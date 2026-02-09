Guanyar Alcoi exige valentía al gobierno para la peatonalización de un centro urbano que se dirija a las personas

La plataforma ciudadana Guanyar Alcoi ha reclamado al gobierno municipal de Toni Francés coherencia en la defensa de la peatonalización del Centro como paso imprescindible para construir una ciudad menos sometida al tráfico y más orientada al peatón. Desde la formación denuncian la falta de decisión política del PSOE, que -según sostienen- se escuda en la falta de consenso con el PP para justificar su renuncia a impulsar un proyecto transformador para la ciudad.

Guanyar recuerda que el proyecto de peatonalización del Centro ha sido, desde el inicio, un proceso limitado y lleno de deficiencias. La primera propuesta tuvo que retirarse por orden judicial al incumplir los requisitos de participación ciudadana, y el tiempo transcurrido hasta su regreso al Pleno ha sido, a su juicio, excesivo.

La plataforma critica que el proceso participativo posterior, también impuesto por sentencia judicial, se ha reducido a un trámite administrativo mínimo, sin una voluntad real de modificar el proyecto inicial.

Propuestas como la ampliación de las zonas peatonales, cambios en los sentidos de circulación o la reorganización viaria quedaron fuera del debate, limitando las modificaciones a cuestiones básicas como la libertad horaria de acceso vecinal o la ampliación de horarios para carga y descarga.

Falta de visión global

Para Guanyar Alcoi, esta forma de actuar evidencia la ausencia de una visión global de la movilidad urbana. Su portavoz, Sergi Rodríguez, defiende que "la peatonalización, los cambios de circulación, las Zonas de Bajas Emisiones, el refuerzo del transporte público y la reducción del vehículo privado deben abordarse de manera conjunta, como parte de un mismo modelo de ciudad, y no como medidas aisladas sin coherencia estratégica".

Además, desde la plataforma critican duramente la actitud del PP, al que califican como una fuerza "anclada en el no permanente" e incapaz de construir consensos. No obstante, recuerdan que el gobierno municipal dispone de mayoría suficiente -con el apoyo de Compromís- para llevar la ordenanza al Pleno y aprobarla sin necesidad del respaldo de la derecha.

Gobierno con miedo

Rodríguez afirma que “la peatonalización del Centro no puede seguir secuestrada por el miedo político ni por la excusa de un falso consenso con un PP que siempre dirá que no”. Añade que “el gobierno tiene mayoría suficiente para actuar: "lo que falta no son votos, sino voluntad política; frente a un PP y VOX anclados en atacar el bienestar de la ciudadanía, nos encontramos con un gobierno incapaz de plantar cara".

Asimismo, el portavoz sostiene que “si, como dice el alcalde, el PP pretende atacar a la ciudad, su obligación es defenderla y no paralizar proyectos que la benefician, como ha ocurrido en todas las ciudades que han aplicado peatonalizaciones”.

Pese a las deficiencias detectadas, Guanyar Alcoi anuncia que votaría a favor de la ordenanza para permitir, al menos, un primer paso hacia un Centro más amable y pensado para las personas.

No obstante, advierten de que este apoyo irá acompañado de una exigencia clara como es la de abordar inmediatamente los cambios estructurales de movilidad urbana necesarios para consolidar una transformación real de la ciudad que alcance de forma transversal a todos los barrios.

"No se trata solo de cerrar calles al tráfico, sino de cambiar el modelo de ciudad”, concluye Rodríguez. “Es necesario ampliar las zonas peatonales, mejorar el transporte público y reducir de forma efectiva la dependencia del vehículo privado, tanto en el Centro como en el resto de Alcoi”.