Retenciones en Alcoy: la remodelación del Acceso Sur de Alcoy entra en su recta final

Recta final de las obras de remodelación del Acceso Sur a Alcoy. La reforma de una de las principales entradas está previsto que finalice este mismo mes. Y por ello este martes y miércoles se corta al tráfico esta arteria, salvo para los vehículos pesados, para llevar a cabo las tareas de asfaltado necesarias para completar esta actuación financiada con fondos europeos.

Así, este corte de la principal entrada desde Alicante ha complicado el tráfico en la ciudad, registrándose congestiones a primera hora de la mañana, sobre todo en la salida en dirección Cocentaina, es decir en el Acceso Norte.

Desde el ejecutivo municipal han explicado que las obras, que arrancaron en septiembre con un plazo de ejecución de seis meses, marchan según lo previsto, por lo que este mismo febrero se espera que terminen.

Los trabajos han obligado a cortar este martes el tráfico en el Acceso Sur / Juani Ruz

Del mismo modo, con los trabajos de asfaltado de esta semana, la circulación ya podrá organizar de forma definitiva, ya que el tráfico discurrirá ya por la vía reformada.

Tres meses menos de obras

Hay que recordar que en la adjudicación de los trabajos, con un coste de 1,9 millones de euros, la empresa licitadora introdujo como mejora una reducción sustancial en el plazo de ejecución, pasando de los nueve meses iniciales a seis meses.

Retenciones a primera hora en la salida hacia Cocentaina / Juani Ruz

Entre este martes 3 de febrero y el miércoles se está procediendo al extendido de la capa de aglomerado asfáltico y a las tareas de fresado de la calzada. Unos trabajos que requieren el uso de maquinaria pesada y espacios libres de circulación para garantizar un acabado óptimo y la seguridad de los operarios, lo que ha obligado a cortar el tráfico de turismos durante estas dos jornadas.

No obstante, dada la importancia logística de este eje, el Ayuntamiento mantiene abierto el acceso exclusivamente para el tráfico pesado, facilitando así la entrada y salida de camiones hacia las áreas industriales y evitando el bloqueo de la actividad económica de los polígonos.

Vía plenamente urbana

Esta actuación está transformando la fisonomía de la antigua carretera nacional para convertirla en una vía plenamente urbana. La intervención no se limita solo al pavimento, sino que incluye una mejora sustancial de la accesibilidad, la creación de nuevas zonas de paseo para peatones, carriles bici y la modernización de los servicios soterrados.

Los trabajos mantienen cortado el Acceso Sur, salvo para vehículos pesados / Juani Ruz

Gracias a la financiación obtenida a través de los fondos europeos NextGenerationEU, Alcoy está ejecutando una obra que permitirá pacificar el tráfico en uno de los principales accesos al municipio, reduciendo la contaminación acústica y mejorando de forma drástica la seguridad vial tanto para conductores como para peatones.

Esta obra va a permitir conectar la ciudad con el conjunto histórico de El Molinar mediante un nuevo eje ciclopeatonal y paisajístico.