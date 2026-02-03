Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Generalitat y el Ayuntamiento impulsan soluciones al problema habitacional en Alcoy

La mediación municipal facilita la adjudicación de tres viviendas en 2025 y desbloquear ya otras dos en este inicio de 2026 para personas vulnerables

Vista de Alcoy

Vista de Alcoy / JUANI RUZ

Jose A. Rico

Jose A. Rico

Avances frente a la emergencia habitacional en Alcoy. La concejalía de Vivienda de Alcoy ha conseguido "convertir la fluida relación y el clima de confianza con la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVha) en resultados tangibles para la ciudadanía", según ha informado este martes el Ayuntamiento.

Gracias a esta estrecha colaboración, se ha logrado agilizar la cesión de inmuebles públicos mediante la vía de urgencia, una fórmula que permite dar una respuesta rápida a vecinos y vecinas que atraviesan situaciones de grave vulnerabilidad.

Durante el año 2025, esta sintonía entre administraciones ha permitido que tres familias de Alcoy puedan acceder a un hogar digno.

La buena relación con la EVha no es una cuestión administrativa, es una herramienta que nos permite cambiar vidas

Teresa Sanjuán

— Concejal de Vivienda de Alcoy

El Ayuntamiento no solo ha tramitado las solicitudes, sino que ha ejercido un papel activo e imprescindible de mediación, encargándose de resolver trabas burocráticas y técnicas que, sin esta intervención municipal, habrían retrasado o impedido la llegada de estas soluciones, han recordado desde el Consistorio.

Esfuerzos

El esfuerzo por poner las necesidades de las personas en el centro de la gestión continúa dando sus frutos en 2026. En estas primeras semanas del año, la insistencia y el trabajo técnico del Ayuntamiento ya han conseguido eliminar las barreras para ceder dos viviendas más a quien más lo necesita.

El Ayuntamiento de Alcoy licita la reurbanización del barrio Sagrado Corazón por más de 350.000 euros

El Ayuntamiento de Alcoy licita la reurbanización del barrio Sagrado Corazón por más de 350.000 euros

Juani Ruz

"El objetivo del gobierno municipal es mantener esta vía de trabajo conjunta, demostrando que cuando las administraciones se alinean y trabajan con un objetivo común, se multiplican las ayudas efectivas para la gente", han recordado.

La concejala de Vivienda, Teresa Sanjuán, ha valorado esta dinámica de trabajo: "La buena relación con la EVha no es una cuestión administrativa, es una herramienta que nos permite cambiar vidas. Gracias a esa conexión y al trabajo diario de nuestros técnicos para solucionar cada obstáculo, estamos consiguiendo que casas vacías se conviertan en hogares para personas que lo necesitan urgentemente. Esta es la política útil: cooperar para proteger a nuestros vecinos".

La pasada semana el Ayuntamiento lamentó que el EVha no respondiera a la invitación de asistencia al Observatorio Municipal de la Vivienda, donde se trataron cuestiones referentes a la emergencia habitacional, pero una semana después, pese a este desencuentro, el Consistorio ha puesto en valor las buenas relaciones entre ambas instituciones.

