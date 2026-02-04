Así ha sido la emotiva conmemoración del Día Mundial contra el Cáncer en Alcoy
El acto simbólico ha contado con la restauración del lazo en el Passeig de Cervantes y la lectura del manifiesto
La ciudad de Alcoy ha celebrado este miércoles 4 de febrero el Día Mundial contra el Cáncer, con un acto simbólico que ha tenido lugar en el Passeig de Cervantes. La conmemoración ha contado con la presencia de la concejala de Políticas Inclusivas, Aroa Mira, representantes de la Corporación municipal, así como de la presidenta de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) en Alcoy, María Teresa Alberola, y la presidenta de la asociación Solc, María José Grau.
Durante el encuentro, se ha procedido a la lectura de un manifiesto reivindicativo y se ha presentado la restauración del lazo conmemorativo, símbolo de la solidaridad con las personas afectadas y sus familias, que preside este espacio urbano.
La jornada ha servido para poner de manifiesto la importancia de la unidad entre las administraciones públicas y las entidades sociales en la lucha contra esta enfermedad. Bajo el lema global de este año, que pone el foco en la persona más allá del diagnóstico, el acto ha reunido a numerosos vecinos y vecinas que han querido sumarse a la convocatoria.
La restauración del lazo en el Passeig de Cervantes simboliza la renovación del apoyo constante de la ciudad hacia aquellos que sufren la enfermedad, así como el reconocimiento a la labor incansable del voluntariado y los profesionales sanitarios.
Conciencia
La concejala de Políticas Inclusivas ha destacado la relevancia de estas acciones para mantener viva la conciencia social sobre la enfermedad.
"Hoy hemos conmemorado el Día Mundial de la lucha contra el cáncer en un acto muy sencillo pero muy emotivo que junta a las entidades alcoyanas, a la Asociación Española Contra el Cáncer y a Solc, y a todas las personas que han querido acompañarnos en esa lectura del manifiesto que hemos hecho en Cervantes, junto al lazo que hemos restaurado para el día de hoy. Quiero dar las gracias a todos por haber participado porque esta lucha continúa", ha señalado la edil.
