La dura reacción de la Cámara de Comercio ante el informe negativo sobre el polígono Alcoi Sud

Se desata una tormenta sobre el proyecto del polígono industrial Alcoi Sud en La Canal. La Cámara de Comercio de Alcoy ha cargado duramente este martes contra el informe municipal que cuestiona la viabilidad ambiental de la actuación que promueve la Generalitat de la mano del Ayuntamiento y la propia entidad cameral.

Así, ha criticado que no realice propuestas para que sea posible el proyecto y se empleen argumentos "repetitivos" e "incompletos" y criterios "subjetivos".

La presidenta de la Cámara de Comercio de Alcoy, Lucia Pascual / Juani Ruz

Este documento reclama a la Generalitat que se realice una evaluación ambiental completa del proyecto en lugar de un estudio simplicado de su impacto. Y sitúa la afección al acuífero de El Molinar como una línea roja, ya que alerta de que no se dan suficientes garantías, tal y como informó el lunes el PSOE, y es uno de los motivos de la oposición de ecologistas y formaciones como Compromís y Guanyar.

"Decepción"

La Cámara ha manifestado si "decepción" con el documento del departamento de Medio Ambiente del Ayuntamiento por no incluir exigencias medioambientales y "solo ceñirse a una oposición frontal al parque empresarial". Y ha defendido el proyecto "sometido a las exigencias medioambientales que sean necesarias".

La presidenta de la entidad cameral, Lucia Pascual, considera que este primer documento "supone una oportunidad perdida, puesto que se debía orientar en las exigencias medioambientales para el desarrollo del futuro parque empresarial, y se ha limitado a repetir argumentos incompletos para rechazar un borrador inicial de proyecto".

Este documento no sirve para avanzar en clarificar nada, porque tenía que proponer exigencias medioambientales, no rechazar ideológicamente un proyecto que desconoce Lucía Pascual — Presidenta de la Cámara de Comercio de Alcoy

La Cámara considera que el documento está "trufado de criterios subjetivos recurrentes de quienes se niegan sistemáticamente al desarrollo de suelo empresarial vital para el sostenimiento y crecimiento del empleo en la ciudad".

Desde su punto de vista, el documento "es una sucesión de argumentos absolutamente parciales que no cumplen con su misión: establecer medidas y correcciones ante un eventual proyecto de suelo industrial. No se le pedía un posicionamiento a favor o en contra del proyecto, que es en lo que se ha convertido".

Competencia autonómica

Según la Cámara, el informe "no debería pronunciarse sobre el modelo de tramitación de un proyecto que compete por norma a las autoridades autonómicas en cumplimiento de la legalidad", y que está pendiente de diferentes informes de todas las administraciones como la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), varios ministerios y consellerias, quienes deberán pronunciarse sobre su viabilidad administrativa y técnica.

Juani Ruz

Para la presidenta "este documento de la concejalía no sirve para avanzar en clarificar nada, porque tenía que proponer exigencias medioambientales, no rechazar ideológicamente un proyecto que desconoce, porque en estos momentos sólo existe un borrador de Plan y de Declaración Inicial Estratégico del Parque Empresarial Alcoi Sud".

De manera arbitraria se ha negado un proyecto que aún se está definiendo, donde los informes están en redacción, donde su diseño final y las exigencias de las administraciones concernidas están por llegar Lucía Pascual — Presidenta de la Cámara de Comercio de Alcoy

Pascual considera que "de manera arbitraria se ha negado un proyecto que aún se está definiendo, donde los informes están en redacción, donde su diseño final y las exigencias de las administraciones concernidas están por llegar. Por lo tanto, se desconoce en profundidad algo que ya, por sistema, el documento ha rechazado sin disponer de toda la información".

Sin respaldo técnico

La Cámara de Comercio considera que el documento municipal de Medio Ambiente "no se sustenta en informes técnicos, carece de datos, da validez a informes de hace 20 años, no valora las soluciones técnicas actuales, asumiendo que la tecnología y los recursos técnicos de protección ambiental no han mejorado en dos décadas y atribuye a principios de fe impactos que no explicita técnicamente".

Terrenos de la zona de La Canal junto a la A-7, en la linde con Ibi, en cuyo entorno se proyecta el polígono Alcoi Sud / Juani Ruz

Hay que recordar que este proyecto rescata la propuesta de desarrollo de suelo industrial de hace dos décadas que los tribunales tumbaron en La Canal, y que desató una fuerte oposición ciudadana, aunque en este caso se traslada hacia la linde con Ibi, también junto a la A-7, abarcando cerca de un millón de metros cuadrados, buena parte de ellos actualmente protegidos.

La presidenta de la Cámara ha apelado a avanzar de una vez por todas en cuestiones que están pendientes en Alcoy, y que "vienen lastrando su futuro como ciudad desde hace 30 años". "Es necesario que, sin posturas maximalistas ni certezas absolutas, abordemos la necesidad de suelo industrial y la protección de medio ambiente, las dos a la vez, con lealtad y criterio", ha señalado.

Es necesario que, sin posturas maximalistas ni certezas absolutas, abordemos la necesidad de suelo industrial y la protección de medio ambiente, las dos a la vez, con lealtad y criterio Lucia Pascual — Presidenta de la Cámara de Comercio de Alcoy

"Frente al negacionismo absoluto, frente al sostenimiento de un modelo cerrado que no genera riqueza ni futuro", la presidenta de la Cámara entiende que "hay que luchar conjuntamente por lograr todo, y no para ganar nada. Y el todo es una oportunidad de progreso empresarial y generación de empleo de calidad y una máxima protección de nuestros recursos naturales y nuestros valores medioambientales. Alcoi es capaz de conjugar las dos cosas".

En este sentido, Pascual ha pedido que "se siga avanzando en la redacción de todos los informes, en el diseño de las medidas correctoras, en las limitaciones de uso, en la aplicación de sistemas de control de los recursos naturales, hídricos y de hábitat, al mismo tiempo que permitamos que Alcoi no se quede atrás".