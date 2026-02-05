Un millar de estudiantes se asoman al futuro de la FP en Alcoy

La Feria de Habilidades de l'Alcoià y El Comtat ha reunido este jueves a cerca de un millar de alumnos de la ESO de estas comarcar en el Parque Tecnológico de Rodes de Alcoy. Un recinto convertido en un gran escaparate de la oferta formativa de que disponen.

Así, los estudiantes han podido conocer de cerca, de la mano de profesores y otros estudiantes las opciones de que disponen en la FP. Una oferta que cuenta con 20 familias profesionales: Energía y Agua; Administración y Gestión; Hostelería y Turismo; Informática y Comunicaciones; Imagen Personal; Electricidad y Electrónica; Instalación y Mantenimiento; Artes Plásticas y Diseño; Artes Gráficas; Fabricación Mecánica; Química; Sanidad; Transporte y Mantenimiento de Vehículos; Seguridad y Medio Ambiente; Madera, Mueble y Corcho; Comercio y Marketing; Textil, Confección y Piel; Agraria; y Servicios Socioculturales; y Actividades Físicas y Deportivas.

Imágenes de la Fira d'Habilitats FP de L’Alcoià y el Comtat / Juani Ruz

Así, Rodes ha acogido la V Feria de Habilidades con una apuesta decidida por la Formación Profesional como motor de empleo y futuro, para conectar la oferta formativa con las necesidades reales del mercado laboral.

Se trata de una cita consolidada que este año se presenta bajo el lema «L’Alcoià-El Comtat, un món d’oportunitats». La inauguración ha contado con la presencia del alcalde de Alcoy, Toni Francés; el vicealcalde Àlex Cerradelo y el concejal de Educación, Alberto Belda, quienes han recorrido los estands donde 15 centros educativos y diversas entidades muestran de manera práctica la oferta de las 20 familias profesionales presentes en el territorio.

Esta iniciativa, impulsada por el Consejo de la FP de Alcoy y enmarcada dentro del Consejo Económico y Social, tiene como objetivo visibilizar la Formación Profesional como una opción de futuro y calidad.

Hemos adelantado la feria a petición de los centros educativos para que los futuros alumnos tengan la información de todos los ciclos que se pueden impartir en nuestra comarca antes de que se inicien los procesos de matriculación Toni Francés — Alcalde de Alcoy

El alcalde de Alcoy, Toni Francés, ha destacado el éxito de convocatoria de una feria que este año ha modificado su fecha de celebración para ser más útil al estudiantado. Según ha explicado el primer edil, «hemos adelantado la feria a petición de los centros educativos para que los futuros alumnos tengan la información de todos los ciclos que se pueden impartir en nuestra comarca antes de que se inicien los procesos de matriculación».

Francés ha contextualizado el evento en un momento laboral muy positivo para el conjunto de España y para la ciudad, recordando que Alcoy continúa liderando la reducción del paro en un contexto donde el desempleo ha bajado del 10%. El alcalde ha insistido en que esta es una feria de oportunidades porque «hay muchas profesiones que no encuentran trabajadores en estos momentos, profesiones con muchísimo futuro que se pueden formar en nuestros centros».

Hemos conseguido para este próximo mes los 600.000 euros para hacer talleres de formación y continuar formando y ayudando a la empleabilidad de las alcoyanas y alcoyanos Àlex Cerradelo — Vicealcalde de Alcoy

Por su parte, el vicealcalde y concejal de Promoción Económica, Alexandre Cerradelo, ha puesto el acento en el papel de Alcoy como «motor económico de la comarca» y ha valorado la importancia de continuar formando a los jóvenes para dar salida a las necesidades de las empresas que requieren perfiles específicos.

Talleres

Cerradelo ha señalado el esfuerzo que se realiza desde el Ayuntamiento para mejorar la empleabilidad, anunciando que «hemos conseguido para este próximo mes los 600.000 euros para hacer talleres de formación y continuar formando y ayudando a la empleabilidad de las alcoyanas y alcoyanos».

El vicealcalde ha calificado la feria como una buena manera de dar formación para estas empresas que necesitan cubrir puestos de trabajo y no lo consiguen.

Caracter comarcal

La feria mantiene su carácter comarcal con la participación de centros y entidades de Alcoy, Cocentaina, Muro, Ibi, Onil y Castalla, y cuenta con la colaboración de Labora, la Dirección General de FP y la Escuela Oficial de Idiomas. Y han pasado por Rodes cerca de un millar de alumnos, quienes han podido conocer de primera mano las opciones formativas mediante demostraciones prácticas. Esta edición en Rodes incorpora una oferta más amplia, sumando a la propuesta académica la presencia de empresas y entidades que ofrecen Certificados de Profesionalidad, reforzando así la conexión directa entre el aula y el mundo laboral.