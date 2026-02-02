La alianza estratégica para impulsar la industria en el eje Alcoy-Villena

Una alianza estratégica para impulsar la industria en el eje Villena-Alcoy. Villena ha presentado al empresariado de Alcoy su Nodo Logístico como aliado para su crecimiento internacional, en una jornada con la Cámara de Comercio de Alcoy.

Y es que la incorporación del Nodo Logístico Levante Interior que impulsa Villena a la red transeuropea del ferrocarril permitirá enviar mercancías al centro de Europa en pocas horas y "convertir el eje Alcoy-Villena en la cuarta área industrial de la Comunidad Valenciana", según han explicado desde el Consistorio del Alto Vinalopó.

Villena ha dado a conocer la importancia del desarrollo del futuro Nodo Logístico Levante Interior en su término municipal para el crecimiento internacional de la industria de Alcoy en la celebración de la Jornada "El Parque Logístico de Villena como infraestructura al servicio de las Comarcas Centrales Industriales de Valencias", organizada el pasado viernes por la Cámara de Comercio y Alcoi Industrial.

El alcalde de Villena, Fulgencio Cerdán, y su edil de Industria, Javier Martínez, intervinieron en diferentes foros, destacando la “utilidad estratégica para todo el tejido productivo de las comarcas alicantinas del Comtat y l’Alcoià, y para el conjunto de las empresas situadas en las denominadas Comarcas Centrales de la Comunitat”.

El parque logístico de Villena estará conectado con la red transeuropea del ferrocarril y permitirá a las empresas de Alcoy enviar sus mercancías al centro de Europa en pocas horas, según ha recordado el Ayuntamiento del Alto Vinalopó.

La propuesta de Villena es un planteamiento para el beneficio conjunto de la provincia. / INFORMACION

“Se trata de un paso cualitativo para el futuro del tejido empresarial, donde el Nodo Logístico y futuros desarrollos de áreas empresariales en cualquier municipio de las Comarcas Centrales pueden ser determinantes para el sostenimiento de la actividad empresarial de esta zona, el empleo y su desarrollo futuro”, ha señalado antes de iniciar la sesión el edil villenense, Javier Martínez. Este proyecto podría convertir el eje empresarial entre Alcoy y Villena en la cuarta área industrial de la Comunidad Valenciana.

Por su parte, el alcalde de Villena ha defendido la viabilidad del proyecto y ha reclamado una apuesta por parte de todas las administraciones involucradas, que cierre la indeterminación que se arrastra desde hace años y que “limita la competitividad de la provincia de Alicante y del conjunto de la Comunitat ante otras regiones españoles y ante otros países de la Unión Europea”.

Pasos a nivel

Cerdán ha recordado que el proyecto Nodo Logístico Levante Interior ha dado importantes pasos. Para el primer edil de Villena, la decisión de ADIF de actuar en la eliminación de los pasos a nivel en la zona de desarrollo de esta área logística, y la construcción de los puentes necesarios que permitan su ejecución es una señal “positiva de que tiene viabilidad, es factible y, sobre todo, puede ser de gran interés para el desarrollo del interior de nuestros territorios”.

Villena, según ha explicado su alcalde, ha participado en los últimos meses en el proyecto europeo EcoCore dentro del programa Urbact, donde ha compartido las iniciativas de otras ocho ciudades europeas que plantean soluciones al tráfico de mercancías en este sentido, vinculadas al Corredor Mediterráneo y al resto de arterias ferroviarias que cruzan el continente de norte a sur y de este a oeste.

“Villena está haciendo los deberes y la Unión Europea ha puesto su foco en nosotros, único municipio de España en este programa, que significa que esta oportunidad no solo para nuestra ciudad, sino para todo el entorno, que comprende al tejido productivo de Alcoi y su área de influencia, pero también a Valencia, Albacete y Murcia”, ha comentado el alcalde.

Cerdán ha avanzado que ya han mantenido contactos directos con empresas que han mostrado su interés en su desarrollo. Además, en los próximos meses, “vamos a llevar a cabo una actualización de los tres estudios que tenemos para que cuando se decida poner en marcha, no tengamos que perder ese tiempo. Es decir, vamos a actualizar el estudio de dinamización de la alta velocidad y nodo logístico, el estudio de viabilidad económica y medioambiental y el estudio de modelo de negocio”.

1,7 millones de metros cuadrados

El Nodo Logístico del Levante Interior está diseñado con un planeamiento en una superficie de aproximadamente 1.725.000 metros cuadrados configurado por el parque empresarial de Bulilla en servicio, la nueva Zona de Actividades Logísticas, terminal intermodal y zona de servicios especializada.

Recreación del Campus Logístico de Datos de Villena / INFORMACIÓN

El proyecto de Nodo Logístico incluye una estación de mercancías para trenes de 750 metros de longitud, reserva de suelo para la implantación futura del sistema de autopista ferroviaria “ferroutage” y grandes parcelas para la industria logística de hasta 280.000 metros cuadrados con posibilidad de acceso directo a la red ferroviaria.

La futura Zona de Actividades Logísticas, terminal intermodal y zona de servicios especializadas incluirá una estación ferroviaria de mercancías con haces en paralelo y trenes de 750 metros, un área para instalaciones especializadas o individuales para operadores logísticos, además de aparcamiento para camiones y servicios, espacio para almacenaje de contenedores y para las instalaciones de control de accesos y recinto aduanero.

Este complejo se beneficia del paso del Corredor Mediterráneo y su proximidad a los puertos de Alicante y Valencia. Además, existe una Estación de Alta Velocidad con Madrid que complementa la oferta y la hiperconexión de Villena con el resto del mundo, tanto para personas como para mercancías, según han agregado desde el Consistorio.