Una masa de aire tropical eleva ya hasta los 25 grados la temperatura en algunos puntos de Alicante

La entrada de una masa de aire tropical empujada por la borrasca Leonardo está elevando este jueves las temperaturas en la provincia. Un mercurio que ya ha alcanzado sobre las 13:00 horas valores muy destacados en el litoral del norte y del sur de la provincia.

Así, según la red de Avamet, Pego ya presenta 25,1 grados, seguido de Sagra con 24,4 y Orba con 24,3. También destacan los 24 grados de Orihuela, los 23,9 de l'Atzúbia y los 23,8 de Redován.

Además, para esta jornada hay activo aviso amarillo en el litoral norte y en el interior por fuertes rachas de viento. Un poniente que ya ha alcanzado los 116 kilómetros por hora en Agres, 105 en Alcoy y 91 en Xixona.

Elche supera ya este jueves a mediodía los 20 grados / Matías Segarra

Aemet ha pedido mucha precaución, ya que con estas rachas de viento muy fuerte se pueden producir caídas de árboles y ramas, o afectar a las estructuras más frágiles o peor ancladas.

Del mismo modo hay alerta naranja en todo el litoral por riesgo de fenómenos costeros.

Noticia en elaboración