Más de la mitad de los municipios de Alicante carecen de plan frente a inundaciones

Casi año y medio después de la terrible dana de Valencia, más de la mitad de los municipios de la provincia de Alicante siguen sin contar con el Plan de Actuación Municipal frente al Riesgo de Inundaciones (PAM IN). Y cinco localidades que están obligadas a tener este documento por presentar un riesgo medio o alto no lo tienen en vigor. Y no son menores: Torrevieja, Villena, El Campello, Aspe y Monóvar.

El mes pasado la Conselleria de Emergencias e Interior homologó los PAM IN de otros tres municipios de la provincia que estaban obligados, Elche, La Nucia y Ondara. Así, la provincia ha pasado de 13 localidades que carecían del documento en septiembre de 2024, antes de la dana, a solo ya 5.

Pero esto sigue siendo insuficiente, ya que los expertos señalan la necesidad de que todos los municipios cuenten con esta herramienta, independientemente de que su riesgo sea alto, medio o bajo Algo que vuelve a evidenciarse con las últimas lluvias torrenciales que ha dejado esta semana la borrasca Leonardo en Andalucía.

De las 141 localidades de Alicante, solo disponen del PAM IN 68 poblaciones de la provincia. 67 de las 141 están obligadas por Ley, debido a que presentan un riesgo medio o alto, a disponer de este documento fundamental para afrontar una crisis de estas características. Y de ellas 62 ya cuentan con él. Solo faltan Torrevieja, Villena, Monóvar, El Campello y Aspe, que suman más de 200.000 habitantes.

Estos son los datos que refleja la Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències de la Generalitat, actualizados a 8 de enero de 2026 tras la homologación de los últimos planes.

De los 141 municipios, solo 68 disponen de un documento crucial para hacer frente a inundaciones

En cambio, de los 74 municipios con riesgo bajo, solo hay seis que disponen del documento: San Isidro, San Miguel de Salinas, Granja de Rocamora, Jacarilla, Sant Joan d’Alacant y Los Montesinos.

Homologados en el último año y medio

En el último año y medio, respecto a los municipios con riesgo medio y alto, han subsanado ya está deficiencia y cuentan con el documento homologado y en vigor Elche, San Vicente del Raspeig, Mutxamel, Ibi, La Nucia, Gorga, l'Orxa y La Vall d'Ebo.

El cambio climático ha hecho que las lluvias en el litoral mediterráneo sean cada vez más torrenciales, lo que acrecienta la necesidad de que los municipios estén preparados frente a las inundaciones, siendo el caso de la dana de Valencia un claro ejemplo de las desastrosas consecuencias que pueden tener precipitaciones muy abundantes... y una falta de coordinación y organización.

Torrevieja, Villena, El Campello, Aspe y Monóvar esperan aprobar en breve el PAM IN tras incorporar mejoras solicitadas por la Generalitat

Y estos instrumentos, instaurados hace unos años, buscan proteger a la población ante posibles avenidas por lluvias intensas e inundaciones. Así, garantizan la comunicación de los ayuntamientos con el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat, e incluyen tareas preventivas como limpieza de alcantarillado, despliegue de la Policía Local, vigilancia, señalización de zonas inundables...

En vías de aprobación

Desde los ayuntamientos que aún no cuentan con el documento pero están obligados, han explicado que están ya a punto de ser aprobados por el pleno y remitidos para su homologación a la Generalitat.

Desde Torrevieja su concejal de Emergencias, Federico Alarcón, ha señalado que el documento ya ha sido revisado por la conselleria por lo que en breve, es posible que este mismo mes de febrero, pasará ya por el pleno, por lo que después se remitirá a Valencia para su homologación.

El pasado enero la Generalitat homologó los protocolos elaborados por Elche, Ondara y La Nucia, que ya están en vigor

En El Campello se espera remitir el documento definitivo en febrero a la Generalitat, tras realizar mejoras que había solicitado la conselleria, según han explicado fuentes municipales. Desde el Consistorio han destacado que el retraso se ha debido a que cuando estaba ya terminado, a raíz de la dana de Valencia se han pedido nuevas exigencias, y que se han estado en contacto en todo momento con la conselleria para que el documento se adapte a lo que reclama la administración autonómica.

De cualquier forma, han recordado que El Campello sí que tiene en vigor el Plan Municipal frente a Emergencias (PTME), que incluye a su vez actuaciones en caso de inundaciones, aunque la legislación exige que cuente con un documento específico.

En cuanto a Villena, desde el ejecutivo municipal han señalado que sí que se contaba con este documento pero caducó en 2024, por lo que se contrató a una empresa para su actualización para llevar a cabo una nueva aprobación y homologación. De cualquier forma, en el listado de la Generalitat no consta que existiera este PAM IN, únicamente figura que el Ayuntamiento lo tiene en elaboración.

Así está el PAM IN en los municipios de la provincia Los muniicpios que presentan un riesgo alto o medio de inundación en la provincia de Alicante son 67: Agost, Alicante, Albatera, Alcoy, l'Alfàs del Pi, Algorfa, Algueña, Almoradí, Altea, Aspe, l'Atzúbia, Beneixama, Benejúzar, Benferri, Beniarbeig, Beniarrés, Benidorm, Benijófar, Benimarfull, Bigastro, Callosa de Segura, Calp, El Campello, Castalla, Catral, Cocentaina, Cox, Crevillent, Daya Nueva, Daya Vieja, Dénia, Dolores, Elche, Elda, El Verger, Finestrat, Formentera del Segura, Gorga, Guardamar del Segura, Ibi, Monforte del Cid, Mutxamel, Monóvar, Novelda, La Nucia, Ondara, Orihuela, l'Orxa, Pedreguer, Petrer, Els Poblets, Pilar de la Horadada, Pinoso, Rafal, Redován, Rojales, San Fulgencio, San Vicente del Raspeig, Sant Joan d’Alacant, Santa Pola, Teulada, Torrevieja, La Vall d'Ebo, La Vila Joiosa, Villena, Xàbia y Xaló. De ellos, todos tienen el plan frente a inundaciones salvo Villena, El Campello, Aspe, Monóvar y Torrevieja. En cuanto a los 74 que no tiene obligación de tener este plan por presentar un riesgo bajo, solo lo tienen San Isidro y San Miguel de Salinas.

En Monóvar su alcalde Loren Amat ha explicado que el Ayuntamiento encargó en 2019 el contrato para elaborar tanto el Plan Municipal frente a Emergencias como los tres específicos de inundaciones, riesgo sísmico e incendios forestales, señalando que la pandemia supuso un retraso en este aspecto y que ahora se están incorporando mejoras reclamadas por la conselleria, sobre todo referentes a cartografía, esperando llevarlos a pleno para su aprobación y remisión a la Generalitat en los próximos meses.

Y por último el alcalde de Aspe, Antonio Puerto, ha explicado que el Ayuntamiento cuenta con el Plan frente a Emergencias desde 2023, y en lo que respecta al de inundaciones, al igual que en el caso de Monóvar y El Campello, está subsanando aspectos reclamados por la Generalitat.

La elaboración de los planes frente a incendios, inundaciones y riesgos sísmicos de Aspe se adjudicó a una empresa y "están en fase de subsanación de requerimientos de Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta de Emergencias desde julio 2025", ha añadido Puerto.