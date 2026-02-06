Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Condena Hércules CFViviendas protegidas AlicanteFuturo de BarcalaBrotes sarampión AlicanteAdiós gripeCortes tráfico VoltaCE Europa vs Hércules CF
instagramlinkedin

Alcoy abre un espacio de diálogo con la plantilla del SAD para reforzar la atención domiciliaria

El Ayuntamiento se reúne con los profesionales para analizar el funcionamiento y detectar áreas de mejora

Los trabajadores del SAD participaron en una dinámica para conocer dificultades y aportar mejoras.

Los trabajadores del SAD participaron en una dinámica para conocer dificultades y aportar mejoras. / INFORMACIÓN

Amaya Marín

El área de Políticas Inclusivas, junto con la jefa del departamento y el equipo técnico municipal, ha celebrado una reunión de trabajo con la plantilla del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD). El objetivo principal del encuentro ha sido conocer la experiencia de los profesionales en su labor diaria y explorar, de manera conjunta, posibles mejoras que repercutan en la atención a las personas usuarias.

Durante la sesión se desarrolló una dinámica participativa basada en un análisis DAFO (Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades), una herramienta que permitió generar un espacio de diálogo abierto y constructivo. A través de esta metodología, las trabajadoras y trabajadores expusieron sus experiencias diarias, compartieron las dificultades que encuentran en el ejercicio de sus funciones y plantearon propuestas concretas basadas en la realidad del servicio.

Optimizar el servicio

Desde la concejalía se ha valorado la gran implicación y profesionalidad demostrada por todo el personal del SAD, destacando la importancia de contar con su opinión cualificada para continuar avanzando en la optimización del recurso.

En este sentido, Aroa Mira, edil de Políticas Inclusivas, ha señalado que “el objetivo de este tipo de encuentros es escuchar, analizar y trabajar conjuntamente para fortalecer un servicio esencial, garantizando mejores condiciones laborales y una atención de mayor calidad”.

Noticias relacionadas

El Ayuntamiento de Alcoy analizará ahora las conclusiones extraídas de esta dinámica de trabajo para incorporarlas a la toma de decisiones, demostrando la voluntad del gobierno municipal de adaptar la organización del Servicio de Ayuda a Domicilio a las necesidades reales tanto de la plantilla como de la ciudadanía atendida.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La borrasca Leonardo trae el jueves una sorpresa tropical a Alicante
  2. Esta son las cinco zonas de Alicante donde se van a instalar cámaras y jaulas para frenar la proliferación de jabalíes
  3. Olcina: 'Los días más inestables en Alicante por la entrada de aire polar serían el sábado, el martes y el miércoles
  4. Las lluvias en Alicante permiten afrontar 2026 con un 23 % más de reservas que hace un año
  5. La ruta de senderismo más emblemática del interior de Alicante: entre bosques, miradores y pozos de nieve
  6. Aviso naranja por viento: así va a ser el vendaval este miércoles en Alicante
  7. Kristin sacude con fuerza Alicante: rachas de más de 150 km/h y 52 intervenciones de los bomberos
  8. El frío provoca problemas de abastecimiento de butano en l'Alcoià y El Comtat

Alcoy abre un espacio de diálogo con la plantilla del SAD para reforzar la atención domiciliaria

Alcoy abre un espacio de diálogo con la plantilla del SAD para reforzar la atención domiciliaria

Desde 3.000 euros por curso y prácticas previo pago: las sombras de la FP privada en Alicante

Desde 3.000 euros por curso y prácticas previo pago: las sombras de la FP privada en Alicante

Médicos de Alicante relacionan los brotes "virulentos" de sarampión con los movimientos antivacunas

Médicos de Alicante relacionan los brotes "virulentos" de sarampión con los movimientos antivacunas

Tarde complicada para el tráfico en la provincia: ojo a esto si vas a conducir

Los profesores reanudan las protestas en Alicante: este día habrá concentraciones en los centros

Los profesores reanudan las protestas en Alicante: este día habrá concentraciones en los centros

La ruta de senderismo 3 en 1 en Alicante: río, embalse y hasta un castillo

La ruta de senderismo 3 en 1 en Alicante: río, embalse y hasta un castillo

Alcoy se suma a la experiencia interactiva que acerca la ciberseguridad a la ciudadanía

Alcoy se suma a la experiencia interactiva que acerca la ciberseguridad a la ciudadanía

La Generalitat detecta 18 casos de mutilación genital femenina en la provincia de Alicante en el último año

La Generalitat detecta 18 casos de mutilación genital femenina en la provincia de Alicante en el último año
Tracking Pixel Contents