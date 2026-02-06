La ruta de senderismo 3 en 1 en Alicante: río, embalse y hasta un castillo

Febrero es uno de los meses más agradables para hacer senderismo en la provincia de Alicante. Las temperaturas suaves, los cielos despejados y la escasa afluencia de turistas convierten esta época del año en ideal para descubrir algunos de los rincones más espectaculares del interior alicantino. Además, en muchas zonas, los almendros en flor añaden un extra visual a las rutas de montaña, cubriendo los valles de tonos blancos y rosados que solo duran unas pocas semanas...y hay que aprovecharlas.

Entre todas las rutas que podemos recorrer durante estos días destaca una que combina paisajes, patrimonio histórico y arquitectura hidráulica. Se trata de la ruta del Pantano de Tibi, un enclave que permite al senderista disfrutar de un embalse monumental, unas escaleras con vistas de vértigo y las ruinas de un castillo en lo alto de un cerro. Un auténtico tres en uno para quienes buscan una experiencia completa.

Ruta al pantano de Tibi

El Pantano de Tibi, mandado construir por Felipe II en 1580, es considerado una de las presas más antiguas de Europa aún en funcionamiento. Durante siglos, su construcción fue clave para el riego de la Huerta de Alicante, y hoy es un Bien de Interés Culturalgestionado por la Comunidad de Regantes. Una caminata por este lugar ofrece al visitante la posibilidad de recorrer su monumental muro de contención, explorar la vivienda del antiguo encargado y visitar una pequeña capilla junto a la parte alta del embalse.

Tres variantes para senderistas

Existen tres variantes principales para realizar esta ruta, adaptadas a distintos niveles y preferencias. La primera y más espectacular comienza desde la zona de la urbanización cercana a la gasolinera del Maigmó, tomando una pista forestal. Desde ahí, se sigue a pie hacia la presa, y un desvío señalizado con “río Monegre” nos conduce hasta las ruinas de la casa del encargado. Depués hay un sendero que llega hasta la parte alta de la presa.

El Pantano de Tibi, en una imagen actual / Juani Ruz

La segunda ruta parte del casco urbano de Tibi y permite visitar el Castillo de Tibi, una fortaleza árabe situada sobre un cerro y cuya torre cuadrada aún se mantiene en pie entre las ruinas. Desde el pueblo se toma una pista asfaltada que conduce, tras unos 4 kilómetros, a una bajada hasta una antigua masía en ruinas. Desde allí se obtienen vistas directas al centro del pantano.

La tercera opción es ideal para quienes buscan una ruta más tranquila. Parte desde Tibi en dirección al lecho del río Monegre y permite caminar por una zona donde se cruzan varias veces las aguas del río, a menudo escasas, y se pueden ver formaciones geológicas curiosas, vegetación de ribera y antiguas infraestructuras agrícolas como acueductos. Esta ruta lleva a la cola del embalse.

El pantano forma parte del Paisaje Protegido de la Serra del Maigmó y Serra del Sit. Desde lo alto de la presa se observa perfectamente la complejidad del sistema hidráulico que se creó en el siglo XVI, y pasear por sus senderos es un viaje al pasado que mezcla ingeniería y naturaleza.

Consejos para hacer senderismo en alicante

Para disfrutar al máximo y con seguridad, conviene seguir algunos consejos básicos: consultar siempre la previsión meteorológica antes de salir, vestir por capas para adaptarse a los cambios de temperatura, y usar calzado de montaña adecuado con buena suela, sobre todo si hay humedad o barro. Es importante llevar agua suficiente y algo de comida energética, ya que muchas fuentes naturales no están activas en esta época. También se recomienda iniciar las rutas temprano, ya que los días aún son cortos, y llevar una linterna por precaución. Si vas solo, avisa a alguien de tu recorrido y horario estimado de regreso, y respeta siempre las normas de los espacios protegidos, sin salirse de los senderos ni dejar residuos. Además, no olvides la cámara: los almendros en flor, especialmente en zonas como Tibi, el valle de Pop o la Sierra de Mariola, ofrecen imágenes espectaculares que solo se pueden ver durante unas pocas semanas al año.