AITEX y el CED consolidan un nuevo foro de referencia para el sector de la detergencia

AITEX y el Comité Español de la Detergencia, Tensioactivos y Afines (CED) han celebrado hoy en Alcoy el I Encuentro de Detergencia, una jornada profesional que ha reunido a un amplio número de empresas, expertos, técnicos y responsables de I+D del sector para analizar los retos actuales de la industria y compartir soluciones basadas en innovación y conocimiento aplicado.

La cita ha generado un gran interés entre fabricantes, formuladores, especialistas en regulación, distribuidores y compañías vinculadas al cuidado del hogar y la limpieza profesional, tanto de la Comunidad Valenciana como de fuera. Esta primera edición se ha consolidado como un espacio imprescindible para comprender hacia dónde se orienta la detergencia y qué oportunidades ofrece el nuevo marco tecnológico y normativo.

A lo largo del encuentro, los asistentes han podido intercambiar experiencias, debatir tendencias emergentes y conocer de primera mano los avances que están marcando la transformación del sector.

La inauguración ha estado a cargo de Vicente Blanes, director general de AITEX, y Xavi González, presidente del CED, quienes han destacado la importancia de generar espacios que faciliten el intercambio de conocimiento y el avance técnico.

Vicente Blanes, director general de AITEX, ha señalado: «Desde AITEX hemos reafirmado nuestro compromiso con el sector a través de soluciones basadas en investigación aplicada y transferencia de conocimiento».

Por su parte, Xavi González, presidente del CED, ha afirmado que «la colaboración entre el CED y AITEX ha resultado fundamental para dar vida a esta primera edición. Hemos reunido a profesionales con un alto nivel técnico, y este encuentro marca el inicio de una etapa de cooperación que seguirá aportando valor al sector».

Foro técnico que ha reunido a expertos y profesionales

A lo largo de la mañana, los asistentes han podido seguir un completo programa de ponencias técnicas y casos de éxito:

«Adaptarse al cambio: cómo responder a las exigencias del nuevo Reglamento de Detergentes» – Guillermo Díaz de ADELMA ha ofrecido una visión completa del nuevo contexto regulatorio europeo, analizando los cambios que traerán REACH, CLP y el futuro Reglamento de Detergentes. Ha explicado cómo afectarán estas modificaciones a fabricantes y formuladores, destacando la necesidad de anticiparse y adaptar procesos para garantizar el cumplimiento.

«Metodología pionera para la fabricación de productos sostenibles a partir de energías renovables» – Lourdes Díaz de MOEVE ha explicado cómo MOEVE está transformando sus productos para que sean más sostenibles, utilizando energías renovables y nuevas tecnologías que reducen el impacto ambiental. Ha mostrado que gran parte de su huella de carbono proviene de las materias primas y cómo están trabajando con nuevas fuentes, energías limpias y certificaciones para disminuirla de forma real.

Lourdes Díaz, ponente de MOEVE Cepsa / .

«El papel de la I+D en la transformación de la industria de detergencia» – Sabina Rosselló de AITEX ha explicado cómo la I+D de AITEX está impulsando la transformación de la detergencia mediante nuevas formulaciones más sostenibles, seguras y eficaces, incluyendo formatos concentrados, ingredientes naturales y validación avanzada de productos. Además, ha presentado varios casos de éxito desarrollados por AITEX, como conservantes naturales, detergentes sin microplásticos y suavizantes fabricados en frío para reducir energía y emisiones.

«Investigación de sinergias en mezclas de tensioactivos orientadas a reducir la irritación y aumentar la eficacia» – Elena Herrero de AITEX ha explicado que al mezclar dos tipos de tensioactivos se pueden crear detergentes que limpian mejor y resultan mucho más suaves para la piel. Además, ha adelantado que AITEX seguirá investigando nuevas combinaciones para ayudar a las empresas a formular productos más eficaces y respetuosos.

«Evolución del sector desde el laboratorio» – Alejandro Mira de AITEX ha mostrado cómo el laboratorio de detergencia de AITEX evalúa la eficacia, seguridad y sostenibilidad de los productos mediante ensayos que van desde la generación de burbujas hasta pruebas de lavado reales. Sus resultados muestran que los productos pueden mejorar claramente la suavidad en algodón y que AITEX es capaz de cuantificar estos efectos para ayudar a las empresas a validar y optimizar sus formulaciones

«La sostenibilidad como generador de valor para el consumidor y la sociedad» – Eva Giner de SPB ha explicado cómo la sostenibilidad se ha convertido en una necesidad urgente, condicionada por la situación climática, las tensiones geopolíticas y los cambios en el comportamiento del consumidor, que busca productos eficaces pero más económicos y responsables.

Eva Giner, ponente de SPB / .

«Avances en soluciones de limpieza basadas en probióticos y simbióticos» – James McIver de HeiQ Chrisal ha explicado cómo la limpieza probiótica y sinbiótica está creciendo con fuerza gracias a una regulación más clara, la validación por parte de grandes marcas y la creciente demanda de soluciones naturales que aporten eficacia prolongada.

El encuentro ha continuado con una mesa redonda dedicada a analizar el impacto de las nuevas regulaciones en la industria, moderada por Guillermo Díaz y con la participación de especialistas de AITEX, VIJUSA, ASEVI y Jabones Beltrán. Se ha puesto de manifiesto el gran reto del sector es adaptarse a unas regulaciones europeas cada vez más estrictas sin sacrificar eficacia ni competitividad, algo que exige reformular productos, validar nuevos ingredientes y ajustarse a plazos de desarrollo más largos.

Tras una comida networking, los asistentes han participado en una visita guiada a los laboratorios de AITEX, donde han podido conocer de primera mano las capacidades del centro de investigación e innovación en el ámbito de la detergencia.

Espacio de conocimiento y colaboración sobre detergencia

AITEX y el CED han valorado muy positivamente esta primera edición, que nace con vocación de convertirse en un foro estable para compartir avances científicos, experiencias reales e innovaciones que impulsen al sector.

Asistentes al I Encuentro de Detergencia en AITEX / .

Esta primera edición buscaba consolidar un espacio de intercambio técnico que permitiera a las empresas anticiparse a los cambios que experimenta el mercado. La jornada buscaba proporcionar una visión completa de los avances en formulación, la evolución de las normativas europeas y los criterios de sostenibilidad que ya están condicionando el desarrollo de nuevos productos.