Alcoy se suma a la experiencia interactiva que acerca la ciberseguridad a la ciudadanía

La Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Alcoy ha formalizado un convenio de colaboración con el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) para traer a la ciudad la “Experiencia INCIBE”, una iniciativa itinerante que recorre España con el objetivo de sensibilizar, educar y divulgar la importancia de la seguridad digital entre toda la ciudadanía. La actividad se celebrará los días 19 y 20 de febrero de 2026 en el Centre Cervantes Jove (CCJ), en la calle Els Alçamora.

Juegos y seguridad

La propuesta está diseñada como una experiencia lúdica y altamente participativa en la que las personas asistentes aprenderán a través de juegos, retos digitales y contenidos visuales interactivos. Cada sesión, de aproximadamente 30 minutos por grupo, abordará cuestiones muy presentes en la vida cotidiana de jóvenes y familias.

Una temática que abordará el uso seguro de internet y las redes sociales, la protección de la identidad digital, la prevención del acoso y el “grooming” (acoso y abuso sexual), la detección de fraudes y estafas, así como el cuidado del bienestar digital y la salud mental frente al abuso de pantallas.

Distintos perfiles

El horario se ha organizado para facilitar la participación de diferentes perfiles. Por las mañanas, de 9:00 a 14:00 horas, el espacio estará reservado a centros educativos, con actividades dirigidas a alumnado desde 4º de Primaria hasta ciclos formativos de grado medio y superior. Por las tardes, de 16:30 a 19:30 horas, el acceso será libre para el público general,familias y colectivos interesados en reforzar sus competencias digitales.

Las personas interesadas pueden inscribirse o solicitar más información escribiendo a stand@incibe.eso llamando al teléfono 697 76 03 48.

El concejal de Educación, Alberto Belda, ha subrayado la importancia de acoger este tipo de iniciativas en la ciudad. “En una sociedad cada vez más digitalizada, es prioritario ofrecer a la ciudadanía, y especialmente a los más jóvenes, las herramientas necesarias para navegar con confianza”. Con la sesión se puede aprender de manera dinámica “cómo detectar riesgos y proteger nuestra privacidad, un conocimiento esencial para garantizar una convivencia digital segura y responsable”.