntamiento ya realizó una inversión de 15.363,61 euros para renovar las 359 almenas de la Plaça d’Espanya. Aquellas piezas, que databan de 1984 y eran de madera pesada, se sustituyeron por unas nuevas de polietileno, un material más resistente que ha permitido reducir en casi 3.000 kilos la carga que soporta la estructura de la Enramada.

Castillo

Además de la renovación de las almenas, para 2024 se llevó a cabo la restauración integral del Castillo de Fiestas, recuperando el color original de hace 125 años en coordinación con la Asociación de Sant Jordi. Y también se realizó la sustitución de los escudos de la Enramada por materiales más ligeros y preparados para la intemperie.

Pintado de la Enramada / INFORMACIÓN

El concejal de Fiestas, Jordi Martínez, ha puesto en valor la finalización de estos trabajos: "La celebración del 750 Aniversario del Patronazgo de Sant Jordi es un evento excepcional que merece que nuestra la escenografía festera presente su mejor imagen".

Por ello ha recalcado que "con el repintado completo de la Enramada y las mejoras estructurales realizadas recientemente, no solo garantizamos la conservación de unos elementos que son símbolo de nuestra identidad, sino que también aseguramos que la ciudadanía y los visitantes disfruten de una Fiesta más segura y estéticamente impecable".

Y ha agregado que "el mantenimiento constante de este patrimonio es una muestra del respeto y aprecio que Alcoy tiene por sus tradiciones".