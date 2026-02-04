Meteorología
La borrasca Leonardo trae el jueves una sorpresa tropical a Alicante
Los fuertes vientos de poniente elevarán el mercurio hasta los 24 grados en la provincia y obligan a activar el aviso amarillo por las rachas en el interior y el litoral norte
La borrasca Leonardo que está causando tremendos problemas de inundaciones en Andalucía va a traer este jueves 5 de febrero una novedad destacada para la provincia de Alicante. Y es que además de las fuertes rachas de viento, que llevan a actuar la alerta amarilla en parte de la demarcación, el poniente junto con una masa de aire tropical van a hacer que suban de forma sensible las temperaturas, que se acercarán por primera vez este año a los 25 grados en el litoral.
Según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), lo más significativo de esta borrasca en la Comunidad Valencia "se notará el jueves, cuando soplará el viento de poniente moderado a fuerte, con rachas muy fuertes especialmente en horas centrales del día".
"La circulación atlántica inducida por la borrasca Leonardo arrastrará una masa de aire de origen tropical que en nuestro territorio provocará un ascenso térmico significativo el jueves, con máximas superiores a 22-23 °C en zonas bajas del litoral y prelitoral", ha destacado también Aemet en la Comunidad Valenciana.
Así, se prevén por ejemplo 24 grados de máxima el jueves en Elche y Orihuela, 23 en Alicante, 21 en Dénia y 20 en Alcoy, con mínimas entre los 11 y los 12 grados, siendo el día desapacible por el viento, cuyo aviso amarillo en el interior y litoral norte de la provincia abarcará desde las 10:00 hasta las 18:00 horas por rachas de 80 km/h, y también habrá alerta por fenómenos costeros en toda la costa.
Por otra parte, "las precipitaciones no serán muy significativas, aunque se pueden producir precipitaciones en el interior y tercio norte, en general débiles, que pueden ser puntualmente moderadas".
Para el viernes las máximas bajarán y se situarán sobre los 20 grados, y el sábado seguirá esa tendencia, sin que superen el fin de semana de los 17 grados en general, con amenaza de lluvias.
Previsión
Según la previsión de Aemet, este jueves se prevé en la provincia cielo muy nuboso tendiendo a intervalos nubosos al final del día; no se descarta alguna precipitación débil y aislada en el interior. Viento moderado a fuerte de componente oeste, con rachas muy fuertes, especialmente en el interior.
El viernes, a nivel de la Comunidad Valenciana, habrá cielo poco nuboso, con probables precipitaciones débiles en el interior, sin descartar de forma aislada en otros puntos. Cota de nieve en el interior del tercio norte en torno a 1200-1600 m. Temperaturas mínimas en descenso, ligero en el litoral; máximas en descenso. Viento moderado de componente oeste, con probables rachas muy fuertes.
Y el sábado se prevé cielo muy nuboso con precipitaciones débiles. Temperaturas en descenso. Viento moderado de componente oeste, con rachas muy fuertes en el interior.
