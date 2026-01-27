Aviso naranja por viento: así va a ser el vendaval este miércoles en Alicante

La provincia de Alicante trata de blindarse de cara al vendaval que se espera para este miércoles 28 de enero. Varios son los ayuntamientos que han adoptado ya medidas para las rachas de viento que se pueden alcanzar.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha elevado de amarillo a naranja el aviso para este miércoles, que abarca toda la provincia de 9:00 a 24:00 horas, por viento de poniente que pueden alcanzar los 90 km/h. Además, también hay alerta naranja por fenómenos costeros en todo el litoral.

Por ello, ayuntamientos como Benidorm, La Nucia o Villena, entre otros, han adoptado medidas preventivas, uniéndose así a otras localidades de la provincia como Alicante, San Vicente, El Campello, Sant Joan y Mutxamel.

El director del Laboratorio de Climatología de la UA, Jorge Olcina, ha explicado "de nuevo se trata de un temporal de viento del noroeste", debido a las borrascas que no para entrar desde el Atlántico, siendo alguna más "enérgica" que otra.

Este viento se notará sobre todo en las comarcas del interior, en la Marina Alta y en el Valle del Vinalopó Jorge Olcina — Director del Laboratorio de Climatología de la UA

Olcina ha señalado que "ya hemos tenido estos días pasados alguna racha de más de 100 km/h en la provincia y mañana miércoles es otro día de rachas de viento", pidiendo tener precaución.

Así, ha apuntado que "este viento se notará sobre todo en las comarcas del interior, en la Marina Alta y en el Valle del Vinalopó".

Precaución en el mar

Y también ha pedido precaución en el mar "porque cuando sopla ese tipo de temporales se que se produce esa mar de fondo en el Mediterráneo y es peligrosa. No es un temporal de levante como el que tuvimos con la borrasca Harry" que causó daños en playas y paseos marítimos, sino que es un temporal de poniente, que se deja notar mar adentro.

Benidorm

Así, Benidorm ha activado a mediodía de este martes el sistema de información a la población a través de la red municipal de pantallas ante la alerta naranja. Esta red incluye todas las pantallas instaladas en la vía pública, así como el tecnohito y la tecnoparada de la avenida del Mediterráneo.

El Consistorio ha decidido suspender desde esta misma tarde del martes las actividades culturales y deportivas al aire libre y ha procedido al cierre de parques y jardines. Ello incluye los entrenamientos de los clubs deportivos así como las actividades del "Activa-t Fest".

La Nucia

En La Nucia se suspenden el miércoles las actividades al aire libre y deportivas en espacios públicos, cerrando la Ciudad Deportiva, suspende la actividad lectiva en el exterior, cierra parques, parque canino, jardines públicos, Ecoparque y CEM.

Se mantiene la actividad lectiva en los centros educativos de La Nucía con la suspensión de recreos en los patios. Se recomienda a la ciudadanía evitar desplazamientos a pie y actividades al aire libre.

Villena

Y en Villena el miércoles se cierran los parques, jardines y el espacio del Cementerio Municipal para evitar el riesgo ante eventuales roturas de ramas u otros elementos.

Además, se suspenderán las actividades al aire libre en el Polideportivo Municipal como cualquier otra actividad en la vía pública, aunque dispongan de la autorización municipal correspondiente.

Precisamente el Ayuntamiento de Villena ha reabierto este martes las instalaciones deportivas tras la retirada de la torre de iluminación eléctrica que se precipitó sobre la cubierta del pabellón por el viento del pasado fin de semana.