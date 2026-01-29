El PP denuncia que el alcalde de Alcoy es "rehén" de Compromís y Guanyar con el polígono de La Canal

Arrecia la tormenta desatada con el informe ambiental del Ayuntamiento de Alcoy que ve inviable el polígono en La Canal y la reacción de la Cámara de Comercio. Después de que los empresarios hayan mostrado su rechazo a este documento, considerándolo subjetivo y parcial, el PP ha cargado contra el alcalde, el socialista Toni Francés, al que califican de "rehén" de su socio de gobierno Compromís y de su socio externo necesario Guanyar.

Así han denunciado que el primer edil emplea de "excusa" este informe dado a conocer el pasado lunes para frenar el proyecto y tratar de sacar las cuentas de 2026, para las que Guanyar ya anunció que no negociaría por la reactivación de este proyecto. Y califican de "político y parcial" el informe.

Juani Ruz

Por su parte, el PSOE ha salido a responder a los populares, defendiendo "el rigor de los informes técnicos ante la irresponsabilidad del PP". Y hay que destacar que el informe lo que pide también es que la Generalitat realice una evaluación ambiental completa del impacto dela instalación, y no simplificada, como ha planteado la conselleria.

El PP, en un comunicado, ha cargado contra los socialistas: "Estamos preocupados por la actitud del alcalde Toni Francés en contra del parque empresarial Alcoy Sur. Este proyecto es la única opción de suelo industrial de calidad en Alcoy, sin este proyecto las empresas alcoyanas que quieren crecer y contratar a más trabajadores, se seguirán teniendo que ir fuera de Alcoy por falta de espacio".

Los populares denuncian que se trata de un informe "parcial y político" que pretende "demonizar un proyecto que está en su primera fase de estudio"

Y lamenta que "ante este panorama, el gobierno de Alcoy se ha posicionado claramente en contra del progreso y el futuro de Alcoy, elaborando un informe que ataca abiertamente al parque empresarial Alcoy Sur".

"El mencionado informe debía ser un informe técnico sobre la viabilidad medioambiental del proyecto, sin entrar en valoraciones. Sin embargo, lo que se ha hecho es un informe parcial y político que pretende demonizar un proyecto que está en su primera fase de estudio", ha señalado el PP, que se pregunta "¿a qué está jugando Toni Francés? Nosotros lo tenemos claro: a ganar tiempo para poder negociar los presupuestos de 2026 y asegurarse el voto favorable de su socio en la sombra, Guanyar Alcoi, cuya línea roja es precisamente que no salga adelante Alcoy Sur".

El portavoz del grupo municipal, Carlos Pastor, ha apuntado que “esta actitud de Toni Francés lo único que está dejando claro es que no le importa Alcoy ni su futuro; lo único que le interesa es mantenerse en la Alcaldía a cualquier precio. Pensamos que es un precio demasiado alto, ya que nos estamos jugando el futuro empresarial y económico de la ciudad”.

Esta actitud de Toni Francés lo único que está dejando claro es que no le importa Alcoy ni su futuro; lo único que le interesa es mantenerse en la Alcaldía a cualquier precio Carlos Pastor — Portavoz del PP de Alcoy

El PP ha señalado que "a todo ello hay que sumar la actitud del socio de gobierno, Compromís, al que tampoco le interesa que Alcoy prospere, sumándose al juego de Francés y negando la viabilidad del proyecto Alcoy Sur. Por tanto, queda más que claro que ni al PSOE ni a Compromís les importa que Alcoy prospere, ni que las empresas vean nuestra ciudad como un lugar atractivo para su desarrollo empresarial, ni que los alcoyanos tengan que desplazarse fuera de su ciudad para poder trabajar".

"Es importante destacar que la Generalitat Valenciana va a ser muy escrupulosa en la protección medioambiental y que las características que conocemos de la zona nos dan información suficiente para afirmar que el acuífero no corre peligro. Los terrenos del futuro parque empresarial, en el nuevo Plan General, ya no cuentan con protección forestal ni medioambiental, y no la tienen porque se trata de campos de cultivo. Dicho Plan General ya dispone de la aprobación de la evaluación ambiental e incluso ha pasado por el periodo de exposición pública". Eso sí, este documento todavía no está vigente.

Réplica

Por su parte, el Grupo Municipal Socialista de Alcoy ha salido al paso de las acusaciones del Partido Popular, denunciando "la falta de respeto absoluta e inadmisible del PP y de su portavoz, Carlos Pastor, hacia el personal técnico municipal, que es quien elabora, redacta y firma los informes, con criterios estrictamente profesionales e independientes".

Los gobiernos no hacen informes, los informes los hacen los técnicos. Y a quien está atacando el PP no es al gobierno, sino a los profesionales del Ayuntamiento, que cumplen con su obligación Toni Francés — Alcalde de Alcoy

El alcalde de Alcoy ha sido contundente en su respuesta y ha recordado que el Gobierno municipal no elabora informes técnicos. Según ha recordado el primer edil al portavoz del PP, "por si todavía no lo tiene claro, los gobiernos no hacen informes, los informes los hacen los técnicos. Y a quien está atacando el PP no es al gobierno, sino a los profesionales del Ayuntamiento de Alcoy, que cumplen con su obligación de garantizar el rigor, la legalidad y la protección de la ciudadanía", ha afirmado.

Juani Ruz

Francés ha calificado de "irresponsable" la actitud del PP para "desacreditar" un informe que "únicamente reclama más seriedad" en la Generalitat en un proyecto con consecuencias directas sobre el medio ambiente: "Cuando un informe técnico dice que la documentación es insuficiente y que hace falta una evaluación ambiental ordinaria, no está haciendo política, está haciendo su trabajo. Lo que es irresponsable es intentar convertir esto en un ataque político", ha subrayado el regidor.

Ni paraliza ni bloquea el proyecto

El alcalde ha insistido que el informe no paraliza ni bloquea el proyecto, sino que fija "garantías mínimas innegociables", con una línea roja muy clara. Según ha matizado, "estamos hablando de un parque industrial de un millón de metros cuadrados sobre un entorno ambientalmente sensible y con un acuífero como el del Molinar que no admite ninguna frivolidad. Con la salud de los alcoyanos no se juega".

Lo que pide el informe técnico, y el que apoyamos nosotros, es que la Generalitat tramite el proyecto de manera ordinaria y con todas las garantías legales y ambientales Toni Francés — Alcalde de Alcoy

Ha dejado claro también que el gobierno municipal es plenamente consciente de la necesidad de suelo industrial en la ciudad, pero ha advertido que esto no puede justificar procedimientos acelerados ni informes a la baja: "Por supuesto que nos preocupa la falta de suelo industrial, pero nos preocupa todavía más que las cosas se hagan bien. Lo que pide el informe técnico, y el que apoyamos nosotros, es que la Generalitat tramite el proyecto de manera ordinaria y con todas las garantías legales y ambientales", ha explicado.

Estamos hablando de un parque industrial de un millón de metros cuadrados sobre un entorno ambientalmente sensible y con un acuífero como el del Molinar que no admite ninguna frivolidad Toni Francés — Alcalde de Alcoy

Desde el Grupo Socialista consideran especialmente grave que el PP acuse el Ayuntamiento de politizar un informe que no ha redactado el gobierno. "El señor Pastor demuestra o bien desconocimiento del funcionamiento de la administración, cosa extraña, puesto que él mismo es técnico, o una voluntad clara de confundir la ciudadanía. Atacar un informe técnico porque no le gusta el contenido es atacar la base misma de la seguridad jurídica", ha añadido el alcalde.

Finalmente, Francés ha exigido al PP que "abandone la demagogia" y respete el trabajo de los profesionales municipales: "Si el PP quiere hablar de futuro para Alcoy, que empiece respetando los técnicos, exigiendo rigor en la Generalitat y entendiendo que el desarrollo económico solo es posible si se hace con garantías ambientales y sanitarias. Todo el que sea el contrario es pura irresponsabilidad", ha concluido.