Alcoy anuncia un corte de tráfico por las obras de remodelación del Acceso Sur

El proyecto de remodelación del Acceso Sur de Alcoy encara una semana clave en su calendario de ejecución. Con el objetivo de continuar avanzando en la renovación integral de esta arteria, el próximo martes 3 de febrero y el miércoles se procederá al extendido de la capa de aglomerado asfáltico y a las tareas de fresado de la calzada, según ha informado el Ayuntamiento.

Estos trabajos, que requieren el uso de maquinaria pesada y espacios libres de circulación para garantizar un acabado óptimo y la seguridad de los operarios, obligarán a cortar el tráfico de turismos durante estas dos jornadas.

No obstante, consciente de la importancia logística de este eje, el Ayuntamiento mantendrá abierto el acceso exclusivamente para el tráfico pesado, facilitando así la entrada y salida de camiones hacia las áreas industriales y evitando el bloqueo de la actividad económica de los polígonos.

Transformación

Esta actuación está transformando la fisonomía de la antigua carretera nacional para convertirla en una vía plenamente urbana, con una inversión de 1,9 millones. La intervención no se limita solo al pavimento, sino que incluye una mejora sustancial de la accesibilidad, la creación de nuevas zonas de paseo para peatones y la modernización de los servicios soterrados.

Gracias a la financiación obtenida a través de los fondos europeos NextGenerationEU, dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, Alcoy está ejecutando una obra que permitirá pacificar el tráfico en uno de los principales accesos al municipio, reduciendo la contaminación acústica y mejorando de forma drástica la seguridad vial tanto para conductores como para peatones.

La concejala de Urbanismo, Vanessa Moltó, ha valorado así la situación: "El avance de estos trabajos de asfaltado es una muestra del esfuerzo para cumplir con los plazos de una obra que es compleja pero necesaria para mejorar el aspecto del acceso a nuestra ciudad". Las obras arrancaron el pasado septiembre, y tiene de plazo hasta este mes de febrero.

Moltó ha añadido que "somos conscientes de las molestias que pueden causar estos cortes de tráfico, pero son medidas indispensables para garantizar el avance de la obra".

Finalmente, la edil ha destacado la planificación realizada: "Hemos priorizado en este sentido que el tráfico pesado pueda seguir circulando para no perjudicar la actividad industrial de Alcoy, mientras que para el caso de los turismos recomendamos rutas alternativas como son la Entrada Norte o la carretera de Benilloba".