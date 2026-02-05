La peatonalización del centro de Alcoy vuelve a quedar en el aire

La peatonalización del centro de Alcoy se atasca por la inclusión de la calle Sant Llorenç. Pese a que el proceso participativo realizado por el Consistorio dio como resultado el respaldo a la peatonalización de esta vía, con condiciones, el anuncio del PP de que no acepta su inclusión ha llevado al alcalde Toni Francés a no presentar la ordenanza al pleno de este viernes, dado que siempre ha defendido la necesidad de que la medida cuente con un "amplio consenso" para que se mantenga a largo plazo. Y ha derivado en un nuevo choque entre ambos partidos.

La ordenanza ya fue anulada por los tribunales, precisamente por la falta de un proceso participativo. Y ahora, tras cumplir con este requisito, la peatonalización se encuentra con que el principal partido de la oposición la rechaza, aunque el PSOE puede sacar adelante la medida con Compromís y Guanyar.

El PSOE cuenta con los votos necesarios para aprobar la peatonalización con Compromís y Guanyar, pero insiste en recabar el respaldo del PP

El PSOE ha realizado este jueves una rueda de prensa tras marcar esa línea roja el PP, al que acusan de no respetar la decisión de la ciudadanía en el proceso participativo. En la misma ha comparecido el primer edil junto con el concejal de Movilidad, Jordi Martínez, que han lamentado que los populares empleen este tema para atacar al ejecutivo municipal.

Por su parte, el PP ha acusado a Francés de "acobardarse" por no llevar a pleno la ordenanza tras conocer el rechazo del PP, "por miedo" a que no salga adelante. Y ha advertido que "no se ha llevado a cabo un proceso real de participación".

Alta participación

El alcalde Toni Francés ha destacado de este proceso "la alta participación que ha habido por parte de la ciudadanía y de los colectivos, comerciantes, vecinos y grupos de interés que han formado parte de los diferentes talleres que se han hecho".

Juani Ruz

Así, ha apuntado que "estamos también satisfechos porque de ese resultado hemos podido incorporar a la propuesta de ordenanza muchas medidas que la mejoran y que atienen a las peticiones de estos colectivos y de esos vecinos, combinándolo con el criterio técnico del Departamento de Movilidad del Ayuntamiento de Alcoy para que esta ordenanza fuera útil, tuviera sentido, fuera coherente y ayudará a esos objetivos que tenemos como gobierno de hacer de Alcoy una ciudad mucho más sostenible, amable, segura y viva".

El Partido Popular utiliza cualquier decisión para intentar desgastar y dañar al gobierno municipal, aunque esto suponga dañar a la ciudad de Alcoy Toni Francés — Alcalde de Alcoy

Y ha recordado que "en ese proceso de participación y de escucha se han mantenido, por parte del regidor de Movilidad, numerosas reuniones con los grupos políticos para ir negociando también ese proceso. Y es verdad que también vemos que el nivel de acuerdo era suficientemente amplio como para plantearnos llevarla al plenario. De hecho, ya anuncié que la idea era que en el plenario de mañana [viernes] pudiéramos llevar la ordenanza de aprobación. Hasta aquí todo correcto, hasta que una vez más vemos como el Partido Popular utiliza cualquier decisión, cualquier propuesta o cualquier iniciativa para intentar desgastar y dañar al gobierno municipal, aunque esto suponga dañar a la ciudad de Alcoy".

El alcalde ha lamentado que "a última hora se desprendió el Partido Popular" al marcar una línea roja que no es la que han marcado los vecinos, que no es la que han marcado los comerciantes, que no es la que han marcado todos los que han participado en el proceso de participación, que ampliamente incluyeron Sant Llorenç en ese proceso de participación". Hay que recordar que la calle Sant Nicolau ha sido excluida, ya que en la propuesta anulada por los tribunales se limitaba a un solo sentido.

Los condicionantes

Ha señalado que se han introducido condicionantes y mejoras, como la eliminación de horarios para residentes, ampliación de horario de carga y descarga y más permisos para las personas que tienen garajes en la zona, lamentando que lo que hace el PP es "romper ese consenso necesario. Lo que hace es no respetar el trabajo que se ha hecho en ese proceso de participación. Lo que hace es no pensar en qué es el mejor para el centro, para la ciudad, para el comercio, para los vecinos de Alcoy, sino que para ellos simplemente es una buena excusa para hacer un vídeo de desgaste en el gobierno de la ciudad de Alcoy".

Así ha sido la participación en el proceso El proceso participativo para la peatonalización del centro han participado más de 150 persones, entre ciudadanía y grupos de interés con 41 aportaciones formales, defendiendo el Ayuntamiento que ha sido "un proceso participativo real, no un trámite ni un paripé". Se trata de un proceso ajustado al Reglamento de Participación Ciudadana Municipal y a la Ley 4/2023 de la Generalitat Valenciana, que ha tenido seis fases diferenciadas: información, propuestas, análisis técnico, deliberación, retorno y seguimiento. Todo esto consta por escrito en informes técnicos firmados y "no es una interpretación política", han destacado desde el Consistorio. Este proceso empezó el 29 de enero de 2024 con una reunión abierta a la ciudadanía, realizándose después una recogida de propuestas, análisis técnico de las mismas. Después se trabajo en talleres con los grupos de interés y la ciudadanía. También se hicieron dos talleres más para establecer los acuerdos definitivos teniendo en cuenta los debates previos. Y posteriormente, cada departamento del Ayuntamiento implicado (Policía Local, Protección Civil, Licencias y Aperturas, Turismo, Comercio y Movilidad, entre otros) analizó las propuestas y en una reunión conjunta aportaron los informes en caso de posibles interferencias con otras ordenanzas o afectaciones de su campo de trabajo. Y el jueves 30 de mayo de 2024 hubo una reunión abierta donde se explicaron el gran número de modificaciones en el texto que se han hecho a partir del que se ha trabajado en los talleres. La votación de Sant Llorenç, realizada por grupos de interés, arrojó como resultado el voto a favor de su inclusión sin condiciones, cinco con condiciones y dos en contra de su inclusión.

Eso sí, pese a anunciar que no se incluye en el pleno la ordenanza, ha advertido que "no quiere decir que renunciamos, pensamos cómo piensa la mayoría de alcoyanos y alcoyanas y la mayoría de comerciantes y la mayoría de ciudadanos, que Alcoy merece apostar por este modelo de movilidad que merece un centro con menos tráfico, que necesitamos un centro con menos tráfico y por tanto, lo que hacemos es un llamamiento al Partido Popular, a la reflexión, a reconsiderar su postura, a que escuchen a la ciudadanía y que tomen decisiones pensando en Alcoy".

Y es que ha recordado que "llevan tres años utilizando cualquier excusa para intentar hacer daño en el gobierno municipal y a mí en particular, sin pensar en la ciudad. Le queda al Partido Popular un año de legislatura, un año y unos meses. Estaría bien que por una vez tomara una decisión pensando en Alcoy".

Lo que ha querido el PP es abrir un debate sobre el tema de la peatonalización, probablemente para tener una excusa para poderse negar Jordi Martínez — Concejal de Movilidad de Alcoy

Por su parte Martínez ha detallado el funcionamiento del proceso participativo, a raíz del cual se han incluido los condicionantes que se reclamaban en Sant Llorenç. Y ha señalado que "lo que ha querido el PP es abrir un debate sobre el tema de la peatonalización, probablemente para tener una excusa para poderse negar. Pero yo creo que lo que está haciendo el Partido Popular al final es deslegitimar a la ciudadanía, y sobre todo también a los técnicos municipales".

Participantes en el proceso Los grupos de interés que han participado en el proceso son los siguientes: Centro Digno Grup Municipal Guanyar Alcoi AAVV Centro de Alcoy Associació de Veïnes del Partidor Asociación de Vecinos Ensanche Benisaidó Colegio La Presentación - Carmelitas Club Esportiu Sporting Hoquei Alcoi Asociació Veïns Zona Nord Asociación vecinal Zona Nord Centre Associació de Comerciants i Hostalers del Casc Históric d'Alcoi Autoescuela Alcoy Col.legi Salesians Sant Vicent Ferrer Asuvova Associació de persones sordes d'Alcoi i comarca Colla Ecologista La Carrasca-Ecologistes en Acció Grup Municipal Partit Popular Grupo Municipal Popular AAVV del Centro de Alcoy Grupo municipal VOX Alcoy Cámara Oficial de comercio, industria y servicios de Alcoy Vox Alcoy TEAS ADIN Centre Exc-Alcoi Avanzar AAVV Font Roja AAVV La Mistera Campus Alcoi – UPV UTMAL Club Esportiu AAVV El Partidor AAVV Zona Nord Compromís AAVV Els Clots Coratge

El edil de Movilidad ha añadido que "hemos respetado desde el gobierno todas las decisiones que se tomaron en ese proceso participativo. Algunas nos gustan y otras no, algunas las vemos convenientes y otras no, Pero esto ha sido el que ha dicho la ciudadanía y lo que ha dicho ese proceso participativo. El Partido Popular hace completamente al revés, pone su línea roja y decide no aceptar esta propuesta".

Medida duradera

El alcalde ha justificado su decisión de posponer la aprobación de la medida, pese a contar con los votos suficientes, en que "ya dije que quería un amplio consenso porque entendía que es una medida importante para la ciudad, una medida que no puede ir haciéndose y deshaciéndose y que requiere de consensos suficientemente amplios para dar una seguridad y una estabilidad a estos procesos de transformación de una ciudad".

Por ello "ahora le trasladamos la pelota al Partido Popular. Yo creo que va a sentir la presión de la ciudadanía, de los comerciantes, de la gente que ha trabajado y que ha aportado en este proceso y que ahora se ve traicionada por el Partido Popular. Yo creo que si no rectifica pasará factura. Yo creo que el que está haciendo la ciudadanía no lo entiende. Alcoy no lo entiende. Confío que reflexionen y que rectifiquen".