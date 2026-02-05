Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Alcoy abre el ciclo Ciència Pròxima con una charla sobre arqueología

El investigador Xavier Agulló ofrece una conferencia en el Club d'Amigues i Amics de la Unesco

Xavier Agulló nos descubre las sociedades del pasado a través de la arqueología en Alcoy

Juani Ruz

Jose A. Rico

Jose A. Rico

El Club d'Amigues i Amics de la Unesco ha dado inicio a la cuarta edición del ciclo Ciència Pròxima, para dar a conocer la importancia de aquello que se investiga en las comarcas.

Asistentes a la charla sobre arqueología

Bajo el titular “Un abanico de herramientas para un mundo de labradores: la arqueología que va más allá del pincel y de los grandes señores”, Xavier Agulló Máñez, investigador del programa predoctoral en el Instituto Universitario de Investigación en Arqueología y Patrimonio Histórico de la UA, ha ofrecido en la tarde noche del miércoles esta charla.

Un momento de la intervención del investigador

Este ciclo tendrá continuidad el próximo 11 de febrero con la charla "Innovar por un futuro sostenible", con Francisco J. Ortega Colomer; el 18 de febrero con "Soluciones de economía circular del proyecto europeo Circsyst, con María del Puig Vicente; y el 25 de febrero con "Hielos espaciales. Moléculas en el espacio: del laboratorio al medio interestelar", con Miguel A. Satorre Aznar.

