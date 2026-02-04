Alcoy promociona su Año Jubilar en los cielos

Alcoy promociona el Año Jubilar autorizado por el Vaticano por San Jorge en los cielos. El Ayuntamiento ha lanzado una nueva acción de promoción turística de alcance nacional e internacional mediante la presencia destacada en la revista de la aerolínea Air Nostrum.

Así, en su edición de invierno 2025, número 267, distribuida a bordo de todos los aviones de la compañía aérea, la ciudad promociona dos acontecimientos de gran relevancia histórica y cultural: el 750 aniversario del patronazgo de San Jorge y la celebración del Año Jubilar, según ha informado este miércoles el Consistorio.

Air Nostrum, compañía líder de la aviación regional en España y franquiciada exclusiva del Grupo Iberia para vuelos regionales, conecta 59 destinos en 8 países de Europa y el Norte de África.

Juani Ruz

Con una red que opera más de 200 vuelos diarios desde sus bases principales en Valencia, Madrid y Barcelona, la aerolínea no solo facilita la conectividad doméstica, sino que alimenta la red de largo radio de Iberia, permitiendo que la imagen de Alcoy llegue a viajeros internacionales procedentes de múltiples rincones del mundo.

Esta capilaridad "convierte a su revista de a bordo en un soporte publicitario de alto impacto para atraer tanto al turista de negocios como al vacacional", han destacado desde el Ayuntamiento.

Reclamo de primer orden

Esta iniciativa permite a Alcoy acceder a miles de pasajeros durante sus vuelos, ofreciendo una ventana privilegiada para mostrar la singularidad del destino y su vinculación histórica con San Jorge. El objetivo es situar estas efemérides, que marcarán la agenda de la ciudad a lo largo de 2026, como un reclamo de primer orden para un público diverso interesado en la historia y las tradiciones únicas.

La concejal de Turismo, Lorena Zamorano, ha subrayado este miércoles la relevancia estratégica de estas celebraciones para dar un salto cualitativo en la proyección exterior de la ciudad.

Juani Ruz

La edil ha apuntado que "tenemos que aprovechar turísticamente este hito para dar a conocer nuestra ciudad en el mercado internacional. El turismo religioso y el peregrinaje mueven gente de todo el mundo y tenemos todo un año para acogerla, no solo durante los tres días de fiesta".

La edil ha insistido en que el Año Jubilar supone una oportunidad única para desestacionalizar la llegada de visitantes y consolidar Alcoy como un referente del turismo cultural más allá de las fronteras locales.