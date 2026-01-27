Los bomberos retiran un pino seco en la zona de El Molinar ante el temporal de viento
La actuación se ha realizado en el tramo entre El Molinar y la Venta Saltera para garantizar la seguridad vial ante el aviso por fuertes rachas en la localidad
El cuerpo de bomberos de la Muntanya ha llevado a cabo una intervención de urgencia preventiva en la carretera que conecta El Molinar con la Venta Saltera en Alcoy.
La actuación ha consistido en la tala de un pino seco de grandes dimensiones situado al borde de la calzada, el cual presentaba un riesgo evidente de caída sobre el vial debido a las fuertes rachas de viento que afectan a la zona estos días, según ha informado el Ayuntamiento.
La ciudad de Alcoy se encuentra este martes en situación de alerta amarilla por la intensidad del viento, que se eleva a naranja el miércoles en toda la provincia.
Ante esta situación, los servicios de emergencia han identificado el ejemplar como un peligro potencial para la circulación de vehículos y la integridad de los usuarios de la vía, procediendo a su retirada inmediata para evitar posibles cortes de carretera o accidentes de gravedad.
El concejal de Emergencia Climática, Raül Llopis, ha puesto en valor la celeridad de la intervención: "La seguridad de la ciudadanía es nuestra prioridad y ante episodios meteorológicos como este es fundamental actuar de manera preventiva para evitar riesgos mayores".
Así ha explicado que "con esta intervención en un punto estratégico de comunicación, garantizamos la protección de los usuarios de la vía y mantenemos el entorno natural en condiciones seguras para todos. Trabajamos por una ciudad resiliente que sepa responder con eficiencia a los retos que nos plantea el clima actual".
