Alcoi pretende poner orden en la gestión y atención de las colonias felinas con una reunión de voluntarios
El Ayuntamiento quiere extender el protocolo de actuación con los gatos callejeros a otras especies animales
Alcoi celebrará este miércoles 11 de febrero en el Ágora una reunión clave para mejorar la gestión de las colonias felinas y reforzar el proyecto CER, el programa municipal de captura, esterilización y retorno de gatos comunitarios. El encuentro está dirigido a las personas voluntarias que trabajan en las colonias y busca coordinar actuaciones, compartir información y consolidar el bienestar animal en la ciudad.
Durante la sesión se presentará el balance del programa desde 2024, con datos sobre actuaciones realizadas, chipaje y control sanitario de los animales, además de los cambios introducidos recientemente. También se abordará el papel clave de las colonias felinas urbanas y la importancia de una gestión responsable, analizando los problemas que surgen cuando no se actúa dentro del marco del programa.
Protocolo con gatos callejeros
La reunión incluirá una explicación de los aspectos más relevantes de la Ley 7/2023 de Protección y Bienestar Animal y su aplicación práctica en la gestión de colonias felinas. Asimismo, se recordará el contenido de la ordenanza municipal sobre convivencia con animales y se detallará el protocolo de actuación sobre gatos callejeros en Alcoi, con la intención de ampliarlo progresivamente a otros animales.
Otro de los bloques se centrará en el voluntariado para mejorar la coordinación de la red colaboradora, propuestas de mejora, acreditaciones, material identificativo, apoyo en capturas y actualización de datos.
Programa piloto
Como novedad, el edil de Salud Pública, Carles Sansalvador, ha avanzado que se presentará un programa piloto que se pondrá en marcha en los próximos meses en la ubicación de las colonias felinas. El concejal ha animado a participar tanto a las personas voluntarias como a quienes estén interesadas en sumarse al proyecto, subrayando que el objetivo es reforzar la coordinación, la transparencia y el bienestar animal en la ciudad.
