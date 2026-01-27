Castalla presenta la III edición de sus Encuentros Gastronómicos

La Concejalía de Comercio del Ayuntamiento de Castalla junto con la Asociación de Hosteleros Sehunica, han anunciado la celebración de la III edición de los Encuentros Gastronómicos de Castalla.

Así, tras el éxito de las anteriores convocatorias, del 18 al 28 de febrero, la ciudad se convertirá en el epicentro de la gastronomía local y comarcal. Este evento invita a disfrutar de siete días llenos de sabores, que conjugan tradición y modernidad con la presentación de platos que recuerdan las raíces de Castalla fusionando originalidad.

En la presentación han participado Jesús López, Alcalde de Castalla, y José Rico, concejal de Comercio y Promoción Turística. Los restaurantes que participarán en esta edición son: Restaurante Casa Paqui, Hotel Don José, Restaurante Nou Trinquet, Caseta Nova, by Natxo Sellés, Restaurante La Viscaya, Restaurante Cassana y Asador Izaskun.

Como ha asegurado Jesús López, alcalde de Castalla, “este encuentro es una gran oportunidad para conocer la riqueza cultural y gastronómica de la zona, con platos exclusivos con ingredientes autóctonos y propuestas innovadoras. Un evento que reafirma el compromiso con la promoción de la cocina tradicional y contemporánea de la comarca”.

Serán siete días en los que siete restaurantes emblemáticos de Castalla ofrecerán sus mejores platos diseñados a propósito para esta convocatoria. Se podrán probar los conocidos gazpachos, así como los tradicionales arroces y vinos locales.

José Rico, concejal de Comercio y Promoción Turística, ha destacado que los encuentros se llevarán a cabo durante dos semanas consecutivas. Concretamente, “la primera, de miércoles a sábado (18, 19, 20 y 21 de febrero), y la segunda semana, de jueves a sábado (26, 27 y 28 de febrero). Los sábados, además, después de la degustación, se podrá disfrutar de un tardeo”.

De hecho, cada restaurante será el protagonista un día de las jornadas y ofrecerá menús que prometen hacer disfrutar a los comensales. Las plazas son limitadas, por lo que es necesario realizar una reserva con antelación.

Finalmente, el alcalde de Castalla ha destacado que “esta iniciativa es de gran relevancia para la promoción y difusión de nuestra cultura gastronómica y de nuestro pueblo”. Además, “invitamos a vecinos y visitantes a descubrir lo mejor de nuestra cocina”.