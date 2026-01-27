Así celebra Guanyar el informe ambiental negativo sobre el polígono Alcoi Sud

Guanyar ha manifestado su "satisfacción" al ver incluidas en el informe presentado por el Departamento de Medio Ambiente sus "propuestas hechas al último pleno" ordinario sobre el polígono Alcoi Sud en La Canal.

La plataforma ciudadana ha valorado positivamente este martes que el informe reclame una evaluación ambiental ordinaria y con máximo rigor para el proyecto del Parque Empresarial Alcoi Sud. Y también ha pedido al equipo de gobierno formado por PSOE y Compromís que anule el protocolo firmado con la Generalitat y la Cámara de Comercio para el desarrollo del proyecto.

"En defensa de la protección y conservación de un patrimonio natural de gran valor para la ciudad de Alcoy, como es la partida de La Canal y el acuífero de El Molinar", Guanyar considera "imprescindible exigir a la Conselleria de Medio Ambiente que el estudio de impacto ambiental necesario para determinar la idoneidad del proyecto de actuación 'Parque Empresarial Alcoi Sud' no se tramite de manera simplificada, tal como pretende inicialmente la Consellería, sino mediante un procedimiento ordinario que garantice un análisis más profundo y riguroso de las varias afecciones que la actuación podría generar sobre la zona, tal como la plataforma defendió en el plenario de enero de 2026".

Perímetro de protección de El Molinar

Así mismo, Guanyar también reclamó que el informe incluyera el estudio elaborado por la empresa Aljibe y aprobado por el Ayuntamiento de Alcoy, destinado a establecer un perímetro de protección del acuífero de El Molinar, aportación que, junto con otras consideraciones, ha sido finalmente incluida en el informe de los técnicos municipales".

Es incomprensible que, después de más de 30 años, se continúe insistiendo en este tema, con el consiguiente derroche de tiempo y recursos públicos, así como con el engaño supone tanto para el tejido empresarial como para la ciudadanía Sergi Rodríguez — Portavoz de Guanyar Alcoi

El portavoz de la plataforma ciudadana, Sergi Rodríguez, ha valorado positivamente la respuesta de los técnicos del Departamento de Medio Ambiente al requerimiento de la Conselleria, destacando que el informe deja claro que "una actuación como la prevista, que contempla la implantación de un polígono predominantemente industrial, complementado con usos terciarios en una zona especialmente sensible, no puede tramitarse de manera simplificada, sino que tiene que estar sometida al máximo rigor. Las conclusiones del informe son contundentes", ha remarcado.

Sin embargo, la formación advierte que la emisión del informe por parte del Ayuntamiento no implica necesariamente la paralización del procedimiento de actuación sobre La Canal impulsado por la Generalitat, dado que será esta administración quien decida si incorpora o no las aportaciones realizadas desde el Ayuntamiento.

Inviabilidad

En este sentido, Rodríguez recuerda que "son numerosos los estudios medioambientales que ya han determinado de manera clara la inviabilidad de ubicar un polígono industrial en La Canal por las graves afecciones que tendría tanto sobre el entorno natural como sobre el recurso hídrico del acuífero de El Molinar, y, aun así, desde hace más de 30 años no se han abandonado estas pretensiones. Tenemos que estar permanentemente vigilantes".

Para Guanyar Alcoy resulta "incomprensible que, después de más de 30 años, se continúe insistiendo en este tema, con el consiguiente derroche de tiempo y recursos públicos, así como con el engaño que esto supone tanto para el tejido empresarial como para la ciudadanía".

Lamentamos la ambigüedad del gobierno local, donde la fuerza mayoritaria que ostenta la Alcaldía (PSOE) es incapaz de decir claramente y decididamente no a un polígono industrial en La Canal Sergi Rodríguez — Portavoz de Guanyar Alcoi

En este sentido, Rodríguez, lamenta que "la ambigüedad del gobierno local, donde la fuerza mayoritaria que ostenta la Alcaldía (PSOE) es incapaz de decir claramente y decididamente no a un polígono industrial en La Canal, dando pie a las pretensiones intervencionistas de la derecha local y reabriendo un debate que ya estaba superado".

Además, señala que la parte minoritaria el ejecutivo, Compromís, "ni tuvo conocimiento de la firma del protocolo de su gobierno con la Cámara de Comercio y la Generalitat para reactivar la posibilidad del polígono en La Canal, ni tampoco del requerimiento de la Conselleria al Ayuntamiento del 3 de diciembre pasado para que informara sobre el Documento Inicial Estratégico del Plan de actuación, información que Guanyar hizo pública en el último pleno".

El protocolo

La plataforma critica que "esta actitud ambigua y débil, o, como ellos mismos califican, un 'juego a dos bandas', ha derivado en hechos como la firma del protocolo realizada el pasado mas de marzo, en que las dos primeras cláusulas establecían textualmente los siguientes compromisos":

"El objeto del presente protocolo es la colaboración entre Ayuntamiento, Generalitat Valenciana y Cámara de Comercio para la reclasificación de suelo no urbanizable destinado a la implantación de un área industrial mediante la figura de Plan Especial, con el objeto de atender la demanda de suelo industrial en el municipio de Alcoy no atendida en el documento de revisión del PGE (Plan General Estratégico)".

Panorámica de La Canal de Alcoy en dirección a Ibi, en cuyo linde se proyecta el polígono / Juani Ruz

"De esta forma, el presente protocolo de naturaleza administrativa, tiene por objeto establecer el marco general de colaboración entre los convenientes, atendiendo a la necesidad y falta de suelo industrial en Alcoy, con el objetivo común de tramitar mediante la figura de Plan Especial la reclasificación de suelo no urbanizable identificado en el Anexo I".

Y "debido al avanzado estado de tramitación de la revisión del PGE de Alcoy y siendo que las consecuencias de introducir en dicho instrumento de planeamiento un cambio en la clasificación de suelo serían de entidad, puesto que ya se ha emitido la DATE (Declaración Ambiental y Territorial Estratégica del Plan); resulta aconsejable que tal reclasificación de suelo para la creación de suelo industrial se realice por medio de la tramitación y aprobación de un Plan Especial”.

Para Guanyar "mientras este protocolo esté en vigor, La Canal continuará siendo objeto de intervención que afectará negativamente a los intereses de la ciudad (planes especiales, recalificación de terrenos, etc). Es por eso que Guanyar Alcoi anuncia que pedirá en el gobierno local que deje de indeterminaciones y extinga el mencionado protocolo ejerciendo la octava cláusula".

Extinción

Este apartado establece que "este Protocolo se podrá extinguir por acuerdo expreso de las partes, por finalización del plazo de vigencia o por la imposibilidad sobrevenida de cumplir el objetivo propuesto. En los supuestos de extinción, se comunicará esta por escrito a las otras partes con una antelación mínima de un mes, y se realizará un informe de las actuaciones realizadas hasta la fecha de extinción".

Para la plataforma "es fundamental que todas las fuerzas progresistas trabajen de manera conjunta para defender el bien común y promover un desarrollo sostenible en la ciudad de Alcoi". Y "se pone a disposición del gobierno para afrontar con firmeza cualquier intento de la Generalitat de condicionar el futuro de la ciudad por encima de la voluntad del Ayuntamiento".