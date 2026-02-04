La decisión del Consejo de Ministros sobre un referéndum sobre los Moros y Cristianos de Castalla

Los castelluts van a tener la última palabra sobre el traslado de fechas de los Moros y Cristianos de Castalla. El Consejo de Ministros ha autorizado al Ayuntamiento a realizar una consulta popular para decidir sobre los festejos, según ha informado Europa Press.

Las fechas tradicionales son del 1 al 4 de septiembre. Y el cambio, de aprobarse, supondría su traslado al último fin de semana, de forma que empezarían siempre un viernes y se alargaría hasta el lunes.

Más de 1.200 festeros votaron en junio sobre el cambio de las fechas, saliendo la opción del traslado por solo 20 votos

El pasado junio la Agrupació de Comparses de Castalla celebró una consulta en la que votaron más de 1.200 festeros, en la que salió por los pelos la opción de pasar las celebraciones al fin de semana, por lo que hay una gran división sobre esta decisión.

Castalla late con sus Fiestas de Moros y Cristianos / JUANI RUZ

628 personas votaron sí al cambio por 608 que no, incluyendo el proceso voto presencial y telemático. Este resultado, que no es vinculante, se trasladó al Ayuntamiento, que decidió solicitar al Gobierno central una consulta popular para que toda la ciudadanía se pueda pronunciar, y dedicir, sobre el cambio de las fechas.

Según esta consulta realizada entre los festeros mayores de edad y al día en sus pagos, están a favor que la Entrada siempre sea un viernes, pero por un margen estrechísimo de 20 votos, es decir el cambio de opinión de 11 personas habría cambiado el resultado.

Resultado de la votación realizada por los festeros el pasado junio / Agrupació de Comparses de Castalla

Desde el Ayuntamiento han explicado este miércoles que no tiene comunicación oficial todavía de esta autorización, por lo que aguardan a tener la notificación para hacer declaraciones al respecto y explicar cómo sería el proceso.

Legislación

El artículo 149.1.32ª de la Constitución Española establece como competencia exclusiva del Estado la "autorización para la convocatoria de consultas populares por vía de referéndum".

La fiesta atrona en Castalla en el triunfo de la media luna / Juani Ruz

Por otro lado, la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local, reconoce el derecho de los vecinos a pedir la consulta popular, regulando en su artículo 71 que "previo acuerdo por mayoría absoluta del pleno y autorización del Gobierno de la Nación, se podrán someter a consulta popular aquellos asuntos de la competencia propia municipal y de carácter local que sean de especial relevancia para los intereses de los vecinos, con excepción de los relativos a la hacienda local".

"Recabados los correspondientes informes, todos ellos favorables, y cumpliendo los requisitos legales exigidos, el Gobierno autoriza la celebración de la consulta popular", ha informado Europa Press.

Aplicación

Así, por ahora se desconoce cuándo podría celebrarse este referéndum, y si podría aplicarse ya para los festejos que están programados del martes 1 de septiembre al viernes 4 de septiembre de 2026, ya que el Consistorio todavía no ha recibido la comunicación del Gobierno central.

Y es que entre los motivos principales del cambio propuesto es evitar precisamente que las celebraciones caigan entre semana, lo que complica la participación en los festejos por cuestiones labores, así como resta asistencia de turistas y hace que los festivos locales se tengan que concentrar en esas fechas. Y la votación parece que estará muy ajustada.