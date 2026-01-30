Alcoy retrasa al segundo semestre el cobro de la tasa de basura

El Ayuntamiento de Alcoy ha dado a conocer el calendario fiscal correspondiente al ejercicio 2026, que vuelve a apostar por la estabilidad tributaria y por medidas orientadas a reducir el impacto económico en las familias alcoyanas. Entre las principales acciones destaca que el cobro de la tasa de recogida de basura y del servicio de alcantarillado se realizará durante el segundo semestre del año.

En concreto, estos recibos podrán abonarse en periodo voluntario entre el 15 de junio y el 30 de septiembre de 2026, una decisión que el consistorio justifica como una forma de repartir la carga fiscal a lo largo del año y facilitar la planificación económica de los hogares.

El calendario fiscal mantiene, por tercer año consecutivo, la congelación de los principales impuestos municipales. El primer periodo de cobro voluntario se extenderá del 2 de febrero al 7 de abril de 2026 e incluirá el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM), así como las tasas por entrada de vehículos (vados), cajeros automáticos y quioscos.

Bonificaciones

Asimismo, el Ayuntamiento conserva la bonificación del 3 % en la cuota de las tasas para aquellos contribuyentes que tengan domiciliado el pago. En el caso del primer periodo, el cargo en cuenta se efectuará el 17 de marzo de 2026, mientras que los recibos correspondientes a la basura y el alcantarillado se cargarán el 15 de septiembre.

La concejal de Hacienda, Vanessa Moltó, en un pleno. / JUANI RUZ

El consistorio también mantiene las bonificaciones para los vehículos de cero emisiones, que pueden alcanzar hasta el 75% de descuento en el impuesto de vehículos, con el objetivo de seguir impulsando una movilidad más sostenible.

La concejala de Hacienda, Vanessa Moltó, ha subrayado la importancia de esta planificación fiscal. "En un contexto de precios cambiantes, Alcoy continúa manteniendo una presión fiscal por debajo de la media nacional y provincial. Apostamos por una gestión eficiente que permita proteger la economía familiar sin renunciar a la calidad y el mantenimiento de los servicios públicos", ha señalado.