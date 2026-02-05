Compromís y Guanyar defienden la peatonalización ante la oposición del PP

El PSOE tiene los votos para aprobar la ordenanza de peatonalización pese al rechazo del PP a que se incluya la calle Sant Llorenç, una postura de los populares que ha llevado a que no se debata ese punto el pleno de Alcoy de este viernes.

Compromís, socio de gobierno de los socialistas, y Guanyar, apoyo externo necesario, han mostrado este jueves su respaldo a la medida, urgiendo a que se lleve a cabo.

Desde Compromís el vicealcalde Àlex Cerradelo, defiende que “no podemos permitir que el PP y Vox bloqueen el progreso de nuestra ciudad”. La formación valencianista defiende la peatonalización del centro de Alcoy como una apuesta clara “para hacer una ciudad más amable, sostenible y pensada para las personas”.

No se puede condicionar la peatonalización a consensuarla con el PP, porque nos encontramos con el PP más extremista de la historia Àlex Cerradelo — Vicealcalde y líder de Compromís en Alcoy

Es por eso que desde la formación consideran “necesario impulsar la nueva ordenanza, para dar un paso definitivo hacia la peatonalización”.

Proceso de diálogo

Cómo ha explicado el vicealcalde, a lo largo de los últimos meses se ha realizado un proceso de diálogo con vecinos, comerciantes y colectivos afectados en que se han recogido sus aportaciones. En este sentido, defiende que el objetivo es hacer compatible la peatonalización con la vida cotidiana del centro.

El vicealcalde Àlex Cerradelo. / JUANI RUZ

Por eso, Cerradelo considera que “no se puede condicionar la peatonalización a consensuarla con el PP, porque nos encontramos con el PP más extremista de la historia”.

De hecho, el Partido Popular había criticado una supuesta falta de participación, y Cerradelo no ha dudado a responder: “Resulta sorprendente que el PP cuestione el proceso cuando se ha celebrado un proceso participativo con numerosas reuniones y encuentros informativos. Quizás es el PP el que no ha hecho el trabajo que los correspondía, como viene siendo habitual”.

Ambición

Según ha explicado Cerradelo, “es necesario tener valentía y ser ambiciosos para impulsar la nueva peatonalización y hacerla realidad con nuestras aportaciones y con mejoras importantes respecto a la anterior”.

Juani Ruz

Por ejemplo, Cerradelo destaca especialmente la garantía de los derechos de los vecinos y de las personas con movilidad reducida, asegurando el acceso a sus domicilios sin restricciones horarias.

También, el vicealcalde ha defendido la peatonalización de la calle Sant Llorenç, una medida que ha demostrado favorecer el comercio local y la dinamización económica de la zona, tal como ha ocurrido en otras muchas ciudades donde se han impulsado iniciativas parecidas con éxito.

La calle Sant Llorenç, en una imagen de archivo / Juani Ruz

Aun así, afirma que “hay que ser más ambiciosos y esta peatonalización se tiene que notar, mediante la utilización del urbanismo táctico y la instalación de elementos decorativos”.

Guanyar

Por su parte el portavoz de Guanyar, Sergi Rodríguez, preguntado por INFORMACIÓN por cuál sería su postura en el pleno ante este tema, ha explicado que "ya se lo comunicamos al gobierno que estábamos dispuestos a aprobar la ordenanza a pesar de estar en desacuerdo en cómo se ha llevado toda la tramitación y entendiendo muy limitada la propuesta".

Si por nosotros fuera habríamos ido más lejos haciendo más calles peatonales, tal y propusimos. Pero entendemos que se tiene que consensuar un tema de vital importancia para la ciudad Sergi Rodríguez — Portavoz de Guanyar Alcoi

Y es que Rodríguez han destacado que "si por nosotros fuera habríamos ido más lejos haciendo más calles peatonales, tal y propusimos. Pero entendemos que se tiene que consensuar un tema de vital importancia para la ciudad".

Sergi Rodríguez, portavoz de Guanyar Alcoi. / Guanyar Alcoi

Así, ha insistido en que "el gobierno puede aprobarla con nuestro apoyo. No se entiende por qué no lo hace", preguntándose si "falta convencimiento de la necesidad de tener un centro amable para la ciudadanía. Ellos lo tienen que explicar. Nosotros sí lo tenemos claro. Tan claro como inmediatamente ponerse a trabajar en ordenar la movilidad en la ciudad más apropiada a la nueva situación que la peatonalización requerirá".

Además, el portavoz de la plataforma ha destacado que "está claro que la calle Sant Llorenç tiene que ser peatonal. De lo contrario no se avanza realmente en la peatonalización". Una medida que el PP rechaza de plano para esa vía.