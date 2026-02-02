Meteorología
¿Hasta cuándo va a seguir la inestabilidad en Alicante por el tren de borrascas atlánticas?
La situación se va a prolongar al menos hasta mediados de febrero por el efecto de un potente anticiclón en el Ártico, por lo que seguirá el viento y unas lluvias que no se prevén abundantes
La inestabilidad va a seguir en la provincia de Alicante como consecuencia de las borrascas que no paran de entrar desde el Atlántico, y que traen mucho viento y poca agua. Una situación que se alargará hasta al menos mediados de la próxima semana.
El director del Laboratorio de Climatología de la UA, Jorge Olcina, ha explicado que el motivo de la inestabilidad que está sufriendo España es por la circulación atmosférica. "Hay un anticiclón bastante potente en la zona del Ártico, en la península escandinava. Y luego nuestro anticiclón de las Azores está bastante al sur respecto a lo que debería estar, prácticamente al sur de Canarias. Y entre esos dos anticiclones se ha formado lo que se llama un pasillo, y es por donde están entrando las borrascas una tras otra".
"Además son borrascas bastante cargadas de actividad, de energía, por eso están provocando lluvias, incluso en forma de tormenta y temporal de viento", ha manifestado Olcina.
De momento todavía nos quedan seis o siete días de entrada de borrascas
Sobre cuánto se va a alargar esta situación, el catedrático de Análisis Geográfico Regional ha apuntado que "los modelos están hablando que al menos toda esta semana y parte de la que viene, hasta mediados de febrero, va a continuar este patrón de circulación".
Eso sí, ha destacado que "el anticiclón de los Azores empezará a ganar latitud a partir del próximo fin de semana y comienzo de la semana que viene. Y eso empezaría a cambiar ya el patrón de circulación".
De cualquier forma ha recordado que "de momento todavía nos quedan seis o siete días de entrada de borrascas", aunque ha resaltado que en la provincia de Alicante "no llueve mucho porque son lo que llamamos circulaciones de poniente, pero lo notamos también en forma de viento".
Así, "el patrón sigue toda esta semana, habrá días más nubosos y con alguna lluvia, pero no muy abundante, habrá otros días menos nubosos, y sobre todo viento. Y ambiente fresco, aunque no termine de hacer frío, ya que en estas situaciones no bajan mucho las temperaturas mínimas".
Suscríbete para seguir leyendo
- Gélido y blanco Día de Reyes en Alicante: las cumbres amanecen nevadas y con mínimas de hasta -7 grados
- Los Reyes Magos llegan a Alicante acompañados de frío, nieve y más de 270 litros por metro cuadrado en la Marina Alta
- Olcina: 'Los días más inestables en Alicante por la entrada de aire polar serían el sábado, el martes y el miércoles
- Las lluvias en Alicante permiten afrontar 2026 con un 23 % más de reservas que hace un año
- La ruta de senderismo más emblemática del interior de Alicante: entre bosques, miradores y pozos de nieve
- Aviso naranja por viento: así va a ser el vendaval este miércoles en Alicante
- Kristin sacude con fuerza Alicante: rachas de más de 150 km/h y 52 intervenciones de los bomberos
- El frío provoca problemas de abastecimiento de butano en l'Alcoià y El Comtat