La agricultura 3.0 llega a Alicante: Una empresa pide permiso para cultivar bajo placas solares

En plena fiebre solar que tiene en el interior de la provincia de Alicante uno de los focos principales, aparece en el horizonte una posibilidad para que este fenómeno no acabe con la agricultura. Son las instalaciones agrovoltaicas, que consisten en cultivos sobre los que se instalan placas solares. Y uno de los mayores proyectos de España se impulsa en Alcoy.

La empresa Parc Empresarial Alcoi XXI ha presentado ante la Generalitat una propuesta de instalación agrovoltaica, denominada FV La Canal Alta, que situaría este pionero complejo entre La Carrasqueta y la Font Roja, en la zona de La Sarga, en la linde de Alcoy con Xixona, junto a la A-7.

Áxel Álvarez

Este proyecto, que la Generalitat acaba de sacar a exposición pública, prevé la instalación de 1.400 placas fotovoltaicas a una altura de cuatro metros, y debajo 4.300 viñedos, recuperando una parcela actualmente baldía.

Y tiene ya un precedente en Novelda, donde la bodega Casa Sicilia 1707 puso en marcha el pasado año una pequeña instalación de 140 módulos sobre 1.000 metros cuadrados, con viñedos bajo las placas solares y una potencia de 70 kW. La de Alcoy ocuparía 1,2 hectáreas (12.100 metros cuadrados), 12 veces más, con una potencia de 950 kW.

Las 1.400 placas solares se situarían a 4 metros de altura y se moverían en función de las necesidades de la viñas, protegiéndolas de heladas y altas temperaturas

La "startup" tecnológica Powerfultree, nacida en el seno de la UPV de Alcoy, ha desarrollado el proyecto de Novelda y también se encarga del propuesto en La Sarga.

Se trata de iniciativas agrovoltaicas que buscan también combatir la desaparición de cultivos y protegerlos de heladas y de las altas temperaturas por el cambio climático.

La Generalitat ha sacado a exposición pública el proyecto, que ocuparía 12.000 metros cuadrados en La Sarga

Y se prevé que permitan una mejora tanto de la producción como de su calidad. Además, en el caso de Alcoy permitiría recuperar una parcela para la agricultura, ofreciendo además unos ingresos adicionales por la energía generada.

Vino de calidad

Así, en el caso de la propuesta de Alcoy, la prioridad será la producción de vid para elaborar vino de calidad. Ignacio Palmer, responsable de Comunicación y Desarrollo de Negocio de Powerfultree, ha explicado a INFORMACIÓN que esto es posible gracias a que "tenemos una patente propia. Gracias a un algoritmo de movimiento agronómico prevalecen las necesidades de la planta".

Para ello se instalan una serie de sensores que analizan, entre otros parámetros, la frecuencia de la luz para controlar que la vid reciba la cantidad adecuada, y en función de eso, se orientan las placas.

Muy lejos del tamaño de las grandes plantas fotovoltaicas La planta agrovoltaica propuesta en Alcoy abarcaría 1,1 hectáreas con 1.400 placas solares, y una potencia de 950 kW, dentro de una parcela con 6 hectáreas en total. Así, se trata de una potencia muy lejos de las plantas solares convencionales. Por poner un ejemplo, la más grande de la provincia de Alicante está ubicada en Xixona, con una producción de 50 MW (50.000 kW), sobre una superficie de 108 hectáreas y con 137.000 placas solares. Y se tramitan o hay aprobadas ya instalaciones con una potencia de más de 100 MW.

Así, la generación de energía se supedita a las necesidades del cultivo, no como en otros casos de instalaciones agrovoltaicas que se están desarrollando en España, donde Palmer explica que en algunos casos no dejan de ser meros arbustos y se prioriza la generación de energía fotovoltaica.

Palmer ha señalado que las placas se colocarían a cuatro metros de altura, para facilitar el acceso de la maquinaria agrícola. Y los módulos podrán cubrir las plantas para eliminar el riesgo de heladas en una zona proclive a ellas en invierno, y también protegerlas de las altas temperaturas en verano, donde cada vez hace más calor por el cambio climático.

Plantación anexa sin placas solares

Además, hay que destacar que el proyecto incluye una plantación anexa de viñedo de similar tamaño y también sensorizada, pero sin placas solares, para ser empleada como "testigo", de forma que se pueda comparar la producción de las dos parcelas y comprobar así el impacto de las placas solares.

Estamos ante lo que sería la agricultura 3.0, al permitir la producción de energía solar, aumentar la calidad y cantidad de la producción y sensorizar el campo Ignacio Palmer — Responsable de Comunicación y Desarrollo de Negocio de Powerfultree

Y la energía que se produzca primero será para el funcionamiento del propio complejo, y el excedente se destinará a su comercialización o autoconsumo, obteniendo así unos ingresos adicionales al de la agricultura, lo que supone un aliciente a la hora de mantener o recuperar cultivos.

Agricultura 3.0

El responsable de Powerfultree ha destacado que "estamos ante lo que sería la agricultura 3.0, al permitir la producción de energía solar, aumentar la calidad y cantidad de la producción y sensorizar el campo". Así, contará con sensores vegetales, ambientales y de suelo para monitorizar el desarrollo de la vid.

Una instalación agrovoltaica de Iberdrola en España, en imagen de archivo / Iberdrola

Según recoge el proyecto, "la agrovoltaica es un enfoque innovador que establece una sinergia entre los sistemas agrícola y energético, permitiendo que ambos coexistan y se beneficien mutuamente en un mismo espacio. Este método no solo optimiza el uso de la tierra, sino que también favorece el cultivo mediante la provisión de sombra dinámica, lo que puede reducir el estrés hídrico y mejorar el microclima para las plantas".

Y destaca que "además, la agrivoltaica contribuye significativamente a la adaptación al cambio climático, incrementando la resiliencia de los sistemas agrícolas". Además, esta planta se desarrollaría en una parcela actualmente baldía, sin producción ni vegetación, por lo que se recuperaría para la agricultura.

Proyecto innovador

"Se trata de un proyecto eminentemente agrícola, en el que la producción de energía es secundaria. El proyecto tiene un carácter innovador y de I+D, existiendo pocos casos a nivel mundial de esta solución", apunta la empresa en la documentación presentada ante la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación.

"Queremos, a su vez, demostrar que la instalación puede proteger a los cultivos de las incidencias meteorológicas extremas, especialmente del aumento de la radiación, de la temperatura y de la excesiva evapotranspiración en verano, así como ante otro tipo de fenómenos como el granizo, las heladas y lluvias torrenciales", apunta Parc Empresarial Alcoi XXI.

"La instalación agrovoltaica estará controlada por un algoritmo agronómico que gobernará el movimiento del seguidor, situando las placas en posición de sombreo de la planta o permitiendo el paso de la radiación solar hacia el cultivo. Este algoritmo agronómico estará alimentado por la información aportada por los diferentes sensores agronómicos, que le permitirán tomar las decisiones adecuadas de cara a la mejora del cultivo".

El proyecto contempla que todos los tendidos de la instalación sean soterrados para limitar su impacto visual

Así, se insiste en que "aunque este sistema integra la generación de energía, la prioridad siempre recae en la producción agrícola, garantizando que las necesidades de los cultivos y su rendimiento óptimo sean la principal consideración en el diseño y manejo. En este contexto, se instala una estructura de sombreado culminada en un dosel de paneles solares sobre las áreas de cultivo, favoreciendo así el crecimiento de las plantas, y compartiendo el espacio disponible".

Segundo intento tras rechazar la Generalitat una planta convencional en 2024 La empresa Parc Empresarial Alcoi XXI ya intentó hace dos años desarrollar en esta parcela un proyecto de planta fotovoltaica convencional que fue rechazada por la Generalitat por afectar al entorno del parque natural de la Font Roja. Entonces se preveían 1.900 placas y una potencia similar a la propuesta ahora, 950 kW. Y ahora ha replanteado el proyecto enfocándolo hacia la agrovoltaica. La conselleria denegó en mayo de 2024 la autorización para la FV La Canal Alta por afectar al Área de Amortiguación de Impactos del Parque Natural del Carrascar de la Font Roja.

Y destaca que "de este modo, es posible producir alimentos y generar energía en el mismo terreno. Se puede concebir a la agrovoltaica como un “invernadero semiabierto”, cuyo techo de placas fotovoltaicas está regido por 'inteligencia agrícola', que pauta sus movimientos según las necesidades del cultivo. Esto permite dotar al sistema de una herramienta informática de predicción de riesgos agrícola y predicción de desarrollo del cultivo".

"Con el objetivo de minimizar al máximo el impacto visual de las construcciones, en una zona rústica, una de las premisas para el diseño del proyecto siempre ha sido la no realización de ninguna línea eléctrica de tipo aéreo, ni interior de la instalación fotovoltaica ni de evacuación de la energía, sino que todas ellas serán subterráneas" para conectar la instalación con la red general de luz, a la que volcar el excedente de energía.