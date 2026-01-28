El TSJ condena a Sanidad por la muerte de un paciente con covid que fue dado de alta indebidamente en el Hospital de Alcoy

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) condena a la Conselleria de Sanidad al pago de 40.000 euros a la familia de un paciente con covid que murió tras ser dado de alta en el Hospital de Alcoy.

Según ha informado la asociación El Defensor del Paciente, la Sección 2ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ ha estimado en su sentencia el recurso interpuesto por la familia de un paciente con coronavirus "que no fue atendido" debidamente en el Hospital Virgen de los Lirios de Alcoy y tuvo que volver al día siguiente, con un lamentable estado de salud, sin que nada se pudiera hacer entonces por salvar su vida".

El proceso judicial ha sido tramitado por los abogados de los servicios jurídicos de este colectivo, que ha especificado que "se trata de un paciente, de 56 años, con antecedentes médicos de SAO (síndrome de apnea obstructiva del sueño), esofagitis por RGE (reflujo gastroesofágico), dislipidemia y pólipos colon, que inició síntomas de COVID-19 el 30 de octubre de 2020 y acudió a su médico de atención primaria el 5 de noviembre de 2020 por presentar fiebre, tos y decaimiento. El día 6 fue positivo en SARS-CoV-2".

"El 7 de noviembre acudió a su médico por empeoramiento con disnea, dolor retro esternal, tos irritativa, noche anterior a 38,1° y ante la exploración 'Fc 110 lpm (taquicardia), temperatura 36ºC, saturación de O2 93%, disneico'", fue derivado al Servicio de Urgencias.

"Después, por empeoramiento, acudió de nuevo al Servicio de Urgencias del Hospital de Alcoy ese mismo día. Hora de ingreso: 12.33 horas y hora de alta 14.52 horas. Esa valoración en Urgencias, que ocurre en 2 horas 19 minutos, tiempo a todas luces excesivamente rápido, se documenta la existencia de factores de gravedad que indicaban, según las recomendaciones existentes dadas por el Ministerio de Sanidad, de ingreso hospitalario: regular estado general, respiración disneica, infiltrados bilaterales, linfopenia, elevación PCR, ferritina, fibrinógeno y SpO2 con tendencia baja (SpO2 93%). Por el contrario, se le da el alta”, ha explicado la asociación.

Sin tratamiento precoz

"Se señala aquí que esa alta supuso que no pudiera recibir el paciente tratamiento médico de forma precoz y se plantease el inicio de terapias respiratorias no invasivas; cuando reingresó al día siguiente presentó un proceso inflamatorio descontrolado que le llegó al desarrollo de un síndrome de distrés respiratorio" y finalmente a su muerte, ha explicado El Defensor del Paciente.

"Resumidamente, se trata de un paciente con covid-19 que, procedente del médico de cabecera que expresamente le había remitido al Hospital y que se le dio el alta ese mismo día a las dos horas, sabiendo que era positivo en covid y con empeoramiento del estado general y con disnea. Y con infección respiratoria aguda, de tal modo que tiene que volver al día siguiente, con un estado mucho peor, con persistencia de la fiebre y con aumento de la disnea", falleciendo a los pocos días por neumonía bilateral por covid, sepsis e insuficiencia respiratoria refractaria.

Desde la asociación El Defensor del Paciente "queremos destacar que estos hechos ponen en evidencia la manifiesta negligencia cometida al paciente, por la actuación desidiosa del Hospital Virgen de los Lirios de Alcoy, de un paciente que acude a Urgencias del citado Hospital, procedente de su médico de cabecera, con covid, con infección respiratoria aguda y con disnea y se le dio el alta al rato y tan frescos. Y se le obligó a volver al día siguiente con un estado del todo lamentable, en el que nada se puede hacer por salvar su vida. Un paciente de 56 años fallecido por desatención médica y su esposa e hijos, destrozados. Aún hoy su viuda no puede entenderlo".