Alcoy abre el ciclo Ciència Pròxima con una charla sobre arqueología

El Club d'Amigues i Amics de la Unesco ha dado inicio a la cuarta edición del ciclo Ciència Pròxima, para dar a conocer la importancia de aquello que se investiga en las comarcas.

Asistentes a la charla sobre arqueología / Juani Ruz

Bajo el titular “Un abanico de herramientas para un mundo de labradores: la arqueología que va más allá del pincel y de los grandes señores”, Xavier Agulló Máñez, investigador del programa predoctoral en el Instituto Universitario de Investigación en Arqueología y Patrimonio Histórico de la UA, ha ofrecido en la tarde noche del miércoles esta charla.

Un momento de la intervención del investigador / Juani Ruz

Este ciclo tendrá continuidad el próximo 11 de febrero con la charla "Innovar por un futuro sostenible", con Francisco J. Ortega Colomer; el 18 de febrero con "Soluciones de economía circular del proyecto europeo Circsyst, con María del Puig Vicente; y el 25 de febrero con "Hielos espaciales. Moléculas en el espacio: del laboratorio al medio interestelar", con Miguel A. Satorre Aznar.