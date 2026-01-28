Alcoy pedirá la implicación del Gobierno central para facilitar el acceso a la vivienda

El El Ayuntamiento de Alcoy reclama implicación a la Generalitat ante su falta de respuesta sobre la emergencia habitacional. El Consistorio ha anunciado este miércoles que contactará con la empresa estatal Casa 47 para buscar fórmulas que alivien este problema, mientras recuerda que la Corporación ha destinado más de 19,2 millones de euros en políticas de vivienda desde 2011.

Además, ha lamentado la inacción de la Entitat Valenciana d’Habitatge i Sòl (EVHA), que "ni siquiera ha acudido a la reunión del Observatorio Municipal de la Vivienda celebrado este martes".

El Ayuntamiento de Alcoy ha destinado un total de 19.283.214,89 euros a políticas de vivienda entre 2011 y 2025, una inversión que "refleja la voluntad municipal para garantizar el acceso a una vivienda digna y asequible para la ciudadanía", según ha informado el ejecutivo municipal este miércoles.

Estas cifras se pusieron de manifiesto el martes por la tarde durante la reunión del Observatorio Municipal de la Vivienda (OHMA), donde además de dar cuenta del informe de gestión, se debatió sobre la complejidad multicausal del problema de la vivienda y la necesidad de coordinación entre administraciones.

La inversión municipal se ha traducido en una amplia batería de actuaciones que abarcan desde la rehabilitación de edificios hasta la construcción de nuevas viviendas públicas, pasando por la adquisición y el mantenimiento del parque municipal.

Reunión del Observatorio Municipal de la Vivienda el pasado martes en Alcoy / INFORMACIÓN

Entre los proyectos más relevantes destaca el Programa Barris Next Generation, que moviliza 9,2 millones de euros para actuaciones integrales en los barrios de Font Dolça y Sagrado Corazón, así como el Plan ARRU, con una inversión total de 5,4 millones de euros, que ha permitido la rehabilitación de 388 viviendas en diferentes barrios de la ciudad.

Edificios municipales

En el ámbito de la rehabilitación de edificios municipales, sobresalen actuaciones como la del carrer Sant Maure, 13, con una inversión de 354.894,06 euros para la adecuación de seis viviendas destinadas a colectivos con dificultades de acceso, o la rehabilitación del inmueble de la calle La Sardina, 14, donde se crearán nueve viviendas públicas con una inversión de 480.000 euros.

Asimismo, es estratégica la construcción del edificio intergeneracional de viviendas en los números 102 y 104 del carrer Sant Mateu, en el barrio del Partidor, que contará con 18 viviendas públicas y una inversión de cerca de dos millones de euros. Estas iniciativas se suman al mantenimiento de inmuebles, la adquisición de 72 bienes para ampliar el parque público y las ayudas a la rehabilitación.

Debate

Durante la sesión del Observatorio, en la que se aprobaron el acta anterior y la actualización de los miembros, se generó un debate alrededor de temas clave como la falta de incentivos para el sector de la construcción, la aplicación de medidas a los grandes tenedores, las ocupaciones ilegales y la necesidad imperiosa de mayor inversión por parte de las administraciones competentes para la creación de vivienda pública, según ha informado el Ayuntamiento.

Explorar nuevas vías

En este contexto, el alcalde de Alcoy, Toni Francés, anunció que el Ayuntamiento solicitará una reunión con la entidad pública de vivienda estatal Casa 47 para explorar nuevas vías de colaboración. "Este movimiento responde a la inactividad de la administración autonómica. De hecho, durante la reunión se puso de manifiesto que el Ayuntamiento lleva un año esperando respuesta a la petición de reunión con el secretario autonómico de Vivienda. Además, se invitó a la dirección general de la Entitat Valenciana d’Habitatge i Sòl (EVHA) a participar en el plenario del Observatorio, obteniendo el silencio como respuesta y sin ni siquiera excusar su presencia", han apuntado desde el ejecutivo municipal.

Reunión del Observatorio Municipal de Vivienda, con el alcalde en el centro / INFORMACIÓN

El alcalde señala que "a pesar del importante esfuerzo inversor realizado por el Ayuntamiento en los últimos años, la dimensión del problema requiere la participación activa de todas las administraciones. Nos encontramos con un gobierno autonómico que ni gestiona, ni contesta a los ayuntamientos, ni muestra interés por los problemas reales de la ciudadanía".

Así, ha añadido que "ante este silencio, desde Alcoy seguimos buscando alternativas y tocando a la puerta del Estado para continuar ofreciendo soluciones de vivienda a precios asequibles que permitan a los vecinos desarrollar sus proyectos de vida en nuestra ciudad».