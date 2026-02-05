Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Esta es la postura del PP de Alcoy sobre la calle Sant Llorenç

Los populares denuncian que "no se ha llevado a cabo un proceso real de participación", cargan contra el alcalde por no llevar la ordenanza a pleno e insisten en marcar como línea roja que no se incluye la calle Sant Llorenç

La calle Sant Llorenç, en una imagen de archivo

La calle Sant Llorenç, en una imagen de archivo / Juani Ruz

Jose A. Rico

Jose A. Rico

El PP ha acusado al alcalde de Alcoy, Toni Francés, de "acobardarse" y "evitar debatir en el pleno" de este viernes la votación de la peatonalización, "por miedo a que no salga adelante". Desde las filas populares han cargado contra el ejecutivo municipal en un comunicado emitido poco antes de la rueda de prensa del PSOE en la que los socialistas han abordad la situación de la peatonalización.

El PSOE ha pedido al PP que reconsidere su postura, ya que va en contra de lo decidido en el proceso participativo abierto y busca, según los socialistas, desgastar al PSOE, que cuenta con el respaldo de Compromís y Guanyar para sacar adelante la medida pero quiere un mayor consenso.

Desde el PP han recordado que el ejecutivo "anunció que la propuesta iba a incluirse en el orden del día del pleno de este mes de febrero, pero finalmente no aparece". Y considera que "esta decisión no es más que una muestra de que saben que la propuesta no va a salir adelante, ya que en ningún momento ha sido sometida ni a debate ni a consenso, ni con los vecinos, ni con los comerciantes, ni siquiera con los grupos de la oposición".

El propio Toni Francés y su gobierno saben que esta nueva peatonalización no es clara. Son conscientes de que no se ha llevado a cabo un proceso real de participación

Carlos Pastor

— Portavoz del PP de Alcoy

"Se confirma, una vez más, lo que llevamos diciendo en las últimas semanas: a día de hoy, los vecinos no saben en qué consiste exactamente esta nueva peatonalización, qué calles se verán afectadas ni qué cambios reales se pretenden introducir. Desde el Partido Popular exigimos que el gobierno municipal aporte información clara, concreta y veraz sobre sus planes en relación con esta nueva peatonalización, no solo a los grupos de la oposición, sino también a los vecinos directamente afectados por esta remodelación del tráfico en esta zona de la ciudad".

Los vecinos lamentan la eliminación de la peatonalización

Los vecinos lamentan la eliminación de la peatonalización

Juani Ruz

El portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Alcoy, Carlos Pastor, ha señalado que “está claro que el propio Toni Francés y su gobierno saben que esta nueva peatonalización no es clara. Son conscientes de que no se ha llevado a cabo un proceso real de participación con vecinos, comerciantes y el resto de grupos políticos, y por eso mismo la han retirado del orden del día: porque sabían que no iba a salir adelante”.

El portavoz del PP de Alcoy, Carlos Pastor.

El portavoz del PP de Alcoy, Carlos Pastor. / Juani Ruz

Además, añade que “quiero recordar que nuestra línea roja en este asunto es muy clara: queremos que la calle San Lorenzo esté abierta al tráfico, porque es una demanda de muchos vecinos y comerciantes. Sin esta condición, el Partido Popular no aprobará la peatonalización”.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

