El alcalde de l'Alqueria cesa al interventor del Ayuntamiento que denunció irregularidades con el dinero público

La polémica con las supuestas irregularidades del alcalde tránsfuga de l'Alqueria d'Asnar, César Palmer, escala a otro nivel. El Tribunal de Cuentas ha abierto diligencias tras el escrito presentado por el secretario-interventor municipal en el que alerta de posibles ilegalidades con los fondos públicos.

Además, el funcionario acaba de ser cesado por el primer edil, alegando éste problemas en la tramitación administrativa de su compatibilidad con el cargo en otro ayuntamiento de Valencia que ya tenía previamente. Una justificación que el PSOE ha rechazado de plano, vinculándola directamente a la investigación abierta por el Tribunal de Cuentas.

El alcalde ingresó 1.600 euros de la recaudación de la piscina un año después tras preguntas el PSOE por el dinero y después denunció el robo de otros 6.300 euros

Esta polémica arrancó hace meses, cuando el alcalde ingresó la recaudación de la piscina de agosto de 2024, 1.600 euros, más de un año después de recibir el dinero, tras denunciar irregularidades el PSOE y preguntar por estos fondos en el pleno de septiembre de 2025.

Después el primer edil denunció el robo por parte de dos encapuchados en su propio despacho, donde fue supuestamente agredido, de otros 6.000 euros correspondientes a la recaudación de los últimos meses.

El alcalde César Palmer. / INFORMACIÓN

Todo ello conllevó que el PP y la otra concejal tránsfuga, Saray González dejaran en ejecutivo municipal en noviembre, quedando solo Palmer, que pasó meses antes al grupo de no adscritos al abandonar Compromís, que le abrió un expediente por pactar con el PP tras las elecciones de 2023.

Y este funcionario realizó un informe el pasado noviembre alertando de que el alcalde tránsfuga supuestamente gestionaba el dinero "al margen de la legalidad", tal y como ha venido informando este medio.

La oposición, que suma 7 de los 8 ediles del Ayuntamiento, ha pedido sin éxito a Palmer que no cese al funcionario

Todo esto ha llevado a que la oposición compuesta por seis de los siete ediles del Ayuntamiento (PSOE 3 concejales, PP 2 y Saray González) a realizar contactos para una moción de censura que no ha cristalizado por ahora por desacuerdo con quién debería ser el alcalde. Y en los últimos días la situación se ha agravado con la entrada del Tribunal de Cuentas y el cese del secretario.

Diligencias preliminares

La Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas abrió el pasado 27 de enero diligencias preliminares para esclarecer las supuestas irregularidades alertadas por el funcionario, “relacionadas con la custodia de material irregular y la utilización indebida de fondos públicos municipales”, dando cinco días al Ayuntamiento para la presentación de alegaciones.

Y este miércoles el alcalde ha firmado el cese del secretario, sin que por ahora tenga sustituto, por lo que este pequeño Consistorio de El Comtat carece de secretario y de interventor.

Cese voluntario

Este medio ha tratado sin éxito de contactar con Palmer, que en una carta dirigida a la ciudadanía explica que el secretario pidió su cese voluntario, “al mismo tiempo que desde la Alcaldía se le había concedido trámite de audiencia el 21 de enero para que explicara por qué su acumulación con el Ayuntamiento de l’Alqueria d’Asnar no tenía los trámites administrativos, tal y como exige la normativa vigente. A este trámite no presentó ninguna explicación ni alegación”.

El alcalde asegura que ya han "localizado un posible secretario" mientras que la oposición alerta del riesgo de paralización del Ayuntamiento por el cese

Al mismo tiempo la oposición ha pedido mantener al secretario, regularizando su situación, posibilidad que recoge la Ley, ante las dificultades para encontrar un sustituto y la “riesgo cierto” que supone para la administración local quedarse si esta figura para su normal funcionamiento, señalando que el problema es que “con ocasión del cambio de destino” del funcionario al Ayuntamiento de Cheste, donde también desempeña funciones, “no se tramitó formalmente la solicitud de regularización de la acumulación ante la Dirección General competente en materia de Administración Local, circunstancia que ha sido puesta de manifiesto recientemente”, según el escrito presentado por PSOE, PP y González.

Y es que fuentes municipales han señalado que el funcionario ya estaba en Cheste, y que al incorporarse también al Ayuntamiento de l'Alqueria, mucho antes de toda esta polémica, no realizó este trámite administrativo.

Contradicción

En el escrito de Palmer explica que ante la petición expresa de cese, este miércoles se ha preparado el acta correspondiente, que ha sido rechazada por el secretario, “manifestando que lo que realmente quería era que se regularizara su acumulación”. Y ante “esta contradicción” “esta Alcaldía se ha visto obligada a proceder al cese automático, actuando con responsabilidad, rigor y cumpliendo estrictamente con la Ley”.

L'Alqueria d'Asnar, en una imagen de archivo / JUANI RUZ

Además, ha lanzado el mensaje de que “el Ayuntamiento de l’Alqueria d’Asnar no se paraliza. Desde el primer momento hemos estado trabajando en soluciones, y ya tenemos localizado un posible secretario, en el que estamos avanzando en su nombramiento como acumulado, para que el funcionamiento administrativo continúe con normalidad”.

Verdadero motivo

Desde el PSOE han emitido también un comunicado dirigido a la ciudadanía en la que "en vista de que desde Alcaldía se mantiene en la decisión de cesar al actual secretario-interventor, queremos hacer público el verdadero motivo de esta decisión, que nada tiene que ver en el tema legal que se argumenta".

El PSOE vincula el cese al escrito remitido por el funcionario al Tribunal de Cuentas en el que alerta de irregularidades

"Después de que el alcalde hiciera un mal uso de 6.300 € de fondos públicos custodiándolos de forma ilegal, y que supuestamente' le fueron sustraídos con aquella rocambolesca historia, el secretario cumplió con su deber legal de dar parte al tribunal de cuentas, y ahora ese tribunal le pide explicaciones al alcalde".

"Parece mucha casualidad que justo ahora, después de 2 años trabajando junto al secretario, sea cuando se ha dado cuenta el trámite que faltaba... Nosotros no creemos en las casualidades, y parece muy sospechoso que justo ahora el alcalde esté tan obstinado a deshacerse de una persona que solo ha cumplido con su obligación", ha alertado el PSOE.

Por su parte el alcalde, en su escrito, añade que "cuando aparecen problemas, esta Alcaldía no mira a otro lado: actúa, toma decisiones y busca soluciones rápidas, siempre pensando en el interés general del pueblo, con seriedad, transparencia y respeto absoluto a la legalidad".