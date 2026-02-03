Este es el polo de emprendimiento y nueva economía que activa Alcoy

Alcoy activa su nuevo polo de emprendimiento y nueva economía. El Ayuntamiento de Alcoy ha dado un nuevo paso para la puesta en marcha del Parque Tecnológico Urbano de Rodes tras la reunión celebrada este lunes en las propias instalaciones del complejo.

El encuentro, en el que participaron el alcalde, concejales del gobierno municipal y responsables de distintos departamentos, sirvió para coordinar el inicio de la actividad en la zona de empresas del parque y definir el calendario de traslados y funcionamiento de los servicios vinculados al proyecto.

Reunión celebrada este lunes sobre la puesta en funcionamiento del Parque de Rodes / INFORMACIÓN

Según lo acordado, el parque, que ha venido acogiendo congresos, presentaciones y otras actividades desde octubre de 2024, comenzará a funcionar a principios del mes de marzo con la incorporación de las primeras empresas interesadas y el traslado del Departamento de Innovación y Smart City al recinto de Rodes, una decisión que permitirá mantener un contacto directo y permanente con el tejido emprendedor y empresarial instalado en el espacio.

De forma paralela, la empresa adjudicataria de la dinamización del parque, Genion, empezará a trabajar presencialmente desde Rodes, ejerciendo como nexo de unión entre las empresas, el ecosistema emprendedor y el propio Consistorio.

El Parque Tecnológico de Rodes de Alcoy, un proyecto impulsado con fondos europeos en una antigua fundición / Juani Ruz

El proceso de implantación continuará de manera progresiva con el traslado de los departamentos municipales de Juventud, Comercio y Promoción Económica, que se ubicarán en el edificio administrativo de la calle Tibi, con una prolongación para el Espai Jove en la sala con acceso por la calle Vistabella.

La dinamización del parque será clave para activar sinergias, atraer iniciativas innovadoras y consolidar un ecosistema que impulse la diversificación económica de la ciudad Toni Francés — Alcalde de Alcoy

Este traslado se completará previsiblemente entre los meses de mayo y junio, culminando así una primera fase clave para la plena operatividad del Parque Tecnológico Urbano de Rodes.

El alcalde y concejal de Innovación, Toni Francés, ha subrayado que “Rodes nace con la vocación de ser un auténtico revulsivo para el emprendimiento en Alcoy, un espacio donde confluyan la innovación, la nueva economía y el talento, y que permita generar oportunidades reales para proyectos empresariales con futuro”.

Juani Ruz

Francés ha destacado que la presencia física de los departamentos municipales en el parque “facilitará la colaboración directa con las empresas, acortará tiempos y reforzará el acompañamiento público al emprendimiento”.

En esta misma línea, el primer edil ha remarcado que “la dinamización del parque será clave para activar sinergias, atraer iniciativas innovadoras y consolidar un ecosistema que impulse la diversificación económica de la ciudad”, añadiendo que Rodes “debe convertirse en un referente de cómo la colaboración público-privada puede generar actividad, empleo y valor añadido”.

Una veintena de empresas

La adjudicataria de la dinamización comenzará ahora a contactar de forma directa con la veintena de empresas que han mostrado hasta el momento su interés por instalarse en el parque, de las cuales once tienen prevista su implantación a corto plazo en Rodes, si bien se trata de un proceso vivo sujeto a ajustes conforme se definan plazos, espacios y necesidades concretas.

Semana de la Moda ha tenido como escenario el Parque Tecnológico de Rodes / INFORMACIÓN

La activación del parque permitirá, precisamente, dotar de mayor claridad y seguimiento a este proceso de incorporación empresarial, así como ampliarlo y dotarlo de mayor difusión y alcance.

El Ayuntamiento recuerda que cualquier empresa interesada en conocer los espacios disponibles, los modos de acceso y las posibilidades de desarrollo dentro del Parque Tecnológico Urbano de Rodes puede ponerse en contacto a través del correo electrónico fundiciorodes@alcoi.org o consultar la información disponible en la web www.fundiciorodes.com.