Estas son las cinco zonas de Alicante donde se van a instalar cámaras y jaulas para frenar la proliferación de jabalíes
La Generalitat pone en marcha nuevas medidas de su plan de choque para reducir la población de ungulados en áreas donde la caza no es suficiente
Cámaras de fototrampeo y jaulas para frenar la expansión de jabalíes en la provincia de Alicante. La Generalitat anuncia la activación de una segunda fase del plan de choque con más rutas de recogida de jabalíes y la delimitación de zonas para instalar trampas, cinco de ellas en la provincia de Alicante, en áreas donde la caza no es suficiente para atajar su proliferación.
Así, la Generalitat continúa con las medidas para combatir la peste porcina africana y la sobrepoblación de jabalíes con la incorporación de 16 rutas más de recogida de ejemplares y la activación de una segunda fase con jaulas en 14 zonas prioritarias dentro del plan de control de la especie, según ha anunciado este martes el vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Vicente Martínez Mus.
En lo que respecta a la provincia de Alicante, estas áreas se centran en la Marina Alta (dos), en la zona de Alcoy y su entorno, otra en la Marina Baixa y otra en el parque natural del Hondo de Elche, donde primero se realizará una vigilancia para después colocar jaulas para atrapar a los ungulados.
Para ello, se establece un sistema previo de fototrampeo durante dos semanas, que permite evaluar la presencia y número de ejemplares. En función de los resultados y con la autorización de los propietarios de las parcelas, se procederá a la instalación de las jaulas, cuya gestión se encarga a la empresa pública Vaersa.
El plan de choque incorpora ahora esta segunda fase de control mediante sistemas homologados de captura tipo caja o jaula, destinada a aquellos espacios en los que la caza no resulta una solución suficiente. Tal como ha explicado Martínez Mus, “se trata de actuar de forma selectiva y basada en criterios técnicos, allí donde es necesario reforzar el control poblacional”.
Municipios afectados
La Generalitat ha definido 14 zonas de actuación prioritaria, que afectan a 155 municipios donde no se pueden llevar a cabo con facilidad las medidas anteriores.
Se han cazado en la provincia 86 jabalíes en el primer mes de la iniciativa por la que se abonan 40 euros por ejemplar
En concreto, la Zona 10 corresponde a la denominación Xàbia-Dénia, que abarca los municipios de Dénia, El Ràfol d’Almunia, El Verger, Els Poblets, Gata de Gorgos, Ondara, Pedreguer, Pego y Xàbia; la Zona 11, nombrada Marina Alta, incluye Benissa, Calp, El Poble Nou de Benitatxell y Teulada; Zona 12 Marina Baixa, que abarca Altea, Benidorm, Callosa d'en Sarrià, Finestrat, l’Alfàs del Pi, La Nucia, La Vila Joiosa y Polop; Zona 13 Cocentaina-Font Roja: Alcoy, Cocentaina, Muro, Ibi, Bocairent (Valencia) y Banyeres de Mariola; y la Zona 14 Parque Natural del Hondo, afectando a los términos municipales de Elche y Crevillent.
El conseller ha explicado que las actuaciones puestas en marcha en los últimos meses son "medidas urgentes y coordinadas a las que destinamos seis millones de euros" y que "permiten actuar de manera eficaz en todo el territorio” frente a la sobrepoblación de jabalíes. Todo para reducir los riesgos sanitarios, económicos y ambientales asociados a esta especie, especialmente ante la amenaza de expansión de la peste porcina africana.
Se trata de actuar de forma selectiva y basada en criterios técnicos, allí donde es necesario reforzar el control poblacional
Durante la presentación del balance del plan contra la sobrepoblación de jabalíes, que se ha celebrado en la localidad castellonense de Segorbe, el vicepresidente ha subrayado que el dispositivo se articula con dos grandes medidas.
La primera, el fomento de la caza con ayudas directas a los titulares de cotos de caza, quienes recibirán una aportación de 40 euros por cada ejemplar cazado y retirado del medio natural.
85 puntos de recogida
Esta medida tiene como complemento un servicio de control de fauna y una unidad logística para la recogida y destrucción de cadáveres, coordinación de todas las actuaciones y su monitorización de la evolución de las poblaciones de jabalíes.
En el marco de este plan, a los puntos habilitados desde principios de enero se han sumado 16 rutas de recogida que ya están en marcha. “El dispositivo ya cuenta con 85 puntos de recogida” repartidos por toda la Comunidad Valenciana, lo que permite “agilizar” la retirada de los jabalíes abatidos en los cotos de caza.
De las 16 nuevas rutas habilitadas, 6 están en Castellón, 6 en Valencia y 4 en Alicante, y se refuerza con un servicio adicional de recogida los domingos por la tarde en 6 puntos fijos, dos por provincia, coincidiendo con la temporada de cacerías colectivas.
Estas son las 14 zonas donde se van a instalar las trampas
- Zona 1 Baix Maestrat: Benicarló, Peníscola, Santa Magdalena de Pulpis y Vinaròs.
- Zona 2 La Plana: Almassora, Benicàssim, Betxí, Borriol, Burriana, Castellón de la Plana, l’Alcora, Les Alqueries, Nules, Onda, Sant Joan de Moró y Vila-real.
- Zona 3 Segorbe-Almenara-Serra / Alto Palancia (hasta el norte de Valencia): Altura, Geldo, Navajas, Segorbe, Soneja, Almenara, Canet d’en Berenguer, La Llosa, Sagunt, Xilxes, Bétera, Olocau, Serra.
- Zona 4 l’Horta: Alaquàs, Albal, Albalat del Sorells, Alboraia, Albuixech, Alcàsser, Aldaia, Alfafar, Alfara del Patriarca, Almàssera, Almussafes, Benaguasil, Benetússer, Benifaió, Beniparrell, Bonrepòs i Mirambell, Burjassot, Catarroja, Chiva, El Puig de Santa Maria, Emperador, Foios, Godella, l’Eliana, La Pobla de Farnals, La Pobla de Vallbona, Llocnou de la Corona, Loriguilla, Manises, Massalfassar, Massamagrell, Massanassa, Meliana, Mislata, Moncada, Museros, Paiporta, Paterna, Picanya, Picassent, Puçol, Quart de Poblet, Rafelbunyol, Riba-roja de Túria, Rocafort, San Antonio de Benagéber, Sedaví, Silla, Sollana, Tavernes Blanques, Torrent, València, Vinalesa y Xirivella.
- Zona 5 La Ribera: Alzira, Benicull de Xúquer, Corbera, Cullera, Fortaleny, Llaurí, Polinyà de Xúquer, Riola, Sueca, Xeraco y Tavernes de la Valldigna.
- Zona 6 Valldigna: Benifairó de la Valldigna, Simat de la Valldigna y Tavernes de la Valldigna.
- Zona 7 La Safor: Almoines, Bellreguard, Beniarjó, Beniflá, Benirredrà, Daimús, Gandia, Guardamar de la Safor, l’Alqueria de la Comtessa, Miramar, Palmera, Piles, Potries, Rafelcofer y Vilallonga.
- Zona 8 Xàtiva: Cerdà, El Genovés, l’Énova, la Granja de la Costera, La Llosa de Ranes, Llanera de Ranes, Llocnou d’en Fenollet, Manuel, Novetlè, Senyera, Torrella, Vallés y Xàtiva.
- Zona 9 Ontinyent: Ontinyent.
- Zona 10 Xàbia-Dénia: Dénia, El Ràfol d’Almunia, El Verger, Els Poblets, Gata de Gorgos, Ondara, Pedreguer, Pego y Xàbia.
- Zona 11 Marina Alta: Benissa, Calp, El Poble Nou de Benitatxell y Teulada.
- Zona 12 Marina Baixa: Altea, Benidorm, Callosa d’en Sarrià, Finestrat, l’Alfàs del Pi, La Nucia, Lla Vila Joiosa y Polop.
- Zona 13 Cocentaina-Font Roja: Alcoy, Cocentaina, Muro de Alcoy, Ibi, Bocairent (Valéncia) y Banyeres de Mariola.
- Zona 14 Parque Natural del Hondo: Crevillent y Elche.
“Con ello garantizamos una gestión adecuada de los ejemplares cazados y facilitamos la labor de los cazadores, al tiempo que reforzamos la prevención sanitaria”, ha señalado Martínez Mus. Desde la puesta en marcha del plan el abono de 40 euros, el 1 de enero, la Generalitat ha retirado 384 jabalíes en la Comunitat Valenciana, hasta el fin de semana del 31 de enero y 1 de febrero.
En concreto en Alicante han sido 86 ejemplares, en Valencia 128 y en Castellón 170, según han informado fuentes de la Generalitat, que han señalado que se trata de un plan de choque a largo plazo y que son datos de unas pocas semanas que se van a incrementar de forma sensible con las nuevas medidas.
Y ahora se pone en marcha una segunda fase que incluye la captura mediante trampas de los ejemplares, que el vicepresidente ha anunciado en compañía del director general de Medio Natural y Animal, Luis Gomis, así como por la alcaldesa de Segorbe, M.ª Carmen Climent.
En la provincia de Alicante se estima podría haber 60.000 jabalíes, siendo una de las provincias donde su población más ha crecido en los últimos años.
Suscríbete para seguir leyendo
- Gélido y blanco Día de Reyes en Alicante: las cumbres amanecen nevadas y con mínimas de hasta -7 grados
- Los Reyes Magos llegan a Alicante acompañados de frío, nieve y más de 270 litros por metro cuadrado en la Marina Alta
- Olcina: 'Los días más inestables en Alicante por la entrada de aire polar serían el sábado, el martes y el miércoles
- Las lluvias en Alicante permiten afrontar 2026 con un 23 % más de reservas que hace un año
- La ruta de senderismo más emblemática del interior de Alicante: entre bosques, miradores y pozos de nieve
- Aviso naranja por viento: así va a ser el vendaval este miércoles en Alicante
- Kristin sacude con fuerza Alicante: rachas de más de 150 km/h y 52 intervenciones de los bomberos
- El frío provoca problemas de abastecimiento de butano en l'Alcoià y El Comtat