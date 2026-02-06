Alcoy abre un espacio de diálogo con la plantilla del SAD para reforzar la atención domiciliaria
El Ayuntamiento se reúne con los profesionales para analizar el funcionamiento y detectar áreas de mejora
El área de Políticas Inclusivas, junto con la jefa del departamento y el equipo técnico municipal, ha celebrado una reunión de trabajo con la plantilla del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD). El objetivo principal del encuentro ha sido conocer la experiencia de los profesionales en su labor diaria y explorar, de manera conjunta, posibles mejoras que repercutan en la atención a las personas usuarias.
Durante la sesión se desarrolló una dinámica participativa basada en un análisis DAFO (Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades), una herramienta que permitió generar un espacio de diálogo abierto y constructivo. A través de esta metodología, las trabajadoras y trabajadores expusieron sus experiencias diarias, compartieron las dificultades que encuentran en el ejercicio de sus funciones y plantearon propuestas concretas basadas en la realidad del servicio.
Optimizar el servicio
Desde la concejalía se ha valorado la gran implicación y profesionalidad demostrada por todo el personal del SAD, destacando la importancia de contar con su opinión cualificada para continuar avanzando en la optimización del recurso.
En este sentido, Aroa Mira, edil de Políticas Inclusivas, ha señalado que “el objetivo de este tipo de encuentros es escuchar, analizar y trabajar conjuntamente para fortalecer un servicio esencial, garantizando mejores condiciones laborales y una atención de mayor calidad”.
El Ayuntamiento de Alcoy analizará ahora las conclusiones extraídas de esta dinámica de trabajo para incorporarlas a la toma de decisiones, demostrando la voluntad del gobierno municipal de adaptar la organización del Servicio de Ayuda a Domicilio a las necesidades reales tanto de la plantilla como de la ciudadanía atendida.
