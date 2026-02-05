Alcoy abre el ciclo Ciència Pròxima con una charla sobre arqueología
El investigador Xavier Agulló ofrece una conferencia en el Club d'Amigues i Amics de la Unesco
El Club d'Amigues i Amics de la Unesco ha dado inicio a la cuarta edición del ciclo Ciència Pròxima, para dar a conocer la importancia de aquello que se investiga en las comarcas.
Bajo el titular “Un abanico de herramientas para un mundo de labradores: la arqueología que va más allá del pincel y de los grandes señores”, Xavier Agulló Máñez, investigador del programa predoctoral en el Instituto Universitario de Investigación en Arqueología y Patrimonio Histórico de la UA, ha ofrecido en la tarde noche del miércoles esta charla.
Este ciclo tendrá continuidad el próximo 11 de febrero con la charla "Innovar por un futuro sostenible", con Francisco J. Ortega Colomer; el 18 de febrero con "Soluciones de economía circular del proyecto europeo Circsyst, con María del Puig Vicente; y el 25 de febrero con "Hielos espaciales. Moléculas en el espacio: del laboratorio al medio interestelar", con Miguel A. Satorre Aznar.
- Gélido y blanco Día de Reyes en Alicante: las cumbres amanecen nevadas y con mínimas de hasta -7 grados
- Esta son las cinco zonas de Alicante donde se van a instalar cámaras y jaulas para frenar la proliferación de jabalíes
- Olcina: 'Los días más inestables en Alicante por la entrada de aire polar serían el sábado, el martes y el miércoles
- Las lluvias en Alicante permiten afrontar 2026 con un 23 % más de reservas que hace un año
- La ruta de senderismo más emblemática del interior de Alicante: entre bosques, miradores y pozos de nieve
- Aviso naranja por viento: así va a ser el vendaval este miércoles en Alicante
- Kristin sacude con fuerza Alicante: rachas de más de 150 km/h y 52 intervenciones de los bomberos
- El frío provoca problemas de abastecimiento de butano en l'Alcoià y El Comtat