La ruta de senderismo más emblemática del interior de Alicante: entre bosques, miradores y pozos de nieve

Con la llegada del fin de semana, son muchos los que ya empiezan a preparar las botas y pensar en una escapada a la naturaleza. El senderismo se convierte en uno de los planes favoritos para desconectar de la rutina, respirar aire limpio y descubrir rincones únicos del entorno natural, especialmente en una provincia como Alicante, donde montaña y paisaje se dan la mano a pocos kilómetros de casa.

Subida al Menejador

La ascensión al Menejador, cima del Parque Natural de la Font Roja con 1.356 metros de altitud, es una de las rutas de senderismo más emblemáticas del interior de Alicante. Con una distancia total de 6,67 kilómetros, un desnivel positivo de 311 metros y una duración aproximada de 2 horas y media, esta ruta circular de dificultad media parte desde el Centro de Visitantes de la Font Roja, junto al santuario de la Virgen de los Lirios, a unos 11 kilómetros de Alcoy por la carretera CV-797. Es un recorrido perfecto para conocer de cerca la flora, fauna e historia del parque, disfrutando de vistas panorámicas espectaculares.

La ruta

Desde el aparcamiento del parque se inicia el camino, bien señalizado con marcas amarillas. Apenas comenzada la ruta, a la izquierda se encuentra la Cova Gelada, una pequeña gruta que mantiene una temperatura muy fresca durante todo el año. Unos metros más adelante se alcanza el Pla de la Mina, una explanada con varios elementos etnográficos: una reproducción de horno de cal, una carbonera y dos miradores con vistas hacia el valle.

Ruta de senderismo por la Font Roja / GVA

La ruta continúa por pista forestal hasta el Pla dels Galers, donde es frecuente encontrar huellas de jabalíes. Tras algo menos de un kilómetro, se llega al mirador de Pilatos, un excelente balcón con vistas a la Serra de Mariola y al valle del río Polop. Desde aquí ya se percibe el cambio de vegetación según la orientación de la ladera: mientras en la umbría dominan los árboles de hoja caduca, en la solana que veremos después predominan los matorrales, plantas aromáticas y especies adaptadas al calor, como el tomillo, el esparto o las aliagas.

Ruta de senderismo por la Font Roja de Alcoy / JUANI RUZ

A 2,6 km del inicio se encuentra el Mas de Tetuan, antigua explotación agrícola del siglo XIX. Aquí llama la atención un tejo centenario, especie cada vez más escasa en el parque. A partir de este punto, el sendero sigue en ligero ascenso hasta alcanzar la Cava Coloma, un pozo nevero con una capacidad de 2.200 m³, utilizado antiguamente para almacenar nieve y transformarla en hielo, transportado luego a poblaciones cercanas.

Al rebasar la cava, el sendero abandona la cara norte y comienza a transitar por la vertiente sur de la sierra, más soleada y seca. Aquí el contraste paisajístico es evidente. También es más fácil avistar reptiles. Desde esta zona se pueden ver otras cavas como la de Noguera, Simarro y Canyo. A los pocos metros, se llega al depósito de agua para extinción de incendios, desde donde restan solo 500 metros hasta la cumbre.

Menejador

El punto culminante de la ruta es el Menejador, con sus 1.356 metros de altitud. En la cima se encuentra una caseta de vigilancia forestal y un vértice geodésico. En los días despejados, el horizonte se abre por completo: hacia el norte se puede llegar a ver el Peñagolosa y hacia el sur, incluso la isla de Tabarca.

El regreso se realiza por la senda de la umbría, que parte desde el depósito de agua. A unos 150 metros, un panel indica el inicio del descenso: una senda estrecha con escalones que baja entre denso bosque mediterráneo. Esta parte del recorrido, más recogida y sombría, conecta de nuevo con el Pla de la Mina, cerrando el bucle. Desde allí, tan solo queda seguir la pista forestal en dirección norte hasta regresar al punto de partida, junto al santuario y el Centro de Visitantes.